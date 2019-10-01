專訪：「設計顧問」為你開創驚喜！

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【本文由靖雯撰寫】

有段關於社會設計（Social Design）的描述是這樣的：「回顧過往十年，台灣在解決社會問題及創新領域的發展趨勢下，標榜以人為本的設計思考（Design Thinking）可說是蔚為顯學，而後隨著時代環境、產業發展及不同應用範疇，更可區隔為使用者體驗、服務設計、社會創新等不同概念。」

以這段論述為 弄木人文空間 開場，再適合不過。品牌由扎實專業訓練出身的 莊舒云 Joye 設計總監，攜手擁有商管碩士學位的 劉文婷 Celine 總經理，所組成的雙人組合，帶領旗下的空間及軟裝設計團隊，近年以識別度極高的「體驗設計」聞名各界；其客製化的手作藝術裝置，不僅為無數商空匯入川流人潮，更不用說其品類豐富的住宅設計風格，更將獨一無二的情境體驗帶入生活。而弄木品牌能

常保靈活的風格設計自有訣竅，接著就聽兩位創意設計者娓娓道來，這一切是怎麼開始的吧！

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（圖）弄木人文空間 商空作品《金鶴真好》。以三百隻金漆紙鶴構成的壯麗端景，從紙材購買、裁切、上漆到折形、全由團隊一手包辦，以純手工製作出僅此一家的獨特場景！ 分享 facebook

客製理念聲名遠播 細膩創造專屬溫度

弄木品牌成立至今七年過去，Joye回想最初，是期望能跳脫慣習，接受各類型空間的挑戰。而如此起心動念，伴隨「客製化」、「環保無毒」與「人文溫度」等端點支撐下，便在Joye的一人工作室內，逐步搭建出現今團隊的雛形；並在累積兩年作品過後，以一件咖啡餐飲空間案例為轉折，這間至今看來仍然新潮，且已擴展六家分店的長紅品牌，使當初的弄木團隊成功建立起市場能見度，一腳站穩空間設計的步伐。而在其間一次次的獨特軟裝及裝置藝術設計中，逐漸找到重心，於三年前底定軟裝部門的組織規劃，呈現出今日空間、軟裝全權處理的系統化運作團隊。

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（圖）弄木人文空間 商空作品《金鶴真好》，端景牆裝設全由團隊親手進行，逐隻綁線吊掛後，再進行高度及位置微調，為入門賓客獻上百鶴飛舞的驚奇光景。 分享 facebook

（圖）負責營運軟裝部的Celine，作為部門台柱，舉凡大小藝術裝置皆能見其細膩手藝，而腦袋永遠轉個不停的她，總在為下一個空間，尋找最意想不到的創作媒材！ 分享 facebook

部門分工營運穩健 專業形象深植人心

如同情境需要緊密搭配的硬體及軟件方能完備，一個設計團隊亦是如此。弄木品牌由Joye進行空間規劃，及其後延伸出的各式平面設計，Celine則負責管理軟裝部門。她笑稱自己是「無時無刻都在找東西。」找什麼東西呢？找任何能透過手作，化為裝置藝品的材料，除此具體物件之外，也找尋夥伴間的合作默契，毫無主管架勢的她，平時便擔任溝通、調和整體氣氛的核心人物；合作無間的兩人，亦潛移默化地養成品牌內在的健全運作體質，進而造就令所有客戶信賴的專業顧問形象。

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（圖）弄木人文空間 商空作品《奉食主義》。牆面的藝術裝置，結合業主品牌所使用的鍋具為形，內裝人造花專用之乾海綿，親手裁切塑形、黏貼而成。 分享 facebook

如今用「顧問」一詞形容弄木團隊絕非溢美，而如此端倪，從Joye總監成長背景也能窺見一二——源於現今父母親家族穩定營運的餐飲及物流事業，皆為白手起家，因此她從小對於商業環境便相當熟悉；而今能夠居中站穩空間設計者的角色，快速理解並滿足企業品牌需求，調整業者本身尚未發現的盲點，生長環境可說絕對具有潛移默化的影響。

以商空設計為例，扎實的「背景考察」及切中人心的「行銷策略」，是奠定顧問身份的兩大基礎。Joye談起每回著手設計前，都會親身走訪周遭據點，觀察同業商家的空間風格及商業模式，甚至是菜單設計，一併參考異業商家的成功之道，綜合分析後，再從中尋得業主定位。有趣的是，除了動眼，她們也動口，針對餐飲案件，她更會號召夥伴，前往鄰近店家品嚐餐點，為的正是完整蒐集設計的關鍵數據。

而這從「動眼」到「動口」的過程，同樣反映在市場行銷上，Celine補充道：「現在的消費習慣，都是眼睛先『吃』，然後才是胃。」明確點出社群軟體當道的網路世代中，透過強烈視覺搶攻消費者眼球的策略，吸引每位食客不自覺地拍照、打卡，既滿足使用者紀錄生活服務的體驗，亦為業主帶來效益極佳的行銷成果！而弄木團隊更將觀察深入日常，Joye笑道自己是個「資訊成癮患者」，每晚睡前必得滑過一輪當紅社群軟體，如Instagram、小紅書，方能安心入睡。這亦造就品牌切中時代熱點的精闢眼光，因而引爆無數商業品牌名氣，業主亦接二連三地向他們尋求合作。

