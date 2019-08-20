親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

評／中共將旅遊當政治武器 卻為台灣創造機會

李佳芬牽手風波 他還原真相：是我要李慶隆這樣做的

Let’s Travel In The Book！書旅再現府城之光

2019-08-20 09:31OPEN Design

分享

【本文由靖雯撰寫】

在文學裡頭，「Fiction」用以稱呼文體時，指的是「小說」，然而該詞彙的本義卻是「虛構」，因此當我們大讚某本著作「反映現實」，指出的便是其重疊現實與虛幻的載體特色，而這段描述應用在 NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 的「潮X旅宿」系列亦是如此。

袁總監帶著專業建築訓練而來的雙眼，本次於文化淵遠流長的現代府城內，向老城的歷史繁榮借光，開闢這座既是書屋，同為星級飯店的雙重空間，架設出豐富的敘事場景，而旅人便是其中角色，遊走於「差異化的生活體驗」中，寫就這座人物如梭、情感交織的書香時空

分享

分享

每個故事都需要一個開場，本案以伸向天際的地毯長階作為入場通道，擎天的開放式書架肅立迎接，自然光線滲透霧面玻璃背板，曬暖閒散擺放的書籍與行人腳步。

來到迎賓大廳，空間部署一目瞭然地於眼前鋪展，全區採用柔潤的天然大理石，輝映造型主燈投下的溫煦光照，引人注視其醒目而圓融的燈具樣式；至於旁側環繞的齊頂書櫃則透露著夢幻光芒，宛如實現所有愛書人的夢中書房，其數量之多彰顯出別於一般旅宿的空間想像，卻不令人感到突兀，以溫和漸進的設計語調，引領旅人緩緩從現實世界中抽身，沉入句讀間的抽象空間次元。

分享

分享

分享

與前廳同享一頁的是開放式閱覽區，敞朗佈局從質地粗獷的石牆起始，大篇幅落地窗告終，過程中衍生出和諧的木作天地，格柵形式的天花板嵌上規則排列的灰鏡，延展溫潤視覺同時形塑空間骨架，而支撐軀體的靈魂要件正是「書本」，使得閱覽區即便僅設置簡約桌椅，亦能散發滿室人文溫度。設計師以室內木石搭佐戶外綠意，藉由複合媒材的各異質蘊，由內而外鋪陳出「人造」與「自然」、「冰冷」與「炎熱」等戲劇性變化，使旅客在墜入書海之前，先品味這則空間故事帶來的美感張力。

（圖）客房廊道僅於門前設置主要照明，營造出深邃的微光意境，將出返客房的行為轉化為...
（圖）客房廊道僅於門前設置主要照明，營造出深邃的微光意境，將出返客房的行為轉化為一場通道儀式，暗示即將來臨的全新場域狀態。
分享

分享

分享

分享

推開房門，腳下的灰藍地毯作為公、私領域的轉場暗示，清爽的獨立世界於焉展開，化繁入簡的線條與清新陳設，讓久擔包袱的肩頸瞬間放鬆。而當央的電視牆脫去體塊束縛，形成寬闊的視線渠道連通室內外景致，其纖細框架更將場域輕盈地一分為二，遠窗處主要滿足臥眠之需，近窗區域則設置加高的和式座席，藉由樸實木質捕捉老城古早的和風記憶，輔以澄黃可愛的間接照明烘托，達成層次鮮明的點睛效果，提供遠道而來的旅人在此慵懶擱置身心。

分享

同樣的素材配合不同的場域條件，亦能展現出截然不同的環境感受。在高度容納機能的四人房，除卻兩張必要的雙人床，設計師也考量到收納、工作與觀景需求——入門處設置鏤空層架，為入房旅客首先接下包袱，而攀附牆體的綿長檯面，則兼具事務桌與置物台之用；讓使用者卸下一身細軟後，能夠輕鬆地來到窗邊坐榻，將期待已久的府城風光盡收眼底，且搭配後方鏡面反射出的老城光輝，於簡約之中隱隱昇起往事序幕，演繹低調沉穩的人文韻致。

分享

虛構向來最真實，NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 極力將旅宿場域打造為異於日常的驚奇空間，搜集寫入經典童話、鏡中世界、嘉年華體驗等奇幻的生活題材，讓「旅行」不僅停留於外，及至夜間休息的場所亦別有故事。而總監本次為人文薈萃的台南提筆書寫，細膩且深刻體察當地的空間情節，讓這則溫情敘事同樣跌宕豐富，引領每雙行旅的腳步，在書中穿梭時空、在旅途中體驗人生。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

