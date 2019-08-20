Let’s Travel In The Book！書旅再現府城之光

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【本文由靖雯撰寫】

在文學裡頭，「Fiction」用以稱呼文體時，指的是「小說」，然而該詞彙的本義卻是「虛構」，因此當我們大讚某本著作「反映現實」，指出的便是其重疊現實與虛幻的載體特色，而這段描述應用在 NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 的「潮X旅宿」系列亦是如此。

袁總監帶著專業建築訓練而來的雙眼，本次於文化淵遠流長的現代府城內，向老城的歷史繁榮借光，開闢這座既是書屋，同為星級飯店的雙重空間，架設出豐富的敘事場景，而旅人便是其中角色，遊走於「差異化的生活體驗」中，寫就這座人物如梭、情感交織的書香時空。

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每個故事都需要一個開場，本案以伸向天際的地毯長階作為入場通道，擎天的開放式書架肅立迎接，自然光線滲透霧面玻璃背板，曬暖閒散擺放的書籍與行人腳步。

來到迎賓大廳，空間部署一目瞭然地於眼前鋪展，全區採用柔潤的天然大理石，輝映造型主燈投下的溫煦光照，引人注視其醒目而圓融的燈具樣式；至於旁側環繞的齊頂書櫃則透露著夢幻光芒，宛如實現所有愛書人的夢中書房，其數量之多彰顯出別於一般旅宿的空間想像，卻不令人感到突兀，以溫和漸進的設計語調，引領旅人緩緩從現實世界中抽身，沉入句讀間的抽象空間次元。

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與前廳同享一頁的是開放式閱覽區，敞朗佈局從質地粗獷的石牆起始，大篇幅落地窗告終，過程中衍生出和諧的木作天地，格柵形式的天花板嵌上規則排列的灰鏡，延展溫潤視覺同時形塑空間骨架，而支撐軀體的靈魂要件正是「書本」，使得閱覽區即便僅設置簡約桌椅，亦能散發滿室人文溫度。設計師以室內木石搭佐戶外綠意，藉由複合媒材的各異質蘊，由內而外鋪陳出「人造」與「自然」、「冰冷」與「炎熱」等戲劇性變化，使旅客在墜入書海之前，先品味這則空間故事帶來的美感張力。

（圖）客房廊道僅於門前設置主要照明，營造出深邃的微光意境，將出返客房的行為轉化為一場通道儀式，暗示即將來臨的全新場域狀態。 分享 facebook

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推開房門，腳下的灰藍地毯作為公、私領域的轉場暗示，清爽的獨立世界於焉展開，化繁入簡的線條與清新陳設，讓久擔包袱的肩頸瞬間放鬆。而當央的電視牆脫去體塊束縛，形成寬闊的視線渠道連通室內外景致，其纖細框架更將場域輕盈地一分為二，遠窗處主要滿足臥眠之需，近窗區域則設置加高的和式座席，藉由樸實木質捕捉老城古早的和風記憶，輔以澄黃可愛的間接照明烘托，達成層次鮮明的點睛效果，提供遠道而來的旅人在此慵懶擱置身心。

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同樣的素材配合不同的場域條件，亦能展現出截然不同的環境感受。在高度容納機能的四人房，除卻兩張必要的雙人床，設計師也考量到收納、工作與觀景需求——入門處設置鏤空層架，為入房旅客首先接下包袱，而攀附牆體的綿長檯面，則兼具事務桌與置物台之用；讓使用者卸下一身細軟後，能夠輕鬆地來到窗邊坐榻，將期待已久的府城風光盡收眼底，且搭配後方鏡面反射出的老城光輝，於簡約之中隱隱昇起往事序幕，演繹低調沉穩的人文韻致。

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虛構向來最真實，NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 極力將旅宿場域打造為異於日常的驚奇空間，搜集寫入經典童話、鏡中世界、嘉年華體驗等奇幻的生活題材，讓「旅行」不僅停留於外，及至夜間休息的場所亦別有故事。而總監本次為人文薈萃的台南提筆書寫，細膩且深刻體察當地的空間情節，讓這則溫情敘事同樣跌宕豐富，引領每雙行旅的腳步，在書中穿梭時空、在旅途中體驗人生。

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