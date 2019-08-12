親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

2019-08-12 08:31OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

誠如《擺放的方式》一書中寫道：「物件擺放不只是一種視覺的藝術，更是一種溝通的藝術。」而對堅持贈予屋主舒適空間的 肯星設計 曾濬紳 設計總監，便選擇以「簡約」的敘事口吻，深入家具設計、軟件陳設與整體氛圍，創造一座滿是性格細節的動人居所。

分享

作品《晴空桃源》中，以「色彩」及「軟件」作為核心手法，呼應兩位女性屋主的生活習性，於寧靜線條框架出的簡單空間內，鋪墊安穩的基底色調及淺色木質，烘托茂生其間的多彩軟件，既暗示使用者性格，亦引以為線串連個別場域，搭構出舒服自在的日常視野，使生活在這間輕盈之屋中愈加可親可愛。

（圖）設計師選用銀灰漆面，圍塑玄關的獨立空間感，並置入體塊適中的桌櫃，承托精心搭...
（圖）設計師選用銀灰漆面，圍塑玄關的獨立空間感，並置入體塊適中的桌櫃，承托精心搭配的海藍花器與畫作，將寧靜意象獻給返家的屋主。
分享

分享

（圖）設計師以醇黑地燈、淺木質電視牆及蒼藍長凳，畫出一條「空間天際線」，使屋景看...
（圖）設計師以醇黑地燈、淺木質電視牆及蒼藍長凳，畫出一條「空間天際線」，使屋景看來更具豐富層次。
分享

沿著磁磚廊道前行，天地相應的純淨色域將人牽引入內，公領域的開闊窗幅搭載木百葉，將明亮光感灑遍居室，起居空間的挑空天幕與淡雅色階浮現眼前。以天頂大樑為界，向下延展出纖細柱體，作為懸臂式電視牆的穩固支撐，有效弱化牆體厚實的體塊感；更讓光線免受單面開窗的環境限制，能夠流淌至廊道及拉門後的餐廚空間，照亮每個生活細節。

承襲清爽靜美的住宅氛圍，地坪選用樸實的木拼板鋪展出一地溫暖，在地板與天幕之間，設計師選擇以淺灰色的落地壁櫃連結兩者，完備收納機能同時形塑由深至淺的色階漸層，釋放開敞舒適的居家體驗。

（圖）與起居區相鄰的半開放書房，以長凳為界，運用曾總監親手設計的機能櫃，將充滿氣...
（圖）與起居區相鄰的半開放書房，以長凳為界，運用曾總監親手設計的機能櫃，將充滿氣質的藍綠色系導入場域，使整體在日光照拂下令人倍感舒暢。
分享

分享

（圖）即便是餐區吊燈，曾總監亦埋藏故事——開門初見簡單的圓線樣式，隨著腳步移動，...
（圖）即便是餐區吊燈，曾總監亦埋藏故事——開門初見簡單的圓線樣式，隨著腳步移動，其後的縱橫交錯才逐步展開。
分享

開啟拉門來到餐廚空間，因應此處環境光照不佳，設計師便於客餐廳間採用清玻拉門設計，盡情迎接穿越起居區而來的光潮；並為保持室內氣流暢通，於料理台牆面設置小型氣窗，讓用餐時能夠推開前後門窗，讓透亮日光與微風穿梭於餐食笑談間。

考量兩位屋主愛好烹飪，一側立面採用簡潔木質組合櫃體與層架，其後貼上圖樣巧緻的造型壁紙，再擺上幾只粉紅物件，勾勒溫馨空間的活潑氣息。回到場域中央，宛如色塊堆疊的客製化餐桌同樣表現出色彩張力，圍桌而坐的三張吧台椅，由藍灰雙色組成，分別對應了藍濃櫃框及場域色系，兩者與底端的鮮明綠牆形成對比，為潔白靜謐的家居意象調合俏皮感受，使空間敘事在咀嚼過後，散發更多令齒頰留香的豐饒風味。

（圖）自玄關一路朝前延伸的純淨廊道，盡頭處是兩間臥室的門扉，讓返回私領域的沿途白...
（圖）自玄關一路朝前延伸的純淨廊道，盡頭處是兩間臥室的門扉，讓返回私領域的沿途白光，洗滌忙亂一日的心。
分享

分享

分享

分享

由於住宅擁有兩位女主人，因此採用雙主臥格局規劃，需平均配置兩處地板面積，同時符合各自的作息需求。例如這間臥室因應使用者愛好閱讀的習慣，因此在主要的臥眠區塊之外，以軟件陳設再拓出閱讀區域，其中精神飽滿的鵝黃閱讀椅配上暖黑色地毯，使獨自徜徉知識海的過程更顯輕快無阻。

轉個身，以特殊落地玻璃開闢出的獨立空間，兼具更衣間及閱覽室的功能，其恰好容納單人舒展身心的寬度，順而成為私人天地的第二核心，讓使用者無論在哪個角落，皆能沉浸於清爽且安定的環境聲調。

（圖）考量另一位屋主喜歡從事瑜伽，因此設計師決定去除隔間，並調入蔥藍及紫色軟件，...
（圖）考量另一位屋主喜歡從事瑜伽，因此設計師決定去除隔間，並調入蔥藍及紫色軟件，營造既有活力又舒服的場域感受。
分享

分享

「簡約，是一種最需要設計能力的方式。」肯星設計 曾濬紳 設計總監 如是說，而本次亦運用沉著的色彩及陳設手法，簡單幾筆即切中要點，擷取最能代表兩位屋主性格的空間樣式，向使用者整合敘說一則清淨無壓的家宅故事。若說在外的遊歷打拚，是情節跌宕的短篇小說，那麼這座安穩屋宅，便是一篇清淨安逸的散文，描寫的別無其他總是日常，但卻精準捕捉了人們心內渴望的靜好如常。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

