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時尚女子藝術寓所 異國情調不期而遇

2019-10-01 15:46OPEN Design

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【本文由郁玟撰寫】

「室內是建築的靈魂，是人與環境的聯繫，是人類藝術與物質文明的結合。」向來對空間美學具獨到新意的 Blanc Concept｜森博設計 林凱倫 設計總監，體察入微地創造空間「美」的饗宴，就此革新「家」的想像。

此次便為一對喜愛出國旅行的姐妹量身打造風格家居，思量其藝術氣息與年輕活潑的性格，結合「Blooming」盛放的意象，以歐式風格混搭美式元素，並特別邀請當代藝術家張子晴共同創作，透過繽紛、漸層的渲染掛畫客製專屬姐妹的居家情境與異國氛圍。

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客廳透過俐落線條切割空間區塊，同時以極簡的白作為牆面及地板的背景，配合大面落地窗於此引光入室，呈現出明淨透亮的質感；而鋪陳一室的克萊因藍鬆軟沙發、彩墨溢散般的地毯，以鮮明飽和色系畫龍點睛，劃設出一方天地，流溯至臨窗而置的暖黃單椅及芥末黃落地窗簾，盈造出休憩閱讀的舒適環境。

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（圖）白色雙開的格子拉門建構場域區隔，同時讓使用者保有場域隱私。
（圖）白色雙開的格子拉門建構場域區隔，同時讓使用者保有場域隱私。
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鏡頭帶到餐廳，餐廳以小巧尺寸合宜了不常開伙的需求，空間的過渡上恰如其分。設計師延續簡約的白，運用在流理臺及各式不同機能的收納櫃中，展現落落大方的格調。

此外特別劃設中島，並選用白色大理石紋的磁磚檯面，塑造鏡面效果凝聚優雅時尚氣息，提供愛好甜點的妹妹烘培點心，更作為與姊姊和摯友聚會的空間，品茶之際配上甜食，一幅午後的美好光景伴隨香氣飄散而至。

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步伐移置多功能室，更是別有洞天，棕色調木質設計帶出典雅厚實的歐洲氛圍；設計師以歐式書房結合LOUNG概念，貼陳復古花壁紙，呼應自然鄉村的地理位置。絨布沙發與圖騰抱枕，演繹圓熟嫻雅之品味，大片的金屬鏡設置，則在延伸空間視感之餘，映照於此的日常情景。

整體空間貼合了生活需求，除了盈造放鬆閱讀的環境，更縈繞小酌怡情的氛圍，平時作為姐妹倆與友人聚會的絕佳去處，同時是兩人恣意舒坦的一隅靜謐。

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步入姊姊房間，大氣開放的格局宛如置身度假飯店，整體空間流暢開闊，外在煩擾不自覺拋諸腦後，舒適自在的氛圍油然而生。奶茶色系的基底，與姊姊溫柔浪漫的個性交相輝映，凸顯品牌設計力行「以人為本」的設計理念，並點綴摩洛哥羊毛地毯及黑色皮椅，形塑出殖民地風格，空間的低調奢華盡顯於室。設計師更特別搭配象牙白的羽毛燈，燈中微微透出的瓷器質感，讓場域充滿浪漫溫婉格調。

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隨後邁入妹妹的房間，延續姊姊臥室的開闊流暢，於此的風格卻是大相徑庭；明亮鮮活的黃色調與綠葉地毯、植栽，展現大自然的盎然生機，棕色單椅佇立於角落，搭配大地系讓綠意如茵的室內更添一份沈穩氣息；懸掛的燈飾則一如「Blooming Flower」般綻放，宛若星河中廣佈的點點星辰，帶有美式格調。設計師將自然、都會、夜空等元素收納其中，以多彩的意象，顯現居住者的俏皮活潑。

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進入浴廁，首先映入眼簾的是設計師精選的BC Décor軟件——羊毛流蘇掛毯與棕梠葉，為濃厚異國氛圍增添Spotlight。在空間上不依循舊有囹圄，而是將浴缸擺設於外，開放式設計增添沐浴的自然悠活感受，屋主得以在此泡澡舒活身心，享受洗滌疲倦後的暢意恬適。

屢屢在空間、軟裝家飾與色彩調合上創造新意的 Blanc Concept｜森博設計 林凱倫 設計總監，對屋主需求觀察入微，此次在作品《Blooming House》中，透過設計訴說性格故事，充分利用各式軟件展現個性色彩，量身時尚女子的藝術寓所，創造「Love is blooming for you full of happiness.」的專屬個性氛圍。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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