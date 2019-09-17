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寄寓方圓於辦公處所 自然綠景和諧共生

2019-09-17 10:56OPEN Design

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【本文由郁玟撰寫】

古有云：「一方一圓其效法天地之道乎」，天圓地方為古老的東方宇宙觀，並影響建築設計淵遠流長，空間的掌舵者 川十設計 彭星瑋 設計總監，此次為自身50 坪大的事務所量身打造專屬的品牌空間，以「天圓地方」之傳統人文觀作為的文化底蘊，靈巧地將方圓意象寄寓於其中，消弭了制式辦公場域的呆板生硬，賦予人文藝術的同時，充分展現品牌形象；於此之上運用西方手法，以幾何圖形、俐落線條及穿透視覺，讓傳統與現代對話相融，潤物於無聲。

（圖）入門雨遮以白燈板內嵌暖黃光源，形塑勻稱舒緩的流明效果；而其簡約線條所構築的...
（圖）入門雨遮以白燈板內嵌暖黃光源，形塑勻稱舒緩的流明效果；而其簡約線條所構築的現代品味，使空間沉穩低奢的格調不言自明。
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迎面而至的接待大廳，亦將天圓地方的概念置入其中，「圓」象徵圓滿和諧，「方」體現寧靜沉穩，俯拾即是的方圓中，凝聚溫潤沉著的氛圍。整體設計上不落俗套地排除純粹的幾何圖形，運用方圓意象創造變化，圓弧的天花板及背牆的波浪結構，在線條漸變中感受形體的律動之美，並寄寓「學天圓地方之道，做外圓內方之人」的哲理。

設計師更特別鑲車縫線於門片上，為立面增添紋理；背牆的鋼構層板在繃布包覆下，調性轉為溫柔；櫃檯則挑選整座石材，硬朗材質襯托了周圍的柔和色彩；於展現設計美學專業時，堆砌出迎賓接待的敞朗大氣之感。

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緩步至員工辦公室，方形牆面鑲嵌水墨圓體，圓與方又一次完美地邂逅，交織出摩登現代感。場域規劃開放式動線，視覺上通透開闊，員工間得以順暢溝通交流；空間劃分則採現代感的鐵件玻璃，大面積引入戶外光線，明亮澄淨的氛圍塑造充滿朝氣的品牌形象。

整體空間力行「道法自然」，使用木質作為主要基調，大地色的背景盈造場域堅實信賴的精神，輔以淺色木質地板鋪陳一室溫潤，兩側茶棕色的實木立面與石頭漆牆增添空間中的層次感，有如樹木年輪深淺相間，打造與自然共生的辦公處所。

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一面玻璃之隔的主管辦公室，免除過往實質牆面所帶來的距離感，其彈性設置的百葉捲簾，適時地確保隱私並調節光線，既達到區隔空間之效用，亦保有明亮通透的視野。在此延續場域自然調性，使用木質牆面與石質桌體，由天然材質帶出質樸氣息，形塑辦公場域的自然之美；牆上懸掛的藝術畫作則有如夕落雲彩，與展示臺上的植栽，共同妝點空間，饒富人文雅趣。

（圖）化妝室設置形狀各異的鏡面，以筆直線條對比圓滑邊框，俐落與圓融在視覺呈現上相...
（圖）化妝室設置形狀各異的鏡面，以筆直線條對比圓滑邊框，俐落與圓融在視覺呈現上相得益彰。
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（圖）延續空間的自然調性，會議室以木與石的實牆，圍塑溫潤的人文氣息。
（圖）延續空間的自然調性，會議室以木與石的實牆，圍塑溫潤的人文氣息。
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走入戶外，前庭後院引水聚池、栽植綠意，並特別設計一圓形破口讓樹木自然向上生長，寓託生生不息地發展之盼望，打造「雖由人作，宛自天開」的園林藝術。而室內與戶外僅以透明玻璃相隔，消除了人與自然間的界線，兩者得以親和，共築一幅協調的天然圖畫。

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《周易·繫辭傳》云：「有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六。六者非它也，三才之道也。」天地人構成的三才之道昭示了「天人合ㄧ」的觀點，川十設計 彭星瑋 設計總監 深刻體察東方韻味，嫻熟地化抽象哲學於空間形體，並以自然景色交疊創造天人合ㄧ、和諧共處的辦公氛圍，於回歸中國生命哲學審美的同時，亦讓團隊身處園林意境中，激發創作靈感。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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