放慢心的步伐 走進生活療癒宅 專題

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（圖）仝育設計 作品《心觀止》起居空間及主臥室 分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

如果你是節奏快速的現代都市生活者，那你一定聽過「療癒」這個熟悉卻又陌生的名詞，這印證了一種現代共感——我們總期待被療癒，然而生活步伐汲營，經常讓我們放不下心好好去感受。

接受過無數業主委託的 仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，深刻體認這股現象，便從情境氛圍的角度出發，濃縮「禪」的核心精神，透過遊走風格的靈活手法，提取「療癒」的五感面向，終而淬煉出一座座「出去就想回家，回家就不想出去」的靜心歸屬。

想知道他們是怎麼做到的嗎？歡迎跟著OPEN團隊齊步推開作品《典雅悠靜》的門扉，由此開始，讓仝育團隊實地告訴你，他們的「療癒宅邸」到底有什麼不一樣！

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（圖）仝育設計 住宅作品《典雅悠靜》起居空間 分享 facebook

療癒色彩 交織色域對話

站在科學觀點，顏色是視覺系統的主觀感受，而在設計的角度，更決定了觀者的心緒起伏。對於案場細心關照的仝育團隊，每回討論過後，總會以3D製圖，模擬還原使用者理想中的空間樣貌，作品《典雅悠靜》便是一例。

模擬圖中的現代風格場景，以潔淨白天對應仿如大地的木作地坪，奠定象徵自然的基底色調；而水平配色亦隨即突顯，粉紅、靛藍、青綠等飽滿色彩，暗示著活力、深沉、平靜等舒緩人心的情緒表現，交織出「垂直和諧、水平活潑」的色域對話；使得目光無論投向何方，皆能聆聽環境飽含能量的柔情聲響，預示著未來生活的美好圖景。

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（圖）仝育設計 住宅作品《靜心禪意》起居空間 分享 facebook

回歸自然 撫觸溫暖風光

回歸禪心，在仝育兩位總監聯手之下，空間亦能作為通往質樸心境的媒介。作品《靜心禪意》內放下都市五光十色的光影，採用最簡單沉穩的配色——米白與淺木色系鋪敘量體，構成有如萬象復始的純靜空間感，而其中關鍵，便是取之於自然的木作材質。

行走於瀰漫著木色木香的場景中，設計精巧的窗榻陽光帶，一路延伸為電視牆後的開放和室，無疑成為牽繫情感的索帶；使人在坐臥之間，一面聽取家人的悄聲笑語，一面撫觸草木吸潤的暖手日光，讓身、心、靈在這取之於自然的場景中，獲得源源不絕的撫慰與療癒。

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（圖）仝育設計 住宅作品《靜心禪意》孝親房、孩童房 分享 facebook

客製場景 讓空間體貼人心

公領域柔緩的木質基調，延展至孝親房及孩童房，則依照使用者性格，調整為趨向個人的形式。同樣的木色底蘊在孝親房中，則刷上一層清淺色澤，圍塑便於長者移動的寬敞通道，及有利起身的墊高床具，包容不同年齡層的機能需求之餘，使其日常有如飲水，在一點綠意與滿室清靜中開啟。

相較下，孩童房則轉而選用濃郁材質，去除床框的臥榻設計，避免幼兒遊玩碰撞產生危險，一旁符合身高的座椅與遊具，亦兼具實用與美感，讓孩子擁有快樂成長的絕佳空間。

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（圖）仝育設計 住宅作品《海暮色》起居空間 分享 facebook

驚艷造景 沉浸幸福體驗

最後來到屢獲國際大獎肯定的住宅力作《海暮色》，可見設計師不僅將自然風光化為屋景，更視空間本身為藝術表現的一環，雕塑並且造景，於尺幅遼闊的內外視野間，挖鑿出臨窗一隅的樹形臥榻；不規則漫開的破口有如樹根攀緣，精心選用樹紋深刻的天然木材，包覆中央仿若鏽鐵的堅硬石材，形塑材質交接的光影對比，使觀者無不屏氣凝望，方得入席。

而這凝聚一室大地色系的角落，以還原本質的手法為入口，破除人為造景與自然風景之疆界，使得即便移步他處，亦能時刻感受充溢心胸的清淨感受。

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「美的創造與欣賞，乃是觀照、理解和表現現象世界的一種獨特形式。」仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監的每份起心動念，皆源自「｢以人為本、從心出發、靈性醒覺、道法自然」的精神主軸，對他們來說，「美」亦立基於此，而「禪」則是兩位總監選擇用以連通「人」與「美」的渠道。

創作藉由與自然意象建立穩定連結作為主題，鋪展一片令觀者本能地感受愉悅的生活場景，再透過針對個人需求的體察設計，創造自然與心靈更加緊密的結合，讓使用者隨著日常運作，成為真正的自我療癒者。「療癒宅」絕非南柯一夢的幻想，在仝育設計的妙手中，任何治癒人心的屋宅皆能化作可能！

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OPEN Design 動能開啟傳媒