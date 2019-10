專訪:「設計顧問」為你開創驚喜!

【本文由靖雯撰寫】

有段關於社會設計(Social Design)的描述是這樣的:「回顧過往十年,台灣在解決社會問題及創新領域的發展趨勢下,標榜以人為本的設計思考(Design Thinking)可說是蔚為顯學,而後隨著時代環境、產業發展及不同應用範疇,更可區隔為使用者體驗、服務設計、社會創新等不同概念。」

以這段論述為 弄木人文空間 開場,再適合不過。品牌由扎實專業訓練出身的 莊舒云 Joye 設計總監,攜手擁有商管碩士學位的 劉文婷 Celine 總經理,所組成的雙人組合,帶領旗下的空間及軟裝設計團隊,近年以識別度極高的「體驗設計」聞名各界;其客製化的手作藝術裝置,不僅為無數商空匯入川流人潮,更不用說其品類豐富的住宅設計風格,更將獨一無二的情境體驗帶入生活。而弄木品牌能

常保靈活的風格設計自有訣竅,接著就聽兩位創意設計者娓娓道來,這一切是怎麼開始的吧!

(圖)弄木人文空間 商空作品《金鶴真好》。以三百隻金漆紙鶴構成的壯麗端景,從紙材購買、裁切、上漆到折形、全由團隊一手包辦,以純手工製作出僅此一家的獨特場景! 分享 facebook

客製理念聲名遠播 細膩創造專屬溫度

弄木品牌成立至今七年過去,Joye回想最初,是期望能跳脫慣習,接受各類型空間的挑戰。而如此起心動念,伴隨「客製化」、「環保無毒」與「人文溫度」等端點支撐下,便在Joye的一人工作室內,逐步搭建出現今團隊的雛形;並在累積兩年作品過後,以一件咖啡餐飲空間案例為轉折,這間至今看來仍然新潮,且已擴展六家分店的長紅品牌,使當初的弄木團隊成功建立起市場能見度,一腳站穩空間設計的步伐。而在其間一次次的獨特軟裝及裝置藝術設計中,逐漸找到重心,於三年前底定軟裝部門的組織規劃,呈現出今日空間、軟裝全權處理的系統化運作團隊。

(圖)弄木人文空間 商空作品《金鶴真好》,端景牆裝設全由團隊親手進行,逐隻綁線吊掛後,再進行高度及位置微調,為入門賓客獻上百鶴飛舞的驚奇光景。 分享 facebook

(圖)負責營運軟裝部的Celine,作為部門台柱,舉凡大小藝術裝置皆能見其細膩手藝,而腦袋永遠轉個不停的她,總在為下一個空間,尋找最意想不到的創作媒材! 分享 facebook

部門分工營運穩健 專業形象深植人心

如同情境需要緊密搭配的硬體及軟件方能完備,一個設計團隊亦是如此。弄木品牌由Joye進行空間規劃,及其後延伸出的各式平面設計,Celine則負責管理軟裝部門。她笑稱自己是「無時無刻都在找東西。」找什麼東西呢?找任何能透過手作,化為裝置藝品的材料,除此具體物件之外,也找尋夥伴間的合作默契,毫無主管架勢的她,平時便擔任溝通、調和整體氣氛的核心人物;合作無間的兩人,亦潛移默化地養成品牌內在的健全運作體質,進而造就令所有客戶信賴的專業顧問形象。

(圖)弄木人文空間 商空作品《奉食主義》。牆面的藝術裝置,結合業主品牌所使用的鍋具為形,內裝人造花專用之乾海綿,親手裁切塑形、黏貼而成。 分享 facebook

如今用「顧問」一詞形容弄木團隊絕非溢美,而如此端倪,從Joye總監成長背景也能窺見一二——源於現今父母親家族穩定營運的餐飲及物流事業,皆為白手起家,因此她從小對於商業環境便相當熟悉;而今能夠居中站穩空間設計者的角色,快速理解並滿足企業品牌需求,調整業者本身尚未發現的盲點,生長環境可說絕對具有潛移默化的影響。

以商空設計為例,扎實的「背景考察」及切中人心的「行銷策略」,是奠定顧問身份的兩大基礎。Joye談起每回著手設計前,都會親身走訪周遭據點,觀察同業商家的空間風格及商業模式,甚至是菜單設計,一併參考異業商家的成功之道,綜合分析後,再從中尋得業主定位。有趣的是,除了動眼,她們也動口,針對餐飲案件,她更會號召夥伴,前往鄰近店家品嚐餐點,為的正是完整蒐集設計的關鍵數據。

而這從「動眼」到「動口」的過程,同樣反映在市場行銷上,Celine補充道:「現在的消費習慣,都是眼睛先『吃』,然後才是胃。」明確點出社群軟體當道的網路世代中,透過強烈視覺搶攻消費者眼球的策略,吸引每位食客不自覺地拍照、打卡,既滿足使用者紀錄生活服務的體驗,亦為業主帶來效益極佳的行銷成果!而弄木團隊更將觀察深入日常,Joye笑道自己是個「資訊成癮患者」,每晚睡前必得滑過一輪當紅社群軟體,如Instagram、小紅書,方能安心入睡。這亦造就品牌切中時代熱點的精闢眼光,因而引爆無數商業品牌名氣,業主亦接二連三地向他們尋求合作。

