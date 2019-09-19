【跨界對談】I am what I do. 全面看見我的存在！

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【本文由靖雯撰寫】

如果仔細觀察，就會發現我們的生活充滿了各式各樣的「巧思」，從飲食、衣著、居住到交通，透過用心營造每個微小細節，形塑出最友善並符合使用者想像的生活情境。本次 OPEN 團隊邀請到兩位美好生活的幕後功臣，她們分別是——性格活潑且極具研究實驗精神的 炆久之芯 蔡依珊 創辦人暨創意總監，以及沉穩大氣自帶領袖風範的 簡兆芝室內設計簡兆芝 主持設計師，她們將實務能力與良善初衷，分別轉換為食品零售的新電商，及空間領域的設計能力，並擴及多重身份，透過轉換視角進而更加全面地為使用者設想，成為如今實現人們心願的超強女力！

炆久之芯 蔡依珊 創辦人暨創意總監

畢業自美國布朗大學碩士班，研究的是注重實際的生物醫學，過去被認為是文靜的氣質千金，但機靈活潑的性格藏不住，加上「吃貨」天生對飲食健康的堅持，以及提升女性生活品質的小小心願，因而創立了食品新電商品牌「炆久之芯」。

從「飲食」出發，不論是即食餐點或飲品，我們慢工出細活，為你炆煮出滋味久存於心的餐食。讓簡單的食材，也可以很講究。專利技術研發推出的明星商品「滴紅豆」就以如此用心，把簡單的「紅豆水」萃取為讓人由裡到外散發亮麗的美好飲品。

「Wunjo」古德文發音是「愉悅」的意思，有了炆久之芯能用愉悅的心情享受生活。我們為您著想的心，替您節省的料理時間，能夠做更多喜歡的事，把自己過得更好。

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師

學歷

交通大學建築研究所 設計組碩士

經歷

皓宇工程顧問股份有限公司 建築暨都市設計組－副理

固特室內設計工程有限公司－專案設計師

欣漢設計工程有限公司－主設計師實力文教機構 建築師班－講師

台北科技大學 非學分班－兼任講師蘭陽技術學院－兼任講師

西安賈孝遠建築師事務所－室內設計部經理大器設計－部門經理

陳廷杰建築師事務所－室內設計總監

品牌宗旨

簡兆芝室內裝俢設計有限公司嘗試探尋「人」與「空間」的融合及對話「空間」是一個裝置的機構，這個機構含括了種種靜態與動態的行為「設計」為了各種靜態及動態的行為，進行量身訂製規劃、配置，進而使其達到合理的安排及使用化，在這個過程中包含了區隔、動線、配置預算，以上這歸屬於機能性的部份，在設計上我們必需呈現生命力，更精準的是說讓它可以帶出其本質的靈魂，充滿其中。

（以下對話炆久之芯蔡依珊創辦人簡稱蔡，簡兆芝室內設計簡兆芝簡主持設計師稱簡。）

（圖）「生活要過得講究，千萬不要將就。」依珊將祝福心意化作品牌精神，進而萃取為人們手中的美麗產品。 分享 facebook

Q：無論是外在可見的空間，抑或內在感受的身體保養，都是在設計一種生活型態。首先想從「態度」開始，請兩位分享期望透過作品及產品，提供使用者什麼樣的日常情境呢？

蔡：我認為在推出任何商品之前，「設計態度」是非常重要的，必須事先從各個層面設想使用需求，才有可能呈現出那樣的產品和氛圍。而炆久之芯強調「簡單也能很講究」，就是用很精密、挑惕的態度，把簡單的食品「紅豆水」，萃取出類機能性飲品的效用；讓人們在使用過程中，除了感受到體質的確實改善，也更能展現出期待中的亮麗面貌。所以經營品牌其實就像在「做人」，要先整頓好自己的態度，用心去思考，如何在適當時機，呈現適合樣貌給予對的人，如此形成正面循環，就會是產品最終留在人們心裡的形象。

簡：對我來說，User（使用者）是最重要的，所以我總是希望以自己的設計專業，結合對方的生活想像，透過在實用與美感方面合理的空間規劃，引導想法的真正落實，讓室內環境更加貼合生活模式。現在和過往不同，不再是三、四十年前，只要胡桃木、大理石配上實木桌椅，就能完成多數人對生活的美好想像。如今接觸設計的管道相當多，在性別、年齡、需求的變因組合下，鮮明的個性和分眾喜好成為常態；我們身為設計工作者，就是去配合，其實某種程度上來說，是使用者造就了設計的風格，而非刻板印象中，由設計師主導的主從關係。

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（圖）簡設計師現身案場拍攝形象影片，認真專業的氣場在舉手投足間不盡流露。 分享 facebook

