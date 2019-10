時尚女子藝術寓所 異國情調不期而遇

【本文由郁玟撰寫】

「室內是建築的靈魂,是人與環境的聯繫,是人類藝術與物質文明的結合。」向來對空間美學具獨到新意的 Blanc Concept|森博設計 林凱倫 設計總監,體察入微地創造空間「美」的饗宴,就此革新「家」的想像。

此次便為一對喜愛出國旅行的姐妹量身打造風格家居,思量其藝術氣息與年輕活潑的性格,結合「Blooming」盛放的意象,以歐式風格混搭美式元素,並特別邀請當代藝術家張子晴共同創作,透過繽紛、漸層的渲染掛畫客製專屬姐妹的居家情境與異國氛圍。

客廳透過俐落線條切割空間區塊,同時以極簡的白作為牆面及地板的背景,配合大面落地窗於此引光入室,呈現出明淨透亮的質感;而鋪陳一室的克萊因藍鬆軟沙發、彩墨溢散般的地毯,以鮮明飽和色系畫龍點睛,劃設出一方天地,流溯至臨窗而置的暖黃單椅及芥末黃落地窗簾,盈造出休憩閱讀的舒適環境。

(圖)白色雙開的格子拉門建構場域區隔,同時讓使用者保有場域隱私。

鏡頭帶到餐廳,餐廳以小巧尺寸合宜了不常開伙的需求,空間的過渡上恰如其分。設計師延續簡約的白,運用在流理臺及各式不同機能的收納櫃中,展現落落大方的格調。

此外特別劃設中島,並選用白色大理石紋的磁磚檯面,塑造鏡面效果凝聚優雅時尚氣息,提供愛好甜點的妹妹烘培點心,更作為與姊姊和摯友聚會的空間,品茶之際配上甜食,一幅午後的美好光景伴隨香氣飄散而至。

步伐移置多功能室,更是別有洞天,棕色調木質設計帶出典雅厚實的歐洲氛圍;設計師以歐式書房結合LOUNG概念,貼陳復古花壁紙,呼應自然鄉村的地理位置。絨布沙發與圖騰抱枕,演繹圓熟嫻雅之品味,大片的金屬鏡設置,則在延伸空間視感之餘,映照於此的日常情景。

整體空間貼合了生活需求,除了盈造放鬆閱讀的環境,更縈繞小酌怡情的氛圍,平時作為姐妹倆與友人聚會的絕佳去處,同時是兩人恣意舒坦的一隅靜謐。

步入姊姊房間,大氣開放的格局宛如置身度假飯店,整體空間流暢開闊,外在煩擾不自覺拋諸腦後,舒適自在的氛圍油然而生。奶茶色系的基底,與姊姊溫柔浪漫的個性交相輝映,凸顯品牌設計力行「以人為本」的設計理念,並點綴摩洛哥羊毛地毯及黑色皮椅,形塑出殖民地風格,空間的低調奢華盡顯於室。設計師更特別搭配象牙白的羽毛燈,燈中微微透出的瓷器質感,讓場域充滿浪漫溫婉格調。

隨後邁入妹妹的房間,延續姊姊臥室的開闊流暢,於此的風格卻是大相徑庭;明亮鮮活的黃色調與綠葉地毯、植栽,展現大自然的盎然生機,棕色單椅佇立於角落,搭配大地系讓綠意如茵的室內更添一份沈穩氣息;懸掛的燈飾則一如「Blooming Flower」般綻放,宛若星河中廣佈的點點星辰,帶有美式格調。設計師將自然、都會、夜空等元素收納其中,以多彩的意象,顯現居住者的俏皮活潑。

進入浴廁,首先映入眼簾的是設計師精選的BC Décor軟件——羊毛流蘇掛毯與棕梠葉,為濃厚異國氛圍增添Spotlight。在空間上不依循舊有囹圄,而是將浴缸擺設於外,開放式設計增添沐浴的自然悠活感受,屋主得以在此泡澡舒活身心,享受洗滌疲倦後的暢意恬適。

屢屢在空間、軟裝家飾與色彩調合上創造新意的 Blanc Concept|森博設計 林凱倫 設計總監,對屋主需求觀察入微,此次在作品《Blooming House》中,透過設計訴說性格故事,充分利用各式軟件展現個性色彩,量身時尚女子的藝術寓所,創造「Love is blooming for you full of happiness.」的專屬個性氛圍。

OPEN Design 動能開啟傳媒