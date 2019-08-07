設計你的豪宅好品味

【本文由靖雯撰寫】

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（圖）宇清田設計 作品《總太天匯》 分享 facebook

豪宅，一個兼及「奢華」、「品味」與「生活態度」的集合詞，且正因為它的「大」，每個擺放於內的物件更得建立緊密連結，從塑造區塊動線開始，至合理串連生活機能作結，讓居住者既倍感開闊亦有所依循。

因此每一座豪宅都可說是一場華麗展演，而每一場展演都是對設計者的極度考驗，不過， 宇清田設計 林奇鋒 設計總監面對此等挑戰，眉頭也不會皺一下，大尺幅場域反倒是他最擅長處理的類型，因此「空間質感」、「敘事動線」與最重要的「居住者精神」，總監皆能毫不遺漏地置入其中。本次便搜羅四座宇清田豪宅系列作品，坪數從六十多到上百坪不等，與讀者分享集結高度品質與內在精神的生活，如何成為可能！

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（圖）宇清田設計 作品《方庭》 分享 facebook

開放隔間 串聯家庭情感

一座豪宅怕的是什麼？一大間空空的屋子凸顯人的寂寞，但在宇清田作品《方庭》中，卻看不到半分空蕩。偌大的110坪空間中，設計師透過縝密的場域構想，將公、私領域明確分區，並讓凝聚家庭情感的靈魂空間細分為三——以團聚用餐的餐桌為公領域中心，前後設置開放式隔間，使之面向開啟住家休憩主題的起居客廳，臨側與餐桌關係最為密切的廚房，而後背枕著相對隱蔽的閱覽區塊，再連接通往私領域的臥房廊道。

環形的動線走向，彷彿感受到設計師拿著筆，一面構思使用者日常作息的足跡，一面於圖紙流轉環繞而成的最佳動線；把生活必需的四大機能，有效地於開闊場域內排列組合，讓人能夠自在輕鬆地到達目的地，並在移步的同時，隨時守望家人動向。

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（圖）宇清田設計 作品《東方帝國》 分享 facebook

活動屏風 開啟豐饒視野

而作品《東方帝國》雖非上百坪的超巨型開幅，不過80坪場域所要設想的亦不在少；為兼顧視野開展並且隨處保有隱蔽感，林總監採用活動式屏風輕巧解開人們糾結的思緒。甫踏入其中，矗立的水墨畫作隨即暈染一室渺遠氛圍，不禁引人入畫踏查境中玄機——藝術屏風作為區塊背牆，分隔出此前聚會談天的公共空間，以及其後獨立使用的工作區塊；當開關啟動，屏風畫片旋而轉向，一片全新的生活樣貌隨即誕生。

帶著「遠看成嶺側成峰」的空間意趣，精心的機關設計高度增添使用彈性，每當家中親友滿座時，只消動動手指，熱絡的情誼交流便不再被隔間阻撓，且隨處皆能環顧悅目美景，透過「借畫入景」進而「引情入室」的思索路徑，如實勾勒出有情的生活畫作。

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（圖）宇清田設計 作品《天璽五》 分享 facebook

弧形巧思 引領空間敘事

不過對於大空間來說，隔間真的是必要的嗎？我們在《天璽五》中會知道不是這麼回事，空間中唯一的隔間屏風，僅用以確保出入臥房時的隱蔽感受，而非作為公共區塊主題的分隔界線，使公領域得以保留最開放的狀態。

但若缺少隔間、屏風的線條層次，場域則容易出現過於呆板冷硬，和區塊功能不明的窘況。為此林總監重新捏塑量體樣式，從組成立體空間最基本的天地壁著手，於天幕兩側做出層次感豐富的高低走勢，對稱的微弧型起伏宛如自然包覆的柔意天穹；搭配橫陳中央的鐵灰鏡帶，導入深邃的垂直視感，且一應成為隱形分界，使腳步在沉穩的敘事節奏中，不自覺地被引領至下一處風景區塊。

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（圖）宇清田設計 作品《台中雍和》 分享 facebook

清爽基底 捕捉精緻光感

最後，我們看到擁有106坪極開闊場地的作品《台中雍和》，全室地坪鋪設紋理細緻的米白石材，其上乘載著色系相近的鍍鈦立面及潔白天幕，搭構出晶亮而清新的視覺場景；並為避免空間過於冷硬，公領域主牆特地劃設出凹凸起伏，進而暗示起居與餐廚場域分區。此外，天花板燈帶亦是一大亮點，沿著區塊邊緣所設置的鵝黃色光條灑落溫潤觸感，映照出天然建材、玫瑰金立面與通透玻璃的細緻質地，使日常空間有如精品展櫃，每日收藏的一舉一動，皆成為值得一再賞玩回味的美麗藏品。

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（圖）宇清田設計 作品《富宇建設東方之冠》 分享 facebook

越是細膩的手藝，反倒越不需要浮華冗贅的裝飾，在 宇清田設計 林奇鋒 設計總監 的這四間豪宅連作中，彰顯出「豪宅」之華意不在鋪張，而是更加取意藏新的創作構想，進一步透過如斯大型尺幅，講述一則則不落俗套的專屬敘事。

所以我們為什麼需要「奢華」？於創作層面，是設計者挑戰自我的恆常命題，也是手藝幾近極致地全力發揮，於使用層面，則是享有一場融匯物質與精神文化的日常饗宴，使人透過與自己最親近居住場域，展現出一種高貴的生活型態，而這，便是宇清田設計期望突破空間限制，親手贈與人們的新生活敘事。

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