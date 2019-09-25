跨界對談 人文美學續寫情感溫度

【本文由郁玟、靖雯共同撰寫】

人們總是在找尋溫度，一杯熱咖啡、一位充滿人情味的barista、一間溫暖寧靜的咖啡店，尋找其中所寄託的人文情感。此次OPEN團隊有幸來到握咖啡台南赤崁店，聆聽由深植幸福溫度於咖啡中的 握咖啡OH！Café 創辦人 賴昱權 Jacky，與揉情感故事於空間的 弄木人文空間 設計總監 莊舒云 Joye一同傳遞出的溫柔信念——「與人共感」，在一個美好的午後，細細品嚐咖啡香與設計之美共同譜出的唯美故事。

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（以下對話，握咖啡OH！Café創辦人賴昱權簡稱賴，弄木人文空間設計總監莊舒云簡稱莊。）

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（圖）一杯咖啡的誕生，從煮熟水、挑豆子、磨粉、放濾紙至沖煮，看著下壺似琥珀色迷人的咖啡，仿若儀式完成後對自己的小獎勵。（圖文摘自握咖啡OH！Café 台南赤崁樓店粉絲專頁） 分享 facebook

Q：賴昱權老師曾說過烘豆師不是風味創造者，而是咖啡豆的翻譯師，在烘焙的過程中詮釋最好的風味。因此想請您與我們談談從選豆、烘豆到沖煮過程，如何替每位顧客調配出獨特的咖啡風味？

賴：關於獨特風味的秘訣，我們會說：「From Seeds to Cup」，也就是從「種子」到「杯子」之間的每個環節，都要細心照料。所以從進入咖啡館前的產地挑選、生豆烘培到精選良豆的程序，以及推開這扇門後，每位咖啡師沖煮豆品的手法設定，都是我們注重的地方，也唯有同時達到這些細節，一杯好的咖啡才有可能出現。

所以說，好風味不是單靠運氣或靈感，就會從天上掉下來的！就像是咖啡界流行的金杯理論（Gold Cup），我認為若能貫徹各類豆品的處理模式，讓客人透過聞香瓶所選的各地豆種，最終能呈現出它的理想風味，滿足人們的心靈與味蕾，這就是我最樂見的事情！

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（圖）弄木人文空間 商空作品《握咖啡OH！Café 台南赤崁店》。場景以浪漫的秋日為發想，沉靜的棕色系結合國寶級竹編藝術、紙傘老件及木工隔屏等精選軟件，形塑獨一無二的人文體驗。 分享 facebook

Ｑ：如同沖泡單品，每個細微變因都會影響風味，空間的詮釋同樣需要注重細節。想請身為室內設計師的Joye與我們分享這家店獨特的軟裝設計，以及您們是如何藉此替該空間的氛圍增溫呢？

莊：說到台南，腳步就會不自覺放慢，對應此地慵懶中帶著浪漫的氛圍，我們以同樣充滿濃情想像的「秋日」為發想，從中聯想到「木葉」、「咖啡色」等等具體元素，而這恰好扣回場所主題——咖啡豆。

基礎色調底定後，軟裝部分就選用米、棕色系來搭配，即便是那些可遇不可求的陳年老件，我們也希望它的用色和氛圍都能融入空間，所以特地前往南投竹山，拜訪國寶級的竹編藝術師傅，請他親手編織燈籠，也就是從你入門前就能抬頭看見的那些；另外，空中的那幾把和風油紙傘，還有這全靠榫接而成的木工隔屏，都是同行帶回的風土配件，為的就是讓每位進入空間的食客、每天報到的工作人員，都能從老師傅的手藝與物件的歲月淬煉中，感受並沉浸於那股，穿越時光海域而來的溫暖洋流。

（圖）中秋限定的「柚芯紅葉」套餐，和菓子如一片楓葉恰好停落盤中，可愛而簡單的擺盤，為視覺與味蕾帶來雙重饗宴。（圖片摘自握咖啡OH！Café 台南赤崁樓店粉絲專頁） 分享 facebook

（圖）特調飲品「歌舞花魁」，其百合花的香氣濃烈而純淨，搭配酸酸甜甜的葡萄柚，彷彿是身穿和服的花魁，舒緩繃緊已久的神經。（圖文摘自握咖啡OH！Café 台南赤崁樓店粉絲專頁） 分享 facebook

