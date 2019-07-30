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驚奇手法創造大空間 專題

2019-07-30 08:58OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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（圖）川十設計 作品《光影的盒子》白天景觀
（圖）川十設計 作品《光影的盒子》白天景觀
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隨著全球人口數日漸增長，每人平均居住面積等速縮小，更不用說是人口更加密集的大都會地帶，不過人們的創意並沒有因為空間限縮而減少，「微型住宅」便是時勢所趨的現代產物之一。

至於到底是多小的家才稱得上「微型住宅」呢？這似乎沒有明確的數字規定，例如由 川十設計 彭星瑋 設計總監 所經手的三件住宅作品《光影的盒子》、《Be Unique》及《慵藍午後》，總地坪面積就從15到40坪不等，但有時卻因原有的建物規劃，將使用區域切割開來，造成日常機能零碎化；因此重新連結瑣碎區塊，並賦予開闊視野、流暢的敘事軸線以及精緻質感，便成為設計者的一大挑戰。不過這些對彭總監來說都不是問題，他天馬行空的創造力，總能擴增出令人意想不到的絕妙空間，假如你還感到半信半疑，那就接著看下去吧！

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（圖）川十設計 作品《光影的盒子》夜間視野
（圖）川十設計 作品《光影的盒子》夜間視野
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消除隔間 打開空間！

所謂的「牆壁」真的只是鐵板一塊，封閉沉重的視覺遮蔽物嗎？在作品《光影的盒子》中，設計師轉化大幅的強化玻璃為牆身，其透明輕巧的材質特性打破「牆壁」概念，為20坪的空間拓寬起居視野，展現出頂層花園的地理優勢。至於隱私問題也不必擔心，三面帷幕皆對應裝設了電動落地窗簾，便於依照日曬來向或當下喜歡的觀景方位彈性調整，讓打開小空間的第一步從「打破牆壁」開始！

回到量體內部環視一圈，會發現減去隔間後，不僅讓場域看起來清爽而一目瞭然，透過分明的軟件陳設，更確立機能區塊間的動線規劃。以休憩沙發為中心，面向玄關及電視主牆，背後是穩固而通透的玻璃牆，左側是可開啟的落地窗，連接戶外的溫暖露台，右邊則是輕吧台及料理區域，串連為環形的動線安排。而大型家電如直立式冷氣、冰箱等，便待各區塊範圍底定後，規劃於較難利用的隅角地帶，徹底發揮每寸空間坪效，讓悠閒的生活秩序就在觸手可及的位置展開敘事。

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（圖）川十設計 作品《Be Unique》起居區
（圖）川十設計 作品《Be Unique》起居區
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（圖）川十設計 作品《Be Unique》臥房
（圖）川十設計 作品《Be Unique》臥房
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多彩曲線 創造層次！

然而多數密集式住宅所預設的，往往是閉鎖式的量體架構，除了仰賴單面採光

匯入的空間感，其他面向則採取實心牆遮斷，而這亦是居住者常面臨的困窘情況，就連住宅作品《Be Unique》也不例外。這座僅有15坪的住家空間，需規劃2房1廳容納3個大人的生活所需，因此設計師延續零隔間的開放態度，天幕採用Loft設計，以挑空手法彰顯垂直延伸感；並配合灰、白、綠與藍綠等壁面刷色，將冷調立面植於暖木色地坪上，形成平衡色溫且放大空間的視覺效果。

此外，室內景深亦通過變化多端的空間線條，結合豐富堆疊的異材質，刻畫出更為細膩寫實的巨大場景。設計師在方正的水泥盒子中，以「曲型」作為軟化氛圍的討喜元素，如玄關與客廳間運用微弧形切線區分領域，以及主臥室壁櫃拼接黑白雙色，構成與主樑底部相稱的趣味造型。另外客廳主牆亦看點十足，鍍鈦金屬條交錯拼成似「井」字型的鏤空掛物架，搭佐表面覆以藤片及千鳥格的懸空壁櫃，將複合材質和諧地置入畫面，一舉增添房屋內裡的質感變化，並描摹出具有前後層次的視覺深度。

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（圖）川十設計 作品《慵藍午後》用餐區及多功能樓梯
（圖）川十設計 作品《慵藍午後》用餐區及多功能樓梯
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（圖）川十設計 作品《慵藍午後》二樓起居區及臥房
（圖）川十設計 作品《慵藍午後》二樓起居區及臥房
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垂直收納 清爽乾淨！

作品《慵藍午後》佔地40坪，擁有看似極為充裕的活動空間，卻因為是「樓中樓」格局，產生日常機能被分散於不同樓層、區塊的現象；因此如何從最初硬體規劃時，即考量日後彈性運用的模式便是一門學問。樓層分為一樓公領域及二樓臥房，因此連接上下的樓梯成為生活的必備通道，設計師便順勢利用階下的畸零空間設置立櫃，多種尺寸的置物櫃格加強垂直收納功能，使零散物件能夠輕易收整於最小地板單位，有效地退讓出更多水平面積供作他用。

同樣地，越是輕巧的家具樣式也越能節省空間，並減少視覺負擔。二樓主要劃分為休憩區與臥房，兩處以大體塊的布質軟件作為主體，其餘桌几、燈具等物件，則採用較為纖細卻不失份量的線條表現，不僅創造了場域的主次順序，並形塑毫不壓迫的起居視野，讓人宛如漂浮濃郁的藍天白雲，慵懶地品嚐空間的有機調配。

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有別於富麗堂皇的豪宅場景，「小宅」更為貼近現代人的生活環境， 川十設計 彭星瑋 設計總監 破除小空間迷思，大刀闊斧地運用材質抽換、色彩搭配與多功能規劃等手法，優化使用體驗之餘，展現出無論是頂層別屋還是樓中樓，都考不倒他的超強創作實力。而在旁觀看的你，讀完川十團隊的小宅作品後，是不是也搜集了一籮筐的放大空間技巧呢？不過還有更多未收錄的精彩作品還在後頭，讓我們繼續追蹤彭總監的最新進度，一探開啟空間視野的設計妙招！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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