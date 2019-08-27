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態度決定一個人的高度！「炆久之芯」創辦人蔡依珊與設計師的跨界對談

2019-08-27 09:21OPEN Design

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【本文由羽庭現場直擊】

無論是外在可見的空間，抑或是品牌的核心理念，都是在設計一種「態度」。今天OPEN團隊非常榮幸邀請到 炆久之芯 蔡依珊 創辦人 與 簡兆芝設計 簡兆芝 主持設計師（建築師），一同分享如何在身兼多個角色的狀態下，透過不斷挑戰，取得平衡與互補。

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長年熱心於公益的依珊，在走入多年家庭生活後，如今一手創辦品牌「炆久之芯」，以滴紅豆為主打商品，建立「天然、健康」的品牌形象，打入食品零售的電商戰場，讓簡單的紅豆也能很不簡單。

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從建築出身其後跨域到室內設計，簡總監深刻明白教育與實務的差距，因此推動創意的聯想遊戲，藉此跳脫亞洲制式的學習思維；更實際投入校園教育，企盼能爲年輕學子盡一份心力。

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態度決定一個人的高低，而 炆久之芯 蔡依珊 創辦人，與 簡兆芝設計 簡兆芝 主持設計師（建築師），皆擁有正向的心理素質，以自身為表率，進而帶給團隊良好的工作氛圍。

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同時也感謝這次舒適的對談場地——Moroso，接待人員親切的協助，與充滿美學品味的家飾場域，讓這次對談得以在舒適氛圍下完滿落幕。想一探更多幕後花絮，請持續鎖定OPEN頻道，我們將為你帶來更多豐富精彩的內容！

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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