(圖)弄木人文空間 住宅作品《樂活》。考量業主期望將空間作為度假別屋,團隊以環保無毒的綠建材為基底,搭建具有北歐風情的乾淨場景,並引入流動的陽光與空氣,為這舒適又機能的處所挹注清新氣息。 分享 facebook

靈活重現理想住宅 風格居次舒適為先

當話題回到弄木品牌的起家厝——住宅空間設計,兩人侃侃說道:「如果說商空的核心是『品牌精神』,住宅便是『屋主氣質』。」因此鮮明的主題風格便退居其次,以回歸使用者本身的舒適度及喜好為先,考量使用人數、收納需求及預期居住時間。Joye解釋道,或許設計當下業主並未有其他家庭成員,但預計未來會有孩子加入生活,那麼空間思維自然就會不同,而這亦依照新成員數量多寡而有所調整。細膩而體貼入微的設計心思,不僅落實於事前溝通,空間亦堅持全數採用低甲醛進口建材,確實地將健康無毒的信念化入環境,贈與每位居住者完善的使用體驗。

(圖)弄木團隊以商空作品《奉食主義》,奪得2019義大利A’ Design Award「銅獎」名次,由Celine代表上台受頒獎盃,並於第一時間與業主同享榮耀! 分享 facebook

點滴靈感匯聚創意 一舉掀動國際迴響

隨著作品知名度大開,弄木品牌在國際上也累積不小聲量,今年便已先後奪得義大利A’ Design Award「銅獎」、中國她設計獎「年度優秀空間設計」之殊榮。然而兩位對此並不居功,謙虛地說道,在國際競賽中獲獎,與其說是為了自家品牌,倒不如說是為了增強業主品牌的宣傳效益。而這盡善每分事前設計及事後宣傳的用心,在她們出國領獎的行程安排中,也可窺見一二——行程表中不見放鬆玩樂,滿滿皆是踏查不同地點,購買各式軟裝、藝品的基礎原料。「這次我們特地去逛義大利當地的五金行,買把手、門鈴之類,各種可能拿來裝飾的材料。」即便搜羅回國後,必定會佔據自家倉庫位置,亦未知何時能夠派上用場,不過長年累積下來,倉庫變成資料庫,你所見的這些驚奇點子,就是在她們的「翻翻找找」中所創造誕生的!

(圖)弄木人文空間 商空作品《舌尖上的町居——日式炸牛排餐廳》。以日式古風為主軸,引領現代化的日式炸牛排餐廳,重現記憶中溫熱奔騰的舊町氣息。 分享 facebook

正向回饋深化互動 品牌形象整合規劃

回憶起當時通知業主獲獎喜訊,對方回饋道:「真是託你們的福,是你們很厲害!」滿溢兩人心胸成就感,她們也就更加賣力,為業主規劃完整服務。除卻前述的空間設計與行銷策略,擁有商管專業背景的Celine,更能提供業主經營管理、員工訓練等人資建議,深度協助客戶品牌紮穩根基,加乘Joye擅長的平面設計,大至招牌、小至名片皆不假他人;兩相搭配下,以最真誠的心,忠實還原最具品牌溫度的空間形象,並傳達給業主及旗下工作者,進而到每位來訪的朋友,皆能加入這份良善而溫暖的正向循環。

(圖)弄木人文空間 商空作品《老筆店新創生》。本案改建自1951年至今的老字號文具店,運用極簡台式風格展現「書寫文化」的精神,成為新舊時空交接的記憶節點。 分享 facebook

精緻品質自成風格 全能發展穩健步伐

訪問來到尾聲,負責軟裝部門的Celine談起未來,說道:「團隊不會無限擴張,未來會專心朝著精緻、品質的方向前進。」顯示弄木品牌不趨附「大型企業」的迷思,之後仍會踏著自成風格的步伐,不躁進亦不與人拼場,專注於空間、軟件、裝置等細節,為此後的每位客戶提供最全面的設計服務;而團隊夥伴當然也會以全能發展為目標,維持品牌的穩健體質,甚至還會益加茁壯!

(圖)弄木人文空間 商空作品《花甲咖啡美甲店》。待著娃娃屋般精緻可愛的通透外觀,空間運用粉嫩的基底色系輔以花藝裝飾,為來客提供舒心美好的放鬆環境。 分享 facebook

「We improve ourselves by victory over ourselves.(我們藉由戰勝自己而進步。)」借歷史學家Edward Gibbon(愛德華・吉朋)之口,弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 應證品牌次次到位的專業眼光,來自願意不斷推翻自我的決心,以及回歸人本的設計初心,在樹立無數成功的住商空間案例後,相信你也能確定,她們規劃的可不只是肉眼可見的「空間」,就連耳中的聲響、呼吸的氣味,甚至所有現身其中的人物,都在其設計範疇內。所以別再猶豫,趕緊開啟Google Map定位弄木設計的創意空間,那條通往驚喜的最短路徑,將隨即在你的眼前展開!

