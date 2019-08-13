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跟著發電機「玩美」歐洲 領略用愛打造的家居殿堂

2019-08-13 15:36OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監 認為「空間要裝滿愛才是真正的家。」而每份愛都擁有各自獨有的表達方式，繼上回的日式家屋後，Yocico這次要帶著屋主及粉絲的美感心神前往歐洲旅行。

本案屋主從事建材業，對於設計自有其專業標準，而女主人更是總監的頭號粉絲；於是Yocico將兩人寄託於宅邸的深切期待，熟稔地透過感覺統合，成功轉化歐式宮殿的古典主軸，植入滿室花卉圖騰，展現融合歐洲風情與中式情懷的生命力量，搭配絕無僅有的「家徽」設計，綻放出最具差異性的客製化宅邸，讓這家人獨特的愛在此滋潤盛放。

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每座皇宮都隱喻著一座花園，而這個家的花意則無處不在地生長。設計師以窗簾布紗的花朵圖樣為種籽，衍生出玄關地坪的舒捲花樣，鋪設經水刀雕刻的天然大理石基底，使居住者一進門即見潔白天地中的芳澤獨秀，宛如進入花園的秘境指標。除卻異國時空的浪漫懷想，「花」同樣貼近傳統文化中「發」的讀音，蘊含家運高升的意味，成為設計者澆灌於此的祝福花語。

此外，獨倚一側的輝煌寶座，是特別為屋主設計的造型穿鞋椅，使一個簡單的換鞋過程也備感尊榮，如同Yocico常說的「不美不上身」，為此她延續宮廷主題，重建公爵椅的形象，背景由金皮拉扣定製而成，頭頂更浮雕圓穹與皇家標誌，使優雅貴氣的生活體驗在推門入室後隨即展開。

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（圖）本次Yocico挑戰把電視主牆家具化，仿造櫃體型態再配上一雙美人腿，展現出...
（圖）本次Yocico挑戰把電視主牆家具化，仿造櫃體型態再配上一雙美人腿，展現出無所不在的用心細節。
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因樓中樓優勢帶來的高挑視野，使公領域恍如殿堂，純淨的天幕與立面踩踏溫潤的木質大地，搭配暖棕皮革沙發及木作電視牆，圍塑一場花園夢境。其間點綴金紅雙色，諸如香檳金穹頂、粉金吊燈與橘紅軟件，再搭佐懸掛於電視牆上方，由Yocico親手繪製的巨幅壁畫，採擷量體中的豐富色系濃縮入畫，宛如精煉後的香水散發芬芳氣息。

回顧周身環境，為化解樑柱的壓迫感，沙發背牆透過靈活的線板拼接，使突出的橫樑化為立面層次的一部分；另一方面，電視主牆隅角的柱體則覆以金茶鏡，虛化體塊並達到延展空間的視覺效果。

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旋身來到獨立用餐區域，為打造出女主人理想中的廚房與餐區動線，設計師精心重劃區塊的相對位置，將兩者距離縮到最短，使剛離開爐火的熱湯飯菜能夠即時上桌，全家人亦能從容不迫地共享佳餚。

晶體般瑰麗的古典吊燈宣照主體物件——餐桌，延伸為兩翼潔白線板上的金漆鑲邊，為場域中心的沉穩區塊增添光采。而設置一側的通透壁櫃，則展示著全家出遊的回憶以及屋主珍藏，每當日影推窗而入，餐點上桌家人圍聚，幸福滋味便也開始無聲蔓延。

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考量一家五口的迥異性格，Yocico發揮「感覺統合」的美感功力，深入每位成員心理，掌握各自的心情、喜好及作息，調配出不同樓層的主題色系。首先是位於一樓的加大主臥室，廊道全權使用白底綴飾金漆及醇紅軟件，並延展為臥室天幕與立面色彩；地坪則選用能安定心神的棕黑木質拼接，延連至倚窗垂墜的暗紅花藤窗簾，將漫溢量體的穩重氣質延攬入室。

在此基底之上，承托的是綠意搭襯的粉色床品，鮮明卻互補的配色正好反映這對夫婦的相處狀態；而床頭板繁麗且典雅的樣式，亦引領雙眼循光指引，凝望上方散發華貴氣息的棚頂設計，益加襯托這雙伴侶間的細膩優雅之情。

（圖）即便只是樓梯通道，也是Yocico展現細心的所在——為避免階距狹窄造成危險...
（圖）即便只是樓梯通道，也是Yocico展現細心的所在——為避免階距狹窄造成危險，特地重整階數及加裝扶手，並於扶手表面特製古錢幣意象，以手工敷上金漆，演繹機能美的絕佳組合。
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（圖）「家徽」是絕對不能錯過的Yocico客製化標誌，本案即結合家族姓氏、家庭氣...
（圖）「家徽」是絕對不能錯過的Yocico客製化標誌，本案即結合家族姓氏、家庭氣氛等特質，化為字母H、心形、羽翼等元素組成的三款專屬圖騰。
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登上二樓來到第二起居區域，空間色彩收斂為低彩度背景，筆直的線條搭載流線型天幕，特殊的層次設計，安裝溫和的照明設備為場域補足光亮，映照同為曲型的莫蘭迪色軟件，形塑古典宮廷中的別樣風光。

而此處的一大亮點是隱身環境的電視牆，Yocico選用天然不造作的鋼刷橡木，輔以紋眼處的手繪銀漆，宛如匠人無畏煩瑣工事，打造出工藝般精美的塗刷效果，讓屬於孩子們的空間也呈顯一股含蓄尊貴。

（圖）二樓亦包含了獨立書房，成為孩子們取靜讀書的好去處。
（圖）二樓亦包含了獨立書房，成為孩子們取靜讀書的好去處。
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三間小孩房根據每位成員的喜好及需求設計，大女兒房是家中的祕密花園，主牆將花卉織品拉扣設計，形成滿天花灑的浪漫情景，臨窗設置蜜桃色臥榻，加裝滑桌的貼心設計，滿足在此啜飲午茶、隨興閱覽的自在想像。

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奢華中透著沉穩的小女兒房，實現使用者期待的宮廷場景，暈染咖啡色系鋪陳空間底蘊，綴以金漆及流體層板，造就永遠不退流行的專屬風格；另外，考量公領域挑空處開窗，Yocico在房間另闢秘密通道，通向客廳上方的大面窗，兼顧取光和保養的機能作用。

（圖）兒子房間揮去滿屋色彩，調整為簡潔的設計語調，以中性色生成太空艙般潔淨寬敞的...
（圖）兒子房間揮去滿屋色彩，調整為簡潔的設計語調，以中性色生成太空艙般潔淨寬敞的印象，投射男孩內在宇宙的爽朗樣貌。
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所謂的「客製」，便是無法複製，程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監 常說：「團隊要很努力，才能完成看似毫不費力的作品。」因為每個美感細節都是那麼地自然而然，好像本來就該如此，無論坪數再大、成員再多，Yocico深厚的整合功夫，仍能悉心從方方面面聚合出一家人的生活層次，也正是這份執著，造就這座令業主感動不已的皇室宅邸；更透過設計，讓每個程翊團隊所到之處，皆充滿無須言語的心靈力量。

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