Q：我們都知道在「事業」上沒有「女性創業家」，只有「創業家」。想請問兩位，身為品牌創辦人，您認為自己之於團隊除了是領導者以外，還有什麼分身角色呢？同時也與我們談談團隊合作間的氣氛。

蔡：自從創業以來，我發現作為領導者也要會「做設計」，不過是另一種類型的設計，關乎人與人之間的互動；這和我生化背景的研究訓練不同，沒有明確、可觀測的數據告訴你下一步該怎麼做，而那些無法衡量的東西，卻能帶來更直觀的影響。例如工作氛圍，當你走進一家公司時，無法忽視的直覺感受，假如氣氛很僵，就算工作夥伴知道也認同目標，卻總是覺得卡卡的；但如果氣氛對了，就能在心情輕鬆的狀態下，發自內心邁向目標，即使會累也想把它完成。

簡：身為空間設計團隊的領導者，我覺得最重要的就是「整合」，因為一個作品的完成，裡頭包含的零總細項就多達兩千項，這一點都不誇張；所以當空間被拆解為各項工作，分配下去執行時，就要不斷和同事溝通討論，成品才會是具整體性的。而工作繁雜，難免會有心情浮動，「敞開心胸、保持正向」，去了解各自負責的內容，針對他人需要補足之處提供建議，並調劑彼此的心理與工作時程，團隊運作才會更加穩固。

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（圖）依珊親自前往食品工廠視察，有如關照孩子，仔細確認原料從四道水洗、篩豆品管到包裝零瑕疵，每道程序的精準執行，產出一杯杯安全又美味的精萃飲品。 分享 facebook

Q：依珊曾說，因為成為媽媽讓您更認識自己，也對所扮演的角色更有自覺。就以這句話為引子，想請您談談「母親」的角色，如何與其他社會身份連結、互補？

蔡：「母親」的角色絕對與其他身份有巨大關聯，因為當孩子碰到問題時，媽媽本能就會想馬上替他解決，或者搶先幫他把話說出來；但理性上就要訓練自己忍耐一下，讓孩子試著去想該怎麼做，然後表達出來。幾次下來，更發現有時會很意外，他們想到的方式其實比你要好，而這點在工作上也很受用。另外，從前的學術訓練同樣影響著我，雖然研究和創業看似領域迥異，但有個關鍵的共通點，就是「節奏」；有時實驗需要時間等待變化，急也急不來，經營品牌也是如此，就算我現在想馬上推出下一個熱門產品，但這也需要時間的醞釀。

從事研究與經營品牌還有一項共通點，那就是都需要SOP，做事才會有秩序，但也不能固守流程，因為每個階段的結果不見得都符合預期；要去想下一步該如何調整，保持清晰的頭腦，該承接的事就堅持，該放手的就不戀棧，這也是這些身份帶給我的有趣考驗！

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（圖）擁有建築與室內設計雙執照的簡設計師，跨海受邀擔任設計師峰會之講師及評審，將蘊釀二十年的創作底氣，化作精闢評語贈與眾家設計者。 分享 facebook

Q：簡總監除了負責事務所大小事，也曾擔任許多院校講師，相信多重身份對您亦有所助益。因此也想請問總監，在服務客戶、帶領團隊與課堂講習間，切換身份時心境有何差異呢？

簡：我覺得帶領團隊和教授學生的狀態很相近，因為都是要帶著學習者在專業領域中進步，作法及目標皆一致；相較之下，服務客戶的過程就需要更多平衡，因為當藝術表現與經費支出短兵相接時，更需要耐心溝通，不過隨著經驗累積，會了解「溝通」是人際相處的常態，自然也能夠放寬心胸、與人對話。因此無論是現職或即將，作為一位設計工作者，我都會鼓勵對方，碰到衝突時不要害怕，也不要被溝通挫折打敗；保持為對方著想的正向心情，才能夠真正施展專業價值，亦成就令他人滿足的生活，達成最圓滿的情況。

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（圖）炆久之芯在推出明星商品「滴紅豆」後，創辦人蔡依珊再受風尚雜誌《Taiwan Tatler》之邀，擔任當期封面人物，熱情分享生活各個面向的感觸。（圖一源自《Taiwan Tatler》2019 / 4 月號） 分享 facebook

