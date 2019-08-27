減去贅飾還原情感 踏查山形家屋之美

分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

「白」是留白也是光，「黑」是潑墨也是影，那麼「棕」呢？棕色是樹木也是家。磐力設計 廖月凰 設計總監 每每展目，總能由建築人的視角透析室內維度，同時在順應原有結構的前提下，牽光引景，讓生活不意間回到大自然中，而這座宛如山形的家宅《逸掬旭光》亦不例外。

考量此屋為樓中樓格局，挑高的公領域視野暗示加倍採光的可能，設計師因而大幅設置窗扇，包括落地窗及空中的斜角窗，使室內景色與外在環境相應；再搭配空間中的大塊留白及天然柚木，進而形塑一座通體明亮的溫暖山形屋，為這鋼筋叢林雜錯生長的世代，再造平衡人心與自然的情感意境。

分享 facebook

推開家門，首先被寬廣的屋內景色所震懾，而緊隨斜角窗沁透的光灑疊合上落地窗光，成為公領域自然照明的絕佳引入點；而四方延展的潔白立面，則同時保留原有建物的高聳特色，以及屋頂的稜線起伏，其簡約柔和的鑲嵌線條及間接燈光螢亮空間，還原生活場域中最真實的美。

順著流暢動線而下，起居、用餐及中島區塊透過隱約界線延連舒展，設計師在此留心但不留痕跡地，藉由分區規劃形塑豐饒盤錯的視覺軸線，使四口之家的生活軌跡隨之牽引，以各自感到舒適的步伐與節奏，不約而同織就一片情感之網，共同捕捉生活的美好本質。

（圖）在總監與客戶煞費苦心尋覓下，揀選而出的山水紋石材，化為通往臥室的山石壁龕，不僅搭配地坪紋理，形塑向上延伸的流動感，更作為場域變換的轉折索引，創造迴身遇景的驚喜之感。 分享 facebook

（圖）別於木質環境的溫煦意象，烹調區域一致採用冷調形成對比張力，平衡環境色溫之餘，亦不顯露半分冷冽，抑或難以親近的感受。 分享 facebook

（圖）彎進開放式廚房恍然來到新世界，石材的堅硬質地搭配閃耀的銀白金屬，整肅出滿目潔淨條理，亦使思緒在烹調之間被輕巧收整，餘下美好意念乘盤上桌。 分享 facebook

分享 facebook

（圖）臥室主牆鋪展如光影過隙的典雅壁紙，利用延展同一材質，形塑延伸及安定的視覺效果。 分享 facebook

沿著山屋稜線行過開放式廚房，到達溫暖的多功能坐榻區，這裡是進入一樓臥室的前沿地帶，發揮轉折場域機能的作用，暗示著愈加濃烈的休憩韻味；此外半開放的空間感，亦無形中增添量體進深，當使用者隨著公領域的宏偉天幕層層推進至此，便能倚靠下沉的屋頂走勢，讓身心在穩重的木質語彙中伸展落腳。

對應天幕線條分明的拼接材質，定製的鏤空壁櫃更吐露出一種輕盈感受，在多樣的尺寸與格式靈活安排下，一應滿足收納與展示需求；至於點綴橘紅軟件的坐榻設計，則相較於壁櫃益加著重沉穩的一面，承接並襯托戶外的鮮嫩綠意，使心思能夠在入眠之前，於此獲得安頓。

（圖）另一間臥房乘著雙面採光的優勢，疏導風光流淌入室，以開敞景色舒坦迎接每個早晨！ 分享 facebook

（圖）通往二樓臥室的廊道正對天窗光照，使屋宅高處仍充滿暖意。而當臥室門扉開放時，可迎入起居區的歡笑氣流，閉闔時，廊道便儼然空中露台，足以舒心全觀屋景。 分享 facebook

分享 facebook

走入家屋的制高點，二樓臥室因應明顯的傾斜走向，以曲面的柚木片板順勢營造出內外空間感，靠窗區域轉化爲溫馨閣樓，提供閱讀、觀景等多樣功能。鄰走道側是寬敞的雙人臥眠區，採用織入低調金蔥的壁布打底，使主牆散發內斂質地，並和諧地呼應木作格柵的自然色澤，完整形塑優雅的場域氣質。

而此處的柚木格柵亦別有用心，既攔截對窗無意間投入的窺探視線，同時過濾日照高溫，篩落清爽明亮的日景鋪床，讓自然為起居其中的情感緩緩升溫。

分享 facebook

對 磐力設計 廖月凰 設計總監 來說，空間設計是為減法，只需留存人們所需的舒適本質，而這份舒適來自人造與自然環境的內外交融；因此設計師懷著建築與室內共生的設計思維，通過簡潔線條及大塊面天然建材，於壁面及地坪映染墨黑紋理，並貼合屋宅的挑空斜頂，順而發展出沉定且純粹的家居氛圍，包容一家四口自在地起居坐落，品味空間的平靜和諧。

如同廖總監所述：「設計的目的不在於創造作品，而在於照顧情感。」而《逸掬旭光》這座山形家屋最終烙印觀者眼底的，正是那如波光溫灩的情感光輝。

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