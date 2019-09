【跨界對談】I am what I do. 全面看見我的存在!

如果仔細觀察,就會發現我們的生活充滿了各式各樣的「巧思」,從飲食、衣著、居住到交通,透過用心營造每個微小細節,形塑出最友善並符合使用者想像的生活情境。本次 OPEN 團隊邀請到兩位美好生活的幕後功臣,她們分別是——性格活潑且極具研究實驗精神的 炆久之芯 蔡依珊 創辦人暨創意總監,以及沉穩大氣自帶領袖風範的 簡兆芝室內設計簡兆芝 主持設計師,她們將實務能力與良善初衷,分別轉換為食品零售的新電商,及空間領域的設計能力,並擴及多重身份,透過轉換視角進而更加全面地為使用者設想,成為如今實現人們心願的超強女力!

炆久之芯 蔡依珊 創辦人暨創意總監

畢業自美國布朗大學碩士班,研究的是注重實際的生物醫學,過去被認為是文靜的氣質千金,但機靈活潑的性格藏不住,加上「吃貨」天生對飲食健康的堅持,以及提升女性生活品質的小小心願,因而創立了食品新電商品牌「炆久之芯」。

從「飲食」出發,不論是即食餐點或飲品,我們慢工出細活,為你炆煮出滋味久存於心的餐食。讓簡單的食材,也可以很講究。專利技術研發推出的明星商品「滴紅豆」就以如此用心,把簡單的「紅豆水」萃取為讓人由裡到外散發亮麗的美好飲品。

「Wunjo」古德文發音是「愉悅」的意思,有了炆久之芯能用愉悅的心情享受生活。我們為您著想的心,替您節省的料理時間,能夠做更多喜歡的事,把自己過得更好。

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師

學歷

交通大學建築研究所 設計組碩士

經歷

皓宇工程顧問股份有限公司 建築暨都市設計組-副理

固特室內設計工程有限公司-專案設計師

欣漢設計工程有限公司-主設計師實力文教機構 建築師班-講師

台北科技大學 非學分班-兼任講師蘭陽技術學院-兼任講師

西安賈孝遠建築師事務所-室內設計部經理大器設計-部門經理

陳廷杰建築師事務所-室內設計總監

品牌宗旨

簡兆芝室內裝俢設計有限公司嘗試探尋「人」與「空間」的融合及對話「空間」是一個裝置的機構,這個機構含括了種種靜態與動態的行為「設計」為了各種靜態及動態的行為,進行量身訂製規劃、配置,進而使其達到合理的安排及使用化,在這個過程中包含了區隔、動線、配置預算,以上這歸屬於機能性的部份,在設計上我們必需呈現生命力,更精準的是說讓它可以帶出其本質的靈魂,充滿其中。

(以下對話炆久之芯蔡依珊創辦人簡稱蔡,簡兆芝室內設計簡兆芝簡主持設計師稱簡。)

(圖)「生活要過得講究,千萬不要將就。」依珊將祝福心意化作品牌精神,進而萃取為人們手中的美麗產品。

Q:無論是外在可見的空間,抑或內在感受的身體保養,都是在設計一種生活型態。首先想從「態度」開始,請兩位分享期望透過作品及產品,提供使用者什麼樣的日常情境呢?

蔡:我認為在推出任何商品之前,「設計態度」是非常重要的,必須事先從各個層面設想使用需求,才有可能呈現出那樣的產品和氛圍。而炆久之芯強調「簡單也能很講究」,就是用很精密、挑惕的態度,把簡單的食品「紅豆水」,萃取出類機能性飲品的效用;讓人們在使用過程中,除了感受到體質的確實改善,也更能展現出期待中的亮麗面貌。所以經營品牌其實就像在「做人」,要先整頓好自己的態度,用心去思考,如何在適當時機,呈現適合樣貌給予對的人,如此形成正面循環,就會是產品最終留在人們心裡的形象。

簡:對我來說,User(使用者)是最重要的,所以我總是希望以自己的設計專業,結合對方的生活想像,透過在實用與美感方面合理的空間規劃,引導想法的真正落實,讓室內環境更加貼合生活模式。現在和過往不同,不再是三、四十年前,只要胡桃木、大理石配上實木桌椅,就能完成多數人對生活的美好想像。如今接觸設計的管道相當多,在性別、年齡、需求的變因組合下,鮮明的個性和分眾喜好成為常態;我們身為設計工作者,就是去配合,其實某種程度上來說,是使用者造就了設計的風格,而非刻板印象中,由設計師主導的主從關係。



