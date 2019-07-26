山海夕日裝幀於室 以自然為畫的無垠光景

【本文由靖雯撰寫】

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以「窗外的景是最美的畫」為概念出發，NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 考量基地周遭的地理條件後，為這座落於制高點的靜謐宅邸，大幅開闢落地窗，搭配開放的動線設計，形塑綿延流暢的空間感；並透過色澤內斂的天然木石，捕捉光影的細微變化，仿彿以家宅為器，蒐集光影及質材互動的瞬間，進而觸發自然景觀與居住環境的緊密連結，使山海夕日恍如裝幀於室，化為烙印空間的無暇屋景。

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走進玄關，矗立的雲紋石屏搭佐重點式照明，首開家居沈靜而神秘的黑紗，使雙眼不禁凝視起當央掛置的巨幅畫作——畫面中一片狂風亂舞的蘆葦花群，擷取量體臨岸所見的自然意象，將當地真實的日常風景截角收藏，無形中疊合「內」與「外」的休憩想像。而開放式規劃的落塵區域，與客廳採用相同石材作為基底，悄悄破除區塊隔閡，進而達致延展空間的視覺效果，並在鮮明採光中形塑出醒目的廊道動線，引人進入下一個敘事境界。

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沿著動線環行而過屏風，用餐區域的木質天地開出凝白之花——垂落的造型吊燈對應圓潤綻開的潔白餐桌，有如雲彩駐足於止水，而當目光落下，牆身的植栽掛飾便趁隙而出，仿彿將遠山微觀成幾點青蔥綠意，傳達出舒心眺望的放鬆視野。此外，設計師特地保留餐區主牆的拼接線紋，既呼應兩側垂直構成的黑鏡隔間與鏤空置物架，承攬光線浸透並反照於用餐區域，亦對比地坪的水平線條，和諧地表現場所的內在關係，使人透過咀嚼慢嚥的過程，重獲一份祥和寧靜的無爭之心。

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以ㄇ字型的灰色鏡帶為弱分界，甫踏上起居區塊隨即感受到豐沛日光，揭示了廣闊山河是為量體核心，使觀者立於屋內便能擁抱山形水影，再搭配寬敞的戶外露臺，緊扣生活與環境的互動關係。除卻向外推展，設計師亦援引自然元素入內，於簡約的量體線條中，運用溫煦木質與潔淨石材，鋪墊出毫不喧囂的空間底蘊；並藉由藝術地毯界定出明確區塊，其中軟件的主要色調應和立面色系，佐以亮橘與暖棕色彩增添場域溫度，為溫馨柔和的家居感受升溫，亦彰顯宅邸穩定心房的獨特魅力。

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移步回到用餐區旁的輕吧臺區，此處承接餐區的純白元素，轉化為簡潔中島與鏤空層架共構的輕盈視感，鐵件與石質相互晶瑩映照，使場域瞬間輕快起來；搭載造型趣味的魚尾高腳椅，其暖手的橘紅色系，一如客廳採用的色彩計畫，在細微的比例調配下，更加回應了在此吃食談天的即興需求，作為便於近察家人動態，及遠觀都市燈火的最佳景點。

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臥室同樣利用量體的制高優勢，依循屋舍體裁開擘出兩面落地窗，導引進絕大的光影奔流，沖刷出木質地坪與機能天幕的簡約質感，同時拉伸長型空間的寬敞視野，使私領域亦飽含明亮層次。臥床則呼應地板採用紅棕色系呈現，床板選用皮革包覆，與周邊單品一同強化場域的核心存在，並在壁布、單椅等溫潤物件的圍繞下，完備夢寐之間渴求的安靜時光。

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山海是人生最好的導師，所以離開自然而居的人們，總是不斷嘗試從都市回返。NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 立基於深厚的建築訓練，每每皆將地景環境與人文風土納入設計視野；本次便就基地的制高位置及環山面海的地理條件，發展出「以自然為畫」的設計概念，不僅直觀地將原始自然景色容納入室，更轉化綠意符號為創作元素，成為露出木石基底之上的驚奇巧思，讓一家人既能向外吸收自然氣宇，亦向內求得靜謐心景，倨高細觀生活的全景變化。

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