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（圖）弄木人文空間 住宅作品《樂活》。考量業主期望將空間作為度假別屋，團隊以環保無毒的綠建材為基底，搭建具有北歐風情的乾淨場景，並引入流動的陽光與空氣，為這舒適又機能的處所挹注清新氣息。 分享 facebook

靈活重現理想住宅 風格居次舒適為先

當話題回到弄木品牌的起家厝——住宅空間設計，兩人侃侃說道：「如果說商空的核心是『品牌精神』，住宅便是『屋主氣質』。」因此鮮明的主題風格便退居其次，以回歸使用者本身的舒適度及喜好為先，考量使用人數、收納需求及預期居住時間。Joye解釋道，或許設計當下業主並未有其他家庭成員，但預計未來會有孩子加入生活，那麼空間思維自然就會不同，而這亦依照新成員數量多寡而有所調整。細膩而體貼入微的設計心思，不僅落實於事前溝通，空間亦堅持全數採用低甲醛進口建材，確實地將健康無毒的信念化入環境，贈與每位居住者完善的使用體驗。

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（圖）弄木團隊以商空作品《奉食主義》，奪得2019義大利A’ Design Award「銅獎」名次，由Celine代表上台受頒獎盃，並於第一時間與業主同享榮耀！ 分享 facebook

點滴靈感匯聚創意 一舉掀動國際迴響

隨著作品知名度大開，弄木品牌在國際上也累積不小聲量，今年便已先後奪得義大利A’ Design Award「銅獎」、中國她設計獎「年度優秀空間設計」之殊榮。然而兩位對此並不居功，謙虛地說道，在國際競賽中獲獎，與其說是為了自家品牌，倒不如說是為了增強業主品牌的宣傳效益。而這盡善每分事前設計及事後宣傳的用心，在她們出國領獎的行程安排中，也可窺見一二——行程表中不見放鬆玩樂，滿滿皆是踏查不同地點，購買各式軟裝、藝品的基礎原料。「這次我們特地去逛義大利當地的五金行，買把手、門鈴之類，各種可能拿來裝飾的材料。」即便搜羅回國後，必定會佔據自家倉庫位置，亦未知何時能夠派上用場，不過長年累積下來，倉庫變成資料庫，你所見的這些驚奇點子，就是在她們的「翻翻找找」中所創造誕生的！

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（圖）弄木人文空間 商空作品《舌尖上的町居——日式炸牛排餐廳》。以日式古風為主軸，引領現代化的日式炸牛排餐廳，重現記憶中溫熱奔騰的舊町氣息。 分享 facebook

正向回饋深化互動 品牌形象整合規劃

回憶起當時通知業主獲獎喜訊，對方回饋道：「真是託你們的福，是你們很厲害！」滿溢兩人心胸成就感，她們也就更加賣力，為業主規劃完整服務。除卻前述的空間設計與行銷策略，擁有商管專業背景的Celine，更能提供業主經營管理、員工訓練等人資建議，深度協助客戶品牌紮穩根基，加乘Joye擅長的平面設計，大至招牌、小至名片皆不假他人；兩相搭配下，以最真誠的心，忠實還原最具品牌溫度的空間形象，並傳達給業主及旗下工作者，進而到每位來訪的朋友，皆能加入這份良善而溫暖的正向循環。

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（圖）弄木人文空間 商空作品《老筆店新創生》。本案改建自1951年至今的老字號文具店，運用極簡台式風格展現「書寫文化」的精神，成為新舊時空交接的記憶節點。 分享 facebook

精緻品質自成風格 全能發展穩健步伐

訪問來到尾聲，負責軟裝部門的Celine談起未來，說道：「團隊不會無限擴張，未來會專心朝著精緻、品質的方向前進。」顯示弄木品牌不趨附「大型企業」的迷思，之後仍會踏著自成風格的步伐，不躁進亦不與人拼場，專注於空間、軟件、裝置等細節，為此後的每位客戶提供最全面的設計服務；而團隊夥伴當然也會以全能發展為目標，維持品牌的穩健體質，甚至還會益加茁壯！

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（圖）弄木人文空間 商空作品《花甲咖啡美甲店》。待著娃娃屋般精緻可愛的通透外觀，空間運用粉嫩的基底色系輔以花藝裝飾，為來客提供舒心美好的放鬆環境。 分享 facebook

「We improve ourselves by victory over ourselves.（我們藉由戰勝自己而進步。）」借歷史學家Edward Gibbon（愛德華・吉朋）之口，弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 應證品牌次次到位的專業眼光，來自願意不斷推翻自我的決心，以及回歸人本的設計初心，在樹立無數成功的住商空間案例後，相信你也能確定，她們規劃的可不只是肉眼可見的「空間」，就連耳中的聲響、呼吸的氣味，甚至所有現身其中的人物，都在其設計範疇內。所以別再猶豫，趕緊開啟Google Map定位弄木設計的創意空間，那條通往驚喜的最短路徑，將隨即在你的眼前展開！

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OPEN Design 動能開啟傳媒