(圖)簡設計師現身案場拍攝形象影片,認真專業的氣場在舉手投足間不盡流露。

Q:我們都知道在「事業」上沒有「女性創業家」,只有「創業家」。想請問兩位,身為品牌創辦人,您認為自己之於團隊除了是領導者以外,還有什麼分身角色呢?同時也與我們談談團隊合作間的氣氛。

蔡:自從創業以來,我發現作為領導者也要會「做設計」,不過是另一種類型的設計,關乎人與人之間的互動;這和我生化背景的研究訓練不同,沒有明確、可觀測的數據告訴你下一步該怎麼做,而那些無法衡量的東西,卻能帶來更直觀的影響。例如工作氛圍,當你走進一家公司時,無法忽視的直覺感受,假如氣氛很僵,就算工作夥伴知道也認同目標,卻總是覺得卡卡的;但如果氣氛對了,就能在心情輕鬆的狀態下,發自內心邁向目標,即使會累也想把它完成。

簡:身為空間設計團隊的領導者,我覺得最重要的就是「整合」,因為一個作品的完成,裡頭包含的零總細項就多達兩千項,這一點都不誇張;所以當空間被拆解為各項工作,分配下去執行時,就要不斷和同事溝通討論,成品才會是具整體性的。而工作繁雜,難免會有心情浮動,「敞開心胸、保持正向」,去了解各自負責的內容,針對他人需要補足之處提供建議,並調劑彼此的心理與工作時程,團隊運作才會更加穩固。



(圖)依珊親自前往食品工廠視察,有如關照孩子,仔細確認原料從四道水洗、篩豆品管到包裝零瑕疵,每道程序的精準執行,產出一杯杯安全又美味的精萃飲品。

Q:依珊曾說,因為成為媽媽讓您更認識自己,也對所扮演的角色更有自覺。就以這句話為引子,想請您談談「母親」的角色,如何與其他社會身份連結、互補?

蔡:「母親」的角色絕對與其他身份有巨大關聯,因為當孩子碰到問題時,媽媽本能就會想馬上替他解決,或者搶先幫他把話說出來;但理性上就要訓練自己忍耐一下,讓孩子試著去想該怎麼做,然後表達出來。幾次下來,更發現有時會很意外,他們想到的方式其實比你要好,而這點在工作上也很受用。另外,從前的學術訓練同樣影響著我,雖然研究和創業看似領域迥異,但有個關鍵的共通點,就是「節奏」;有時實驗需要時間等待變化,急也急不來,經營品牌也是如此,就算我現在想馬上推出下一個熱門產品,但這也需要時間的醞釀。

從事研究與經營品牌還有一項共通點,那就是都需要SOP,做事才會有秩序,但也不能固守流程,因為每個階段的結果不見得都符合預期;要去想下一步該如何調整,保持清晰的頭腦,該承接的事就堅持,該放手的就不戀棧,這也是這些身份帶給我的有趣考驗!



(圖)擁有建築與室內設計雙執照的簡設計師,跨海受邀擔任設計師峰會之講師及評審,將蘊釀二十年的創作底氣,化作精闢評語贈與眾家設計者。

Q:簡總監除了負責事務所大小事,也曾擔任許多院校講師,相信多重身份對您亦有所助益。因此也想請問總監,在服務客戶、帶領團隊與課堂講習間,切換身份時心境有何差異呢?

簡:我覺得帶領團隊和教授學生的狀態很相近,因為都是要帶著學習者在專業領域中進步,作法及目標皆一致;相較之下,服務客戶的過程就需要更多平衡,因為當藝術表現與經費支出短兵相接時,更需要耐心溝通,不過隨著經驗累積,會了解「溝通」是人際相處的常態,自然也能夠放寬心胸、與人對話。因此無論是現職或即將,作為一位設計工作者,我都會鼓勵對方,碰到衝突時不要害怕,也不要被溝通挫折打敗;保持為對方著想的正向心情,才能夠真正施展專業價值,亦成就令他人滿足的生活,達成最圓滿的情況。



(圖)炆久之芯在推出明星商品「滴紅豆」後,創辦人蔡依珊再受風尚雜誌《Taiwan Tatler》之邀,擔任當期封面人物,熱情分享生活各個面向的感觸。(圖一源自《Taiwan Tatler》2019 / 4 月號)

Q:依珊在工作繁忙之餘,仍發揮自身影響力參與公益不遺餘力,請問這個過程帶給您什麼樣的深刻觸動?另外,除了長期關注的粉紅絲帶活動,未來還會投入什麼行動呢?

