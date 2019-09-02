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走！去看設計師的魔術表演《硯山行》Before＆After 專題報導

2019-09-02 15:46OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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每個家，都是每位屋主點滴積累而成的，需要具足各式條件，無論是穩定經濟、時間餘裕抑或有需要守護的人，一個空間，才有可能真正成「家」。而在擁有一座水泥雛形後，要如何才能讓它真的成為心靈歸屬呢？一則直達你心的空間敘事便是入口。

肯星設計 曾濬紳 設計總監 對於每項經手案例，總會在粉絲專頁中分享過程，而細心的照片紀錄，既使人們領略總監對待設計的溫柔手筆，亦讓無法親身到場的屋主安下一顆心，看著夢想的家逐漸成形。

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本次便以住宅作品《硯山行》為例，看看這座原先灰撲撲的冷硬場景，在調配進屋主喜好的「正紅」與「簡約」後，如何導引色彩及變化線條為生活增溫，另外又在隱藏式收納間的精巧設置下，如何將業主的旅遊回憶一應打包入屋；使日常生活在曾總監「全案規劃」的設計精神中，從安穩空間到親切軟裝，深入細節搭建出讓心安歇的完美生活！

魔法1：調配曲線 空間線條一體搞定！

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（圖）此處使用肯星品牌獨家設計的藍綠色立櫃，為柔和立面添注視覺焦點！
（圖）此處使用肯星品牌獨家設計的藍綠色立櫃，為柔和立面添注視覺焦點！
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來到公領域，很難想像眼前弧形延伸的黑木電視牆，原先就只是面毫不起眼的白牆！設計師將個人風格融入業主期待——採用簡潔線條與沉靜色系大塊面鋪展，形塑有如夏夜的柔和走勢，並一徑綿延至玄關，成為迎接歸者的休憩序曲；而其流暢起伏自然呼應實用需求，內嵌電視牆延伸水平視覺，凸起的玄關立面則隱藏暗櫃，便於收納鞋履外衣，將機能整合於美感表現中。

至於後方的臥室外牆，則依循原先門洞位置及尺寸，製作與壁材相同的特製門片，使得門扉即便闔上，亦是另一片柔美屋景的完成，而非斷絕。

魔法2：空間轉化 壁櫃功能多合一！

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迴身面向開放式壁櫃，其醒目的亮紅色彩作為絕佳襯底，使黑白層架與木質側面益加顯色。但你知道嗎，它原先可是有個入口的！設計師考量屋主所需的寬敞收納空間，以及每位成員的私領域分配，決定將這處閒置所在化身收納間。

再重新調配開口位置後，舊有的入口不復存在，改為朝向用餐區的木作推拉門代替，而新增出來的門片數量，亦便於收取物件及儲藏用餐配件；此外，前方層架提供的展示功能，更使收納的概念不侷限於「隱藏」，讓使用者在此擺上一只紀念品，回憶中的溫度便被珍重地展現並且收藏。

魔法3：創造地利 場景想像再進化！

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而行至緊鄰收納間、通往廚房的寬敞通道，設計師運用地利之便，腦筋一轉將其化為溫馨的用餐場景，順應既有格局，以收納間及臥房外牆為自然邊界，且結合鄰近廚房的優勢，讓甫乘盤的暖熱菜餚隨即上桌。

再來抬頭看向潔白天幕，總監弭平屋樑高低、大小不均的凌亂視線，並選用淺灰色材質收邊，發揮銜接純白天頂與異材質立面的作用，亦形成由深至淺的抬昇效果，使人遊走其中，渾然不覺天花板已經過切齊處理，平時活動起來自然又自在。

魔法4：橫樑無礙 打造三進式超長空間！

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最後來到明亮寬敞的主臥室，相信看到施工前的粗大橫樑，你肯定開始煩惱搔首，不過設計師倒是處變不驚，選用呼應電視牆的黑木建材，輕鬆化解突兀視感——聰明而簡約的L型設計，一方面導引視覺水平延伸，不停留於樑體造成的阻滯感受，另外亦形塑出三進式的空間層次，大大拉伸原本空裸平板的場景；並配合全新隔間的獨立更衣室，完備私領域的豐富機能之餘，其與立面構成的夾層則形同廊道，使這座舒壓清朗的私人風景，隨著步伐轉折、推進，終而盡現眼前！

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所有故事都有一個開頭，而這充滿敘事巧思的住宅場景，則是由一座平白無奇的雛形變化而來。對 肯星設計 曾濬紳 設計總監 來說，「平白」從來不是壞事，因為這裡正好最需要他的整合能力；本次在作品《硯山行》中，總監順應屋勢變化，大幅運用清新質材選配，以及看似自然成形的格局重劃，使家居在開放式設計下，仍保有個別區塊的獨立空間感與鮮明主題。

現在，聽完總監不藏私地分享後，你是否也對肯星團隊的清新美學怦然心動了呢？那就別再等待，馬上前往肯星設計的粉絲專頁詢問吧，說不定，下一個Before & After大變身的空間就是你家！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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