相關新聞

人文基底情感製作 商空設計專題

2019-08-18 10:36

跟著發電機「玩美」歐洲 領略用愛打造的家居殿堂

2019-08-13 15:36

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31

設計你的豪宅好品味

2019-08-07 14:51

驚奇手法創造大空間 專題

2019-07-30 08:58

山海夕日裝幀於室 以自然為畫的無垠光景

2019-07-26 14:46

現代鎏光湧現東方水畔 傳承三代的生命之詩

2019-07-25 14:19

周靖雅獲選第三屆IDAA副理事長 美學接棒爆發嶄新能量！

2019-07-23 13:30

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:42

發電機起飛！尋找日本「Master Piece」建築 專題

2019-07-15 13:42

暮色婉約喚醒藝術風景 現代法式萌動靜綠想像

2019-07-15 13:42

日光好室 裝滿對家剛好的期待

2019-07-11 15:07

專訪：藝術燈飾先驅 開拓國際新路

2019-07-09 08:56

細緻打磨潤澤翡翠 幻化金伶時空藝所

2019-06-24 08:46

熱烈曙紅點亮居所 擁抱心之所向的明朗歸屬

2019-06-20 13:17

人間漫旅 在有情的人世間留下美好印記

2019-06-19 13:57

專訪：魅力思考的生活實踐家——廖韋強

2019-06-19 08:23

舊屋翻新絕美重生 典麗語彙訴說杜拜之心

2019-06-17 14:13

住進會呼吸的家 共織一幅療癒圖景

2019-06-13 12:02

玩美發電機客製日式美學 挹注畢生典藏的祝福之屋

2019-06-12 15:08

港都旅宿演繹大灣情懷 人文剪裁燦爛波光

2019-06-10 11:38

專訪：設計才「濬」曾濬紳 沉著耕耘嶄露鋒芒

2019-06-05 14:30

細膩堅持誕生價值 淬煉轉型發揚品牌初心 專題

2019-06-05 14:13

柔白曲度裡的自然情懷 清風搖曳的日光暖居

2019-06-04 12:24

專題／細膩構想讓空間成真 3D模擬圖高度還原

2019-06-03 15:06

植入主人氣性 融匯各式美學因子的優雅宅邸

2019-05-30 08:50

這次讓心慢一點——回歸家的清朗本色

2019-05-27 15:11

與光共舞的夢想家居 細膩交織智能生活

2019-05-26 14:40

靜美家屋藏景於室 大度演繹生活之美

2019-05-16 13:00

為設計而生的捕夢者 以混搭風格演繹生活場景 專訪：境庭國際設計 Ginny周靖雅

2019-05-15 12:09

飛鳥歸巢 回到沒有紛擾的溫柔白境

2019-05-09 11:58

專訪：體貼人心的設計暖男 懷抱熱情譜寫空間狂想

2019-04-29 08:54

現代之手游刃東方筋絡 來場鬆弛身心的按摩吧！

2019-04-25 13:29

人文之心匯聚現代氣宇 推開家門直抵美學核心

2019-04-25 08:35

任光掀動凝白扉頁 留住韶光的心境美景

2019-04-22 14:24

創造差異性的生活體驗 帶你N訪驚奇多變的潮X旅宿設計 專題

2019-04-18 14:24

Don’t Limit Yourself！ 攀登品牌定位之路 專題

2019-04-17 14:56

與光相伴 靜沏一壺和風好日子

2019-04-16 12:13

走近「空間說書人」李東燦——探看你意想不到的建築設計！

2019-04-15 16:08
看更多

熱門文章

自提6％完全免稅是錯的？勞保、勞退要不要繳稅、要繳多少錢？

2019-08-14 09:16

朋友變成紅衛兵 香港媒體人：再怕 也不該在先行者背後放冷箭

2019-08-14 13:15

「神車」TOYOTA ALTIS改款狂賣1.3萬輛 帶動台灣電動車市場

2019-08-16 13:25

天熱吹冷氣傷荷包？達人教你3招「無痛省電」 一年現省超過6000元！

2019-08-13 09:49

以拖待變中美貿易戰 專家傾向中國 美恐成最大輸家

2019-08-19 08:55

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:08

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

香港準戒嚴 東方明珠會變成巴勒斯坦？

2019-08-15 08:34

華映、綠能出事還不是最壞情況？近500億借款一年內到期 大同股東「挫ㄟ等」

2019-08-19 12:21

高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38

藥房小開5年買下3廠：我要讓全世界知道台灣做的藥！

2019-08-19 11:38

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

不怕統一、全家夾擊！超商老三萊爾富不開24小時照樣拼出營收百億

2019-08-14 13:17

老餐廳闖股市代表 Mr. Onion市值3年縮8成啟示

2019-08-16 09:13

謝金河：看半年報選好股

2019-08-15 11:52

要我留下來繼續拚？75%上班族先考慮「公司退休福利制度」

2019-08-14 13:21

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19

郭柯王搞聯盟 各帶一副算盤

2019-08-15 08:38

時代力量提前玩完？兩周失三立委

2019-08-15 08:36

中美貿易戰再起風雲 台股慘遭池魚之殃？

2019-08-18 10:38

今明二年大賺的轉單潛力股

2019-08-15 11:15

台塑4寶填息遇亂流 策略123化危機為轉機

2019-08-19 08:55

從肅穆到狂飆 全民的總統府

2019-08-12 10:36

活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！

2019-08-20 08:58

幾百萬人大規模遷徙 只為尋找一處理想家園

2019-08-12 14:36

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:39

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

國民黨初選後 從大陸看臺灣

2019-08-13 09:07

散熱有如去年的矽晶圓

2019-08-15 11:23

房市春天來了？顏炳立：北部其實無感

2019-08-14 09:59

邊拜訪柑仔店邊扶貧 小台商翻身東協尿布王

2019-08-16 09:17

都是火鍋惹的禍！？盤點川菜危機與歷史

2019-08-20 09:46

達爾併敦南功率半導體走向何方？

2019-08-15 11:53

老品牌回春術！這間公司跨界把鱷魚牌蚊香變無印風格 買氣狂飆襲市場

2019-08-14 13:20

中美貿易談判沒進度 貶值不會停 人民幣破7時代自保

2019-08-16 09:10

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

小新創把顧客痛點變亮點 幫62歲防蚊鱷魚牌回春

2019-08-15 11:06

東區金礦店面華麗轉身成「站著吃」燒肉店 三大關鍵讓韓國老店暴紅

2019-08-14 13:18

三檔上半年財報優異股

2019-08-15 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top