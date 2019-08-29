時空幻化葛里法五世

【本文由靖雯編輯整理】

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「文藝復興時期人文薈萃，那是故事的起點。」

16世紀，歐洲文藝復興成熟，

建築、藝術、文化和工藝水平到達鼎盛，

彷彿走在街頭，都能聽見微物的旺盛呼息。

而設計者 廖韋強 回到現代，揮一揮手，幻化時空，

這昂然大廈便延續舊時氣息，緩緩吐出，

那則以你為名的光輝故事。

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「這裡看來就是里斯本，滄桑浮沉。」

進入大廳，樓宇呼息在腳下起伏，這裡是住民社交聯誼的場所，

也是古今交會的時空節點。

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但別忘了，這裡也代表「車站」，回家前心情轉換的驛站，

指引「過去」的人們，轉乘「未來」出發。

任每位身披夜色的歸人，鬆懈瑣碎，再往目的地一點，

與珍愛的家人相會在歸屬。

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「這杯，確實跟祖父一樣的Bica咖啡。」

不過每當午後來訪，這裡總瀰漫日曬香氣，夕陽倚著落地窗，

人倚著鬆軟椅背，舒舒服服，烘烤眷戀空氣。

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有時喝的確實和袓父一樣的Bica咖啡，老派而濃順，

有時嚐嚐含酒的招牌飲品，感受胸口漸漸暖和。

抬起頭，不經意凝望，

一旁青年將德國啤酒裝進時髦的橘色瓶身，

啜飲自如，有旁若無人的瀟灑。

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這是集合式住宅的一樓公設，也是現代文藝復興的場景，

人潮熙攘的里斯本車站，與位於歐陸一角的無名咖啡館，

在這，你永遠有時間，卻不覺它流逝。

時空交疊，是為了什麼都見過一點，

非要這樣，讓設計者 廖韋強 為空間續寫故事，

使你飲盡咖啡，也彷彿一醉方休。

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