親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

福原愛甜美大姑轟動日本 凍齡高顏值太驚人

山海夕日裝幀於室 以自然為畫的無垠光景

2019-07-26 14:46OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

分享

以「窗外的景是最美的畫」為概念出發，NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 考量基地周遭的地理條件後，為這座落於制高點的靜謐宅邸，大幅開闢落地窗，搭配開放的動線設計，形塑綿延流暢的空間感；並透過色澤內斂的天然木石，捕捉光影的細微變化，仿彿以家宅為器，蒐集光影及質材互動的瞬間，進而觸發自然景觀與居住環境的緊密連結，使山海夕日恍如裝幀於室，化為烙印空間的無暇屋景

分享

走進玄關，矗立的雲紋石屏搭佐重點式照明，首開家居沈靜而神秘的黑紗，使雙眼不禁凝視起當央掛置的巨幅畫作——畫面中一片狂風亂舞的蘆葦花群，擷取量體臨岸所見的自然意象，將當地真實的日常風景截角收藏，無形中疊合「內」與「外」的休憩想像。而開放式規劃的落塵區域，與客廳採用相同石材作為基底，悄悄破除區塊隔閡，進而達致延展空間的視覺效果，並在鮮明採光中形塑出醒目的廊道動線，引人進入下一個敘事境界。

分享

分享

分享

沿著動線環行而過屏風，用餐區域的木質天地開出凝白之花——垂落的造型吊燈對應圓潤綻開的潔白餐桌，有如雲彩駐足於止水，而當目光落下，牆身的植栽掛飾便趁隙而出，仿彿將遠山微觀成幾點青蔥綠意，傳達出舒心眺望的放鬆視野。此外，設計師特地保留餐區主牆的拼接線紋，既呼應兩側垂直構成的