Q：依珊在工作繁忙之餘，仍發揮自身影響力參與公益不遺餘力，請問這個過程帶給您什麼樣的深刻觸動？另外，除了長期關注的粉紅絲帶活動，未來還會投入什麼行動呢？

蔡：我最大的感觸，是重新領悟「施比受更有福」這句話，其實這是有科學根據的，每當人們發揮同理心助人時，壓力的感覺就會減少，敏銳度也會相對提升，對身體有實質上的效益；而在心理層面，會減少過度關注、放大檢視自我的時間。過去我長期參與粉紅絲帶、乳癌防治等公益活動，是因為覺得如果通過自己的影響力，能讓更多人在日常就關注這些議題，那麼何樂不為呢？現在，因為品牌經營採「新零售」模式，需要高度的社群經營管理，這便成為我們的強項；而我希望這個強項成為一股力量，藉此呼籲更多企業一起站出來，讓公益也成為我們的日常小事。

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（圖）簡設計師帶領拍攝團隊重回校園，一登上講台便顯露導師風範，以循循善誘的口條，說明獨創的「轉譯遊戲」如何進行。 分享 facebook

Q：簡總監曾談過「藝術教育」之必要，並期望以獨創的「聯想遊戲」推廣教育，因此也想請總監深入分享「室內設計專業教育」的重要性，以及後續推廣行動的構想。

簡：由於亞洲的教育體系偏重數理，藝術教育的完整度相對薄弱，因此我過去在校園，有個很深刻的感觸，學校其實有教孩子怎麼發想，卻缺少了延伸、落實的環節，使得創意與實際總有一截落差，就是這段落差，決定了一個空間是否擁有「生命」。舉例來說，每個人小學都練習過連連看，老師總有一套「對的答案」，這深切影響長大後，我們不自覺追求的是進入同一套標準，就連團隊夥伴，有時也會問我「這樣連對嗎？」所以我想到了「轉譯」這個遊戲。

從一隻猴子開始，經過三次聯想，你會想到怎麼樣的空間，且空間還得跟猴子毫無關係？這就是空間生命的起點，我都會跟學生講，其實你做設計，在找尋的就是這些。而我給自己設了時限，五十五歲後要回到校園，提供室內設計的專業視角及實務經驗，補足現下藝術訓練的缺口，並為不同年齡層帶入簡易且通用的訓練遊戲，將抽象困難的學理，利用簡單的語言傳授給學生。

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（圖）「創業家」身份的依珊，採訪、拍攝邀約仍不間斷，時而專業時而古靈精怪的有趣性格，使讀者益加感受她躍於紙上的立體形象！（圖一源自《WE PEOPLE 東西名人雜誌》2018 / 4 月號） 分享 facebook

Q：隨著事業長跑，兩位想必也都歷經許多阻撓與挑戰，而之所以能堅持不懈，一定是其來有自。請兩位談談，過程中有沒有哪一個時刻，會讓您忍不住喊出「對！就是這樣！一切都值得了！」

蔡：我們的產品「滴紅豆」受到同頻率的客人肯定時，夥伴們都會覺得「哇！這一切都是值得的。」例如像前陣子有位同事，偶然間在網路上看到陌生人在平台上說「自從用了滴紅豆，原本的就可以丟掉了，因為它好喝又有效。」我們的心情便大為振奮！所以我想，只要品牌的用心和努力，被人真心肯定的時候，就是自我價值被實現的瞬間。

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（圖）簡設計師通過激烈競爭，拿下跨國金融品牌商空設計案，並在短短三個月的高密度溝通、調整與施作下，完成屢獲國際好評的招牌力作《Deloitte Taiwan》，而此作更奪得 2019 義大利 A’ Design Award 銀獎殊榮！ 分享 facebook

簡：我常跟同事開玩笑說「拿到案子才是挑戰的開始。」以商空作品《Deloitte Taiwan》為例，我們通過兩輪篩選，好不容易拿到案子，接著便接獲要在建物尚未完工的時刻進駐、準備的消息，且 15000 坪米的案場要在三個月內完工，過程中還要與分支龐雜的部門、身份使用者溝通需求。但即便面對這樣的執行條件，我仍然鼓勵整個團隊要「正向思考」，而在來自右腦的藝術產業，與來自左腦的金融產業密集溝通下來，業主對我們的設計幾乎是百分之百的尊重，作品後來也獲得義大利 A’ Design Award 銀獎肯定，這對業主和團隊來說，都是非常驕傲和值得開心的事情！

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訪談最後，彷彿在 炆久之芯 蔡依珊 創辦人暨創意總監 與 簡兆芝室內設計簡兆芝 主持設計師 身上，看見她們力求務實同時也大膽作夢的熱情身影，於職場、家庭、校園、公益等各場合轉換角色，全心為使用者設計出最合宜的產品和空間，幫助人們往理想生活更近一步，而這也是兩位美好設計者持續努力、耕耘至今的夢想。假如你有個美好生活夢，卻不知該如何兌現，別擔心！ Shero will keep an eye on you. 你的問題，就交給兩位超強女力來解答吧！

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OPEN Design 動能開啟傳媒