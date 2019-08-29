點亮你的摩登天空！前衛燈飾專題

【本文由靖雯撰寫】

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（圖）比利時燈飾品牌Delta Light〈DOT.COM〉系列產品，形體雖小，但具有豐富選色及功能性，同時也為空間增添幾分趣味。 分享 facebook

「燈」作為現代家居的好幫手，大多以滿足起居照明為唯一目標，但似乎缺少了那麼點趣味，你或許會辯白道：「燈，不就是這樣嗎？」不，OSTI Lighting 歐斯堤照明團隊搖搖手指告訴我們——「燈」可沒我們想得那麼簡單！很多時候，它更是提升空間質感的幕後最大功臣！

以來自比利時和義大利的前衛燈飾品牌「Delta Light」及「FLOS Architectural」為例，團隊精選這兩家極具活力的設計品牌，打破傳統照明想像，將過往鮮少思及的「磁吸通電」、「超廣角照明」和「遠端遙控」等機能，結合極簡外觀與細膩的金屬色澤，於同一產品身上實現。而如此精細的現代燈具工藝，更在模組化製作的思維下，發展出各式各樣、環境適應力高超的系列產品，所以無論你是愛家的Indoor派，或是喜歡戶外的Outdoor愛好者，都能在歐斯堤品牌的照明王國裡，找到屬於你的那道光！

接著就讓我們切入主題，從最直觀的「造型變化」開始，一同體驗品牌為我們打造的新時代視覺洗禮吧！

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（圖）比利時燈飾品牌Delta Light〈You-Turn〉系列產品 分享 facebook

零死角的極簡之美——You-Turn

首先是由比利時品牌Delta Light推出的新型態燈具——「You-Turn」系列驚艷登場。先撇除外觀，命名即充滿趣味，You-Turn彷彿宣告零死角照明的時代又更近一步，其飛碟般的扁平光源透過手動調整，能夠達到完全垂直，且至少旋轉350度的超廣角照明，為每個角落提供絕佳的舒適光感。除此之外，易於裝設的優勢伴隨無暇的優美外型，使得這項產品能輕鬆搭襯各類主題空間，想像一下，當You-Turn如外星飛碟般在眼前呈縱隊排開，那會是多麼令人驚奇而愉快的畫面！

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（圖）比利時燈飾品牌Delta Light〈Splitbox〉系列產品 分享 facebook

光束、無邊、超廣角——Open Your「Splitbox」！

同樣是另一件燈如其名的慧黠設計，「Splitbox」系列暗藏了百寶箱的巧思——針對不同亮度與角度需求，提供兩燈及三燈的基座選擇，且每盞燈可獨立調節角度，兼具均光照明及聚焦投射的功能，既適合日常住家，亦滿足商空展示需求。至於與天頂融為一體的開孔設計，採用簡約矩形便於伸縮燈具，使它除了常見的投射燈樣式，還能完全收折於洞口，這時只要再搭配角度變化，便能組合出理想照明與光影形狀，遠遠看去像是天空被鑿了個洞，趁隙而入的光束投射滿地清澈光芒，打造宛如夢境故事般的日常想像，而這正是它的魅力所在。

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（圖）比利時燈飾品牌Delta Light〈Superloop〉系列產品 分享 facebook

空間氛圍一指切換——Superloop

燈光設計的靈感當然不會只獨厚肉眼可見的細節，在Delta Light外型簡潔的「Superloop」系列中，就透過專屬的APP系統，搭配全球普及率相當高的藍芽技術，使遠端操控開關的便捷設計成真；甚至是精準調控照明模式，讓人們不再受限於傳統更新線路及燈具的高額費用與工時，並於彈指間創造截然不同的情境模式。

而向來手法創新的Delta Light團隊，提供給使用者的遠不止於此，尤其是S系列跳脫想像的中空設計，衍生出「燈帶」與「燈軌」兩類分支，前者提供多樣的燈具配色及尺寸，在傾斜吊掛時也安全無虞，而後者則作為各式燈具吸附的基礎，推出圓形、方形兩種款式，讓燈具、燈軌與空間線條產生更多大膽對話，絕對挑戰商空和住家的前衛可能。所以就索性忘掉傳統線路那突出牆面的開關與旋鈕吧！你可以躺在沙發上，調整為最舒服的姿勢，動個指尖，想要的氛圍便會躍現眼前。

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（圖）比利時燈飾品牌Delta Light〈Splitline〉系列產品 分享 facebook

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（圖）義大利燈飾品牌FLOS Architectural〈Infra-Structure〉系列產品 分享 facebook

可靈活運用且功能性強大——系統類燈具

而說到「系統類燈具」，歐斯堤團隊不得不向我們推薦——Delta Light出品的「Splitline」以及FLOS Architectural所設計的「Infra-Structure」，因為它們的變化組合實在太豐富了！不過它可不是一盞燈，而是提供燈具吸附導電的巨大燈軌。像是Splitline以簡潔軌道打破平面想像，衝破天壁框架，俐落線條筆直、或帶有弧度彎折地劃過室內天際，直到屋隅才優雅落下，創造別樣的空間視野；而其能搭配的燈飾種類更是無奇不有，從自家的超廣角投射燈、功能型下照燈到造型吊燈等皆可安裝，聰明的通用設計，使產品更加自由地適應各種環境條件。

別於前者，Infra-Structure採用的是懸空設計，凸顯出結構鮮明的立體美感，且適合需要足量光照的挑高場所，即便是帶有古典風味的老式建築，仍能毫無違和地勾勒出百款風情。最重要的是，兩者皆採用便利的磁吸式設計，方便配合使用者所在的空間層高、場合需要的照明密度，重新組合為全新的連綿風景！

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（圖）比利時燈飾品牌Delta Light〈Tweeter〉系列產品，是品牌中最傑出的設計之一，輕輕滑動它優美的弧形燈具，便能即興創造超大角度的明亮視野，各種角度天花板都不成問題，且戶外環境也適用。 分享 facebook

在現代家裝潮流中，燈飾設計從沒落後過，其閃耀光芒甚至化身場域主角，決定空間的第一印象，而這項特點，相信在 OSTI Lighting 歐斯堤照明 團隊仔細地介紹下，更是不顯自明——現在你無需起身，只要一鍵藍芽，便能開啟無限的照明想像，加乘零死角、拆卸便利等諸多優點，讓世界各地的使用者皆能輕而易舉地打造獨特情境，這便是歐斯堤與Delta Light、FLOS Architectural團隊，共同期望帶給當代生活的亮麗圖景。那麼現在還猶豫什麼，趕緊動身前往歐斯堤門市，找尋屬於你的摩登天空吧！

-- 桃園總店 --

桃園市桃園區中正路1337號

+886-3-215-1199

-- 台北內湖門市 --

台北市內湖區新湖三路132號

+886-2-7720-9688

或至官網及臉書洽詢。

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