蔡:我最大的感觸,是重新領悟「施比受更有福」這句話,其實這是有科學根據的,每當人們發揮同理心助人時,壓力的感覺就會減少,敏銳度也會相對提升,對身體有實質上的效益;而在心理層面,會減少過度關注、放大檢視自我的時間。過去我長期參與粉紅絲帶、乳癌防治等公益活動,是因為覺得如果通過自己的影響力,能讓更多人在日常就關注這些議題,那麼何樂不為呢?現在,因為品牌經營採「新零售」模式,需要高度的社群經營管理,這便成為我們的強項;而我希望這個強項成為一股力量,藉此呼籲更多企業一起站出來,讓公益也成為我們的日常小事。



(圖)簡設計師帶領拍攝團隊重回校園,一登上講台便顯露導師風範,以循循善誘的口條,說明獨創的「轉譯遊戲」如何進行。

Q:簡總監曾談過「藝術教育」之必要,並期望以獨創的「聯想遊戲」推廣教育,因此也想請總監深入分享「室內設計專業教育」的重要性,以及後續推廣行動的構想。

簡:由於亞洲的教育體系偏重數理,藝術教育的完整度相對薄弱,因此我過去在校園,有個很深刻的感觸,學校其實有教孩子怎麼發想,卻缺少了延伸、落實的環節,使得創意與實際總有一截落差,就是這段落差,決定了一個空間是否擁有「生命」。舉例來說,每個人小學都練習過連連看,老師總有一套「對的答案」,這深切影響長大後,我們不自覺追求的是進入同一套標準,就連團隊夥伴,有時也會問我「這樣連對嗎?」所以我想到了「轉譯」這個遊戲。

從一隻猴子開始,經過三次聯想,你會想到怎麼樣的空間,且空間還得跟猴子毫無關係?這就是空間生命的起點,我都會跟學生講,其實你做設計,在找尋的就是這些。而我給自己設了時限,五十五歲後要回到校園,提供室內設計的專業視角及實務經驗,補足現下藝術訓練的缺口,並為不同年齡層帶入簡易且通用的訓練遊戲,將抽象困難的學理,利用簡單的語言傳授給學生。



(圖)「創業家」身份的依珊,採訪、拍攝邀約仍不間斷,時而專業時而古靈精怪的有趣性格,使讀者益加感受她躍於紙上的立體形象!(圖一源自《WE PEOPLE 東西名人雜誌》2018 / 4 月號)

Q:隨著事業長跑,兩位想必也都歷經許多阻撓與挑戰,而之所以能堅持不懈,一定是其來有自。請兩位談談,過程中有沒有哪一個時刻,會讓您忍不住喊出「對!就是這樣!一切都值得了!」

蔡:我們的產品「滴紅豆」受到同頻率的客人肯定時,夥伴們都會覺得「哇!這一切都是值得的。」例如像前陣子有位同事,偶然間在網路上看到陌生人在平台上說「自從用了滴紅豆,原本的就可以丟掉了,因為它好喝又有效。」我們的心情便大為振奮!所以我想,只要品牌的用心和努力,被人真心肯定的時候,就是自我價值被實現的瞬間。



(圖)簡設計師通過激烈競爭,拿下跨國金融品牌商空設計案,並在短短三個月的高密度溝通、調整與施作下,完成屢獲國際好評的招牌力作《Deloitte Taiwan》,而此作更奪得 2019 義大利 A' Design Award 銀獎殊榮!

簡:我常跟同事開玩笑說「拿到案子才是挑戰的開始。」以商空作品《Deloitte Taiwan》為例,我們通過兩輪篩選,好不容易拿到案子,接著便接獲要在建物尚未完工的時刻進駐、準備的消息,且 15000 坪米的案場要在三個月內完工,過程中還要與分支龐雜的部門、身份使用者溝通需求。但即便面對這樣的執行條件,我仍然鼓勵整個團隊要「正向思考」,而在來自右腦的藝術產業,與來自左腦的金融產業密集溝通下來,業主對我們的設計幾乎是百分之百的尊重,作品後來也獲得義大利 A’ Design Award 銀獎肯定,這對業主和團隊來說,都是非常驕傲和值得開心的事情!



訪談最後,彷彿在 炆久之芯 蔡依珊 創辦人暨創意總監 與 簡兆芝室內設計簡兆芝 主持設計師 身上,看見她們力求務實同時也大膽作夢的熱情身影,於職場、家庭、校園、公益等各場合轉換角色,全心為使用者設計出最合宜的產品和空間,幫助人們往理想生活更近一步,而這也是兩位美好設計者持續努力、耕耘至今的夢想。假如你有個美好生活夢,卻不知該如何兌現,別擔心! Shero will keep an eye on you. 你的問題,就交給兩位超強女力來解答吧!



