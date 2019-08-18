人文基底情感製作 商空設計專題

分享 facebook

分享 facebook

（圖）竹村空間 作品《馬多尼 餐酒館》 分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

對於建築與空間懷抱一份人文情思的竹村空間 魏立彥 總監，經手過豐富的商空類型，而他豐厚的建築經驗，總能將品牌精神由內而外地相融展現；透過深度觀察，自當地文化脈絡中汲取元素，化為代表性的「藝術裝置」，賦予場域強烈主題，使商業空間不流於符號總匯，在差異化的日常體驗中，實現心靈富足的現代生活樣貌。接下來，就讓我們以四件主題和種類各異的作品，一同走進魏總監精心安排的情感佈局吧！

分享 facebook

分享 facebook

（圖）竹村空間 作品《ROSSI》 分享 facebook

質感服飾店——讓你成為空間主角！

生活是食衣住行的排列組合，魏總監在服飾店作品《ROSSI》中，打通原先的兩個店面，並順應既有的樑柱設置櫥窗與出入口，隨後理出一條清晰的環形動線，搭配星光般投射的嵌燈，使得量體由內到外通透放光，將服飾隨著腳步逐一進入景框。

而空間與人的關係，始於推門的霎那，當過客進門時，環境的穩重木質交織衣料的親膚質感，襯托試裝過程的柔軟體驗，讓每個人化身展場模特兒，踏步於宛如貓道的淺棕地坪，成為空間中的美麗主角。

分享 facebook

分享 facebook

（圖）竹村空間 作品《JONE餐酒館》 分享 facebook

香醇餐酒館——品味文化新滋味

跟著魏總監的設計之手，我們來到以人文為基酒的《JONE餐酒館》，在總監的巧手調和下，混搭出令人印象深刻的創新風味。其摘取兩地飲食文化的果實，如搶眼的花紋磚與玻璃酒瓶，完成一杯滋味無窮的空間調酒，使場所飄散著醉人氣息，為每位前來用餐的賓客增添生活風味。

而其中最難以忘卻的，絕對是那以1300多支酒瓶手工吊掛的翠綠天河，讓雙眼與肚腹同時獲得慰藉。於安全方面，則考量碰撞、掉落等潛在危機，竹村團隊便用心地設計許多防危機制，即便歷經地震仍毫無破損，保證這座結合嶄新風格與細膩工法的美麗酒館，能夠安穩佇立於台式飲食的長河中。

分享 facebook

（圖）竹村空間 作品《ROY Club》 分享 facebook

貴氣聚宴會館——沉浸優雅放鬆體驗

來到散發晶華貴氣的作品《ROY Club》中，這座宛如皇宮的貴氣所在，其鮮明的澄黃照明，一改常見的白幟燈光，形塑一股別於日常的世外空間感，而它其實是一座待客會館。

本案以「石材」為核心元素，精選數種天然石塊作矩形分割，鑲嵌連接門口與櫃檯的過道立面，打造令人驚嘆的迎賓印象；而驚喜不只一樁，回身進入休憩區域時，亦難以不受鄰側的巨型石壁吸引，為私人的聚會時分提供最為穩固的隱私感受。而飽含晶瑩光澤的天地，則軟化大塊石材的粗獷堅硬，總結出優雅高貴的放鬆情境，使所有相聚於此的人們將手腳語言都放緩，悠然自在地任談話漫開。

分享 facebook

（圖）竹村空間 作品《I'M SPA》建築外觀及接待大廳 分享 facebook

大氣紓壓會館——創造深層修復情境

逛街逛累了，就走進竹村作品《I'M SPA》深層修復一下吧！這座從建築外觀到室內空間皆由魏總監一氣呵成打造的紓壓會館，運用沉穩色系搭配弧型線條，形塑作品柔美的第一印象；接待大廳則轉為穩固的直線構圖，採用厚實的木質基底承托輕淺的場域色彩，共塑使人卸下視覺負擔的舒緩視野。

而來到獨立隔間的深層按摩室，或簡潔現代或和風禪味，甚至歐式古典亦包容其中，提供來賓依照個別喜好挑選情境，讓人在愉快適意的環境當中，沉入身心靈的原初狀態。

分享 facebook

分享 facebook

（圖）竹村空間 作品《I'M SPA》深層按摩室 分享 facebook

商業空間之於消費者，最重要的就是那份情境體驗，我們購買的不只是手中的物件，更是獨一無二的情感寄託，因此空間便成為將場域核心回歸於人的情境入口。

竹村空間 魏立彥 總監 便如是站在人本立場，透過專業手法與追求精細的精神，揮灑對設計掩藏不住的熱愛，而他曾說過：「沒有細節的表情是可怕的，沒有對比的質感是遺憾的。」懷抱此份心念，別於他人地將建築空間穩固建造於人文基底之上，讓每位身在其中的使用者，能夠感受超越商品本身的精神價值！

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