相關新聞

設計你的豪宅好品味

2019-08-07 14:51

驚奇手法創造大空間 專題

2019-07-30 08:58

山海夕日裝幀於室 以自然為畫的無垠光景

2019-07-26 14:46

現代鎏光湧現東方水畔 傳承三代的生命之詩

2019-07-25 14:19

周靖雅獲選第三屆IDAA副理事長 美學接棒爆發嶄新能量！

2019-07-23 13:30

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:42

發電機起飛！尋找日本「Master Piece」建築 專題

2019-07-15 13:42

暮色婉約喚醒藝術風景 現代法式萌動靜綠想像

2019-07-15 13:42

日光好室 裝滿對家剛好的期待

2019-07-11 15:07

現場直擊：軒宇設計 專訪花絮

2019-07-09 12:58

專訪：藝術燈飾先驅 開拓國際新路

2019-07-09 08:56

細緻打磨潤澤翡翠 幻化金伶時空藝所

2019-06-24 08:46

熱烈曙紅點亮居所 擁抱心之所向的明朗歸屬

2019-06-20 13:17

人間漫旅 在有情的人世間留下美好印記

2019-06-19 13:57

專訪：魅力思考的生活實踐家——廖韋強

2019-06-19 08:23

舊屋翻新絕美重生 典麗語彙訴說杜拜之心

2019-06-17 14:13

住進會呼吸的家 共織一幅療癒圖景

2019-06-13 12:02

玩美發電機客製日式美學 挹注畢生典藏的祝福之屋

2019-06-12 15:08

港都旅宿演繹大灣情懷 人文剪裁燦爛波光

2019-06-10 11:38

專訪：設計才「濬」曾濬紳 沉著耕耘嶄露鋒芒

2019-06-05 14:30

細膩堅持誕生價值 淬煉轉型發揚品牌初心 專題

2019-06-05 14:13

柔白曲度裡的自然情懷 清風搖曳的日光暖居

2019-06-04 12:24

專題／細膩構想讓空間成真 3D模擬圖高度還原

2019-06-03 15:06

植入主人氣性 融匯各式美學因子的優雅宅邸

2019-05-30 08:50

這次讓心慢一點——回歸家的清朗本色

2019-05-27 15:11

與光共舞的夢想家居 細膩交織智能生活

2019-05-26 14:40

靜美家屋藏景於室 大度演繹生活之美

2019-05-16 13:00

為設計而生的捕夢者 以混搭風格演繹生活場景 專訪：境庭國際設計 Ginny周靖雅

2019-05-15 12:09

飛鳥歸巢 回到沒有紛擾的溫柔白境

2019-05-09 11:58

專訪：體貼人心的設計暖男 懷抱熱情譜寫空間狂想

2019-04-29 08:54

現代之手游刃東方筋絡 來場鬆弛身心的按摩吧！

2019-04-25 13:29

人文之心匯聚現代氣宇 推開家門直抵美學核心

2019-04-25 08:35

任光掀動凝白扉頁 留住韶光的心境美景

2019-04-22 14:24

創造差異性的生活體驗 帶你N訪驚奇多變的潮X旅宿設計 專題

2019-04-18 14:24

Don’t Limit Yourself！ 攀登品牌定位之路 專題

2019-04-17 14:56

與光相伴 靜沏一壺和風好日子

2019-04-16 12:13

走近「空間說書人」李東燦——探看你意想不到的建築設計！

2019-04-15 16:08

設計你的獨特體驗 住宅與商空實戰分享 專題

2019-04-12 16:46

設計界的神雕俠侶——「道法自然」的再領悟

2019-04-11 14:14
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

搶郭董 國民黨只能在兩個首富中選一個？

2019-08-08 08:54

德國年收150億龍頭 卻害怕這家10億小台廠

2019-08-08 15:50

解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

2019-08-08 15:06

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

習大大猛潑冷水 中國房市熱潮不再

2019-08-08 15:06

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

拼時薪1500元！ 他靠假日兼職「洗冷氣」 每月多賺4萬元

2019-08-12 09:10

6億費用一毫不收 梁懷信守彰銀只拿一面獎章

2019-08-08 08:51

憑直覺投資慘賠500萬！平凡媽用這招 從月光族翻身千萬富婆

2019-08-08 11:08

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

人民幣跌破紅線 台灣人資產3天蒸發200億台幣

2019-08-08 15:05

老美為何挑釁中國？辜朝明：川普是生意人 他最喜歡和獨裁者打交道

2019-08-08 14:07

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

川普打出綜合拳 逼習就範

2019-08-08 12:09

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

黑松老董從啤酒賣到尿布：即便脫光上台 也要面對市場！

2019-08-08 15:54

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

2019-08-08 12:03

海天相連 如詩似畫 全台唯一燈塔飯店

2019-08-07 08:49

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

長期被政治消費的蔣渭水與台灣民眾黨

2019-08-08 08:52

巡迴演講「台灣下一步」 黃國昌的下一步是……

2019-08-08 08:53

謝金河：在亂世中 尋找有價值的公司！

2019-08-08 12:07

看臉測心跳、路燈抓超速 台灣5G戰隊曝光

2019-08-08 15:51

回收擦乾淨 免洗餐具飲料杯回收有撇步

2019-08-08 14:09

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

高纖飲料 真能吃進纖維質？

2019-08-07 08:56

接手父親負債事業一個月遭拒6次 他將洗髮品「洗」出破億營收

2019-08-07 13:10

生為難民

2019-08-06 11:17

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top