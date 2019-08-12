色彩述寫靜好如常 晴空無限的簡約家宅

【本文由靖雯撰寫】

誠如《擺放的方式》一書中寫道：「物件擺放不只是一種視覺的藝術，更是一種溝通的藝術。」而對堅持贈予屋主舒適空間的 肯星設計 曾濬紳 設計總監，便選擇以「簡約」的敘事口吻，深入家具設計、軟件陳設與整體氛圍，創造一座滿是性格細節的動人居所。

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作品《晴空桃源》中，以「色彩」及「軟件」作為核心手法，呼應兩位女性屋主的生活習性，於寧靜線條框架出的簡單空間內，鋪墊安穩的基底色調及淺色木質，烘托茂生其間的多彩軟件，既暗示使用者性格，亦引以為線串連個別場域，搭構出舒服自在的日常視野，使生活在這間輕盈之屋中愈加可親可愛。

（圖）設計師選用銀灰漆面，圍塑玄關的獨立空間感，並置入體塊適中的桌櫃，承托精心搭配的海藍花器與畫作，將寧靜意象獻給返家的屋主。 分享 facebook

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（圖）設計師以醇黑地燈、淺木質電視牆及蒼藍長凳，畫出一條「空間天際線」，使屋景看來更具豐富層次。 分享 facebook

沿著磁磚廊道前行，天地相應的純淨色域將人牽引入內，公領域的開闊窗幅搭載木百葉，將明亮光感灑遍居室，起居空間的挑空天幕與淡雅色階浮現眼前。以天頂大樑為界，向下延展出纖細柱體，作為懸臂式電視牆的穩固支撐，有效弱化牆體厚實的體塊感；更讓光線免受單面開窗的環境限制，能夠流淌至廊道及拉門後的餐廚空間，照亮每個生活細節。

承襲清爽靜美的住宅氛圍，地坪選用樸實的木拼板鋪展出一地溫暖，在地板與天幕之間，設計師選擇以淺灰色的落地壁櫃連結兩者，完備收納機能同時形塑由深至淺的色階漸層，釋放開敞舒適的居家體驗。

（圖）與起居區相鄰的半開放書房，以長凳為界，運用曾總監親手設計的機能櫃，將充滿氣質的藍綠色系導入場域，使整體在日光照拂下令人倍感舒暢。 分享 facebook

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（圖）即便是餐區吊燈，曾總監亦埋藏故事——開門初見簡單的圓線樣式，隨著腳步移動，其後的縱橫交錯才逐步展開。 分享 facebook

開啟拉門來到餐廚空間，因應此處環境光照不佳，設計師便於客餐廳間採用清玻拉門設計，盡情迎接穿越起居區而來的光潮；並為保持室內氣流暢通，於料理台牆面設置小型氣窗，讓用餐時能夠推開前後門窗，讓透亮日光與微風穿梭於餐食笑談間。

考量兩位屋主愛好烹飪，一側立面採用簡潔木質組合櫃體與層架，其後貼上圖樣巧緻的造型壁紙，再擺上幾只粉紅物件，勾勒溫馨空間的活潑氣息。回到場域中央，宛如色塊堆疊的客製化餐桌同樣表現出色彩張力，圍桌而坐的三張吧台椅，由藍灰雙色組成，分別對應了藍濃櫃框及場域色系，兩者與底端的鮮明綠牆形成對比，為潔白靜謐的家居意象調合俏皮感受，使空間敘事在咀嚼過後，散發更多令齒頰留香的豐饒風味。

（圖）自玄關一路朝前延伸的純淨廊道，盡頭處是兩間臥室的門扉，讓返回私領域的沿途白光，洗滌忙亂一日的心。 分享 facebook

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由於住宅擁有兩位女主人，因此採用雙主臥格局規劃，需平均配置兩處地板面積，同時符合各自的作息需求。例如這間臥室因應使用者愛好閱讀的習慣，因此在主要的臥眠區塊之外，以軟件陳設再拓出閱讀區域，其中精神飽滿的鵝黃閱讀椅配上暖黑色地毯，使獨自徜徉知識海的過程更顯輕快無阻。

轉個身，以特殊落地玻璃開闢出的獨立空間，兼具更衣間及閱覽室的功能，其恰好容納單人舒展身心的寬度，順而成為私人天地的第二核心，讓使用者無論在哪個角落，皆能沉浸於清爽且安定的環境聲調。

（圖）考量另一位屋主喜歡從事瑜伽，因此設計師決定去除隔間，並調入蔥藍及紫色軟件，營造既有活力又舒服的場域感受。 分享 facebook

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「簡約，是一種最需要設計能力的方式。」肯星設計 曾濬紳 設計總監 如是說，而本次亦運用沉著的色彩及陳設手法，簡單幾筆即切中要點，擷取最能代表兩位屋主性格的空間樣式，向使用者整合敘說一則清淨無壓的家宅故事。若說在外的遊歷打拚，是情節跌宕的短篇小說，那麼這座安穩屋宅，便是一篇清淨安逸的散文，描寫的別無其他總是日常，但卻精準捕捉了人們心內渴望的靜好如常。

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