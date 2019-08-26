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彰投雲嘉大雨特報 注意短時強降雨

有燈就有人 有愛就有家

2019-08-26 08:33OPEN Design

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【本文由佳瑋撰寫】

從高雄北漂的一家人，搬了12次家終於在臺北，找到了心儀已久的房子，程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監 接受委託，要將這個五口之家，打造出屬於自己的韻味，裡面能融合每個人的個性與喜好，同時又達到無違和的美感！

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在世界各地經商的爸爸，剛從老師退休的媽媽，期待這棟房子除了能延伸整個視覺景色的開闊性，也想要讓高樓大廈的壓迫感降到最低。因此在公領域的部分，特別設置了許多座位，能坐著觀看窗外的四季變換及不同情境。

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除了公領域上許多客製化的設計，不論是吊扇、吧臺還是投影幕的配置，每一個細節處，都能見到Yocico對屋主的貼心，更顧及到三個孩子的相異氣質，將每一間房間都根據他們的特色做設計——熱愛時尚的大姐房，刻意不做門片的衣櫃，讓東西能一目瞭然；擁有公主夢的二姐房，梳妝臺的兩面手法，為成長預留了空間；年紀最小的兒子房，則以他最愛的飛機和英雄元素定調，讓他願意邁開獨立的第一步！

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一家人，不一定要永遠綁在一起，才算是真正的在一起，每個人都是獨立的個體，有著各自的生活，擁有相異的喜好，而身上那條看不見的親情線，會一直在。只要相信，念念不忘，必有迴響，點一盞燈，有燈就有人，有愛就有家。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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