Ｑ：賴老師一直以來都秉持著「做出一杯有人味的咖啡」，並將這樣的理念挹注於品牌之中，從器具設備、餐點咖啡及至周邊服務，都相當地要求。因此今日來到握咖啡台南旗艦店，也想請老師談談，在這些細節及美感上如何呈現？以及希望來訪的人們感受到什麼樣的情境氛圍？

賴：我們始終抱持著「一期一會」的心態，迎接每位登門拜訪的客人，希望能讓對方真心喜歡上這裡。初期討論時，考量店面位於百年古蹟赤崁樓旁的小巷弄，有許多日式建築群圍繞，很快就決定以「懷舊和風」為題設計空間、餐點及至擺盤方式，再加入帶有歷史感的亞洲元素點綴，呈現出簡單大方的金黃色印象。希望食客在享受空間氛圍之外，也能從每個品嚐的微小動作中，深切感受飽含本地特有風土的五感體驗，讓心神重回那美好年代。

莊：補充Jacky談到的初期討論細節，每當團隊著手設計前，都至少會先衡量業主需求、空間故事及環境據點三個要點；尤其是商業空間，必須先考慮周遭是否有相似的風格，接著再為客戶量身進行設計。而最初溝通時，Jacky提出日式懷舊的構想，在考察周遭後，發現這個街區裡還沒有風格近似的店家；就算比較遠的區域，早有老屋改建而來的同業商空，他們也是屬於比較復古的類型，所以我們就稍微調整了方向，仍以「日式」為基礎，再加上更具現代摩登感的元素，樹立別於同業的差異性！

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（圖）弄木人文空間 商空作品《好想鍋》。迎賓處吊掛自然奔放的花藝裝置，為綠意盎然的場域開拓穩定人心的氛圍，搭載花形壁飾及吊燈，大大顛覆以往鍋物店的印象。 分享 facebook

Q：弄木團隊熟稔各類商空的氛圍營造，諸如火鍋店、咖啡廳、文具店等，而每個空間散發的溫度感受（如色調、觸感）又與彼此不同，因此想先請Joye和我們談談，您如何透過空間連結五感體驗，創造截然不同的空間感受？又如何挑選出傳達對應溫度的軟件呢？

莊：我們會依據商空類型規劃相對應的五感體驗，而在現代的消費習慣下，人們的感官敏銳度分為幾個層次——最先是視覺，然後是嗅、聽覺，而後輪到味覺及觸覺，接著才是心理感受到的服務品質，而「動線」則是串連以上的要素。因此弄木團隊在進入設計階段前，一定會先到品牌的其他門市實地走訪，因為個人感受不會欺騙自己，去蒐集、研究每項最細微的參考數據，才能夠就實調整。

後續規劃時，也會模擬消費者軌跡，並依循動線配置多重體驗，而若碰到餐飲空間，食物的美味香氣當然能大力提升感官刺激，至於其他商空也不用擔心，透過相應的環境聲響設計，同樣能達到緊密串聯品牌與空間的抒情效果。

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（圖）弄木人文空間 商空作品《老筆店新創生》。改建自1951年的老字號文具店「SKB」，以「極簡台式」為風格定調，大量沿用台灣在地元素，輕巧勾勒用品販售、文物展示等明確區域。 分享 facebook

莊：以握咖啡赤崁店為例，我們不只要在同區店家中建立區別，也要將品牌自過往的美式風格中全面轉換，空間、餐具、菜單、飲品，甚至是咖啡命名方式，一一重設後，提供消費者強烈的記憶點，連結空間體驗與品牌形象。所以當空間、軟件、飲食等情境設計，都緊密結合在一起時，自然能將業主的正面心念傳達給使用者，使兩者建立起無可取代的情感連結，在這個情境下，商空就不再只是販售氛圍的空間了！

（圖）賴老師及咖啡師與共同細心揀選的咖啡豆合影。（圖摘自握咖啡OH！Café台南赤崁樓店粉絲專頁） 分享 facebook

（圖）賴老師將參與國際競賽的親身經驗化為行動，成為營運品牌、培養後輩的強大能量！ 分享 facebook

Q：賴老師在2014年獲得世界咖啡烘培冠軍後，將經驗轉化為行動提攜後輩，鼓勵學生藉由賽事測試自我能力。我們也想請老師進一步聊聊，通過比賽所帶來的深刻領悟，以及其中的意義和價值。

賴：很多人問我「比完賽、得了獎，產品有漲價嗎？」我的回答都會是「得獎改變的永遠不是我，而是大家對我的看法。」我最早開始參與比賽是為了證明自己，並非追求名聲，但這項附加價值卻帶來了關鍵轉變——例如以前我說一杯咖啡前段有柚子、檸檬皮香氣，入喉有鳳梨風味時，有人會笑稱我是「神棍」。不過獲獎後，人們逐漸信任我的眼光，進而能夠細膩品味咖啡，從中獲得豐富的感官體驗，亦愈加重視這項飲食藝術，這是我覺得相當好的影響。

對照國際比賽帶給我的大幅成長、欣喜若狂和成就肯定，回到現實，我發現肩上的責任又更大了，除了咖啡界、品牌經營，還有遍佈南北的工作夥伴。但其實這些都是我「甜蜜的負荷」，因其而來的動力，不斷激發我為品牌和夥伴思考更多，與他們走得更遠。所以未來，我除了會持續挑戰自我，也計畫培養品牌烘豆師、咖啡師，幫助他們在國際舞台上嶄露頭角，創造屬於自己的獨特光環！

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（圖）弄木人文空間 設計作品《奉食主義》榮獲義大利A’ Design Award銅獎，由Celine代表登台接受殊榮！ 分享 facebook

Q：弄木品牌經過近幾年的磨練與積累，近來於各大國際賽事上嶄露頭角，前陣子更親自前往義大利領獎。因此我們也想知道，Joye對於參與國際級賽事的看法，以及過程中有什麼樣新鮮的收穫？

莊：我們今年之所以特地飛往義大利領獎，是想要親自領略前輩風範，觀摩各類受國際肯定的優秀作品，這讓我們更加堅定要實踐「設計完整度」這件事，也成為日後與業主溝通的要點；希望以客戶預期的主題為先，從空間、軟件乃至餘下所有細節，都交由我們整合發揮。如此不僅能讓人一眼記住業主品牌的核心精神，若在國際舞台上取得佳績，也能反饋業主，提升品牌形象和知名度，吸引更多認同其價值理念的人聞名來訪。

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（圖）賴老師認為，所謂「有溫度」的咖啡，要回歸人與人之間的聯繫，而「咖啡」是他寄寓情感的重要媒介。 分享 facebook

Q：倚著深刻的人文情懷，兩位透過各自的專業手藝，持續創造貼近人心的作品，如賴老師的獨創品項「金杯萃取─Dear J」及弄木設計的《吾邸》，背後皆有充滿溫度的故事，因此我們也想請二位談談，期望如何透過一己之力，為社會帶來更多溫暖意蘊？

賴：我們說一杯咖啡有「溫度」，當然不是插根溫度計在上面就會有，而是人與人之間的情感聯繫，這份牽絆需要透過實體的物件表達，但物件不會講話，也只有用「喝」的去體會。所以我們培養許多充滿愛的barista來為咖啡說話，每杯我們端上的咖啡，都會多花一些時間去講解故事，釋放出不同的情感給消費者。老實說，做咖啡的人都是「浪漫的傻瓜」，如果你不夠傻，你無法堅定地往前走，所以我想——我們既然又傻又浪漫，就好好地用這份熱情來感動客人吧！

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（圖）弄木人文空間 古蹟修復作品《吾邸》。本案修復自1947年，為台灣第一個眷村「黃埔新村」，團隊保留尚未傾頹的屋舍結構，尋找近似材質逐一復刻，重現歷史記憶中的聚落型態，及其與環境緊密而溫馨的比鄰感受。 分享 facebook

莊：就像初識前閱讀賴老師的書籍、採訪，到後來合作認識，都始終如一地感覺到他是位努力而踏實的人，對我們做空間設計的人來說，用「設計」這種語言，向每位到訪的朋友訴說業主、品牌的精神價值，就是我們最實際的行動；因而最終呈現出來的，就是我們所在的這個溫暖而充滿力量的地方，歡迎每位朋友用雙眼發現裡頭的人文溫度，嗅聞老件混合新鮮豆子的香氣，再以一杯咖啡暖口，從肢體到心理沉浸於這份專屬於「傻瓜的浪漫」。

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「Life is like a cup of coffee.」人生永遠充滿驚喜，咖啡如此，生活亦如是，或甜或苦，取決手中這杯咖啡與人和空間所產生的共感。握咖啡OH！Café 創辦人 賴昱權 Jacky與 弄木人文空間 設計總監 莊舒云 Joye 永遠秉持謙卑學習的態度，實踐創造人文溫度的初衷，更帶我們進入空間故事，在充滿日式懷舊的咖啡館，體悟追尋夢想的艱辛浪漫，讓咖啡在空間中持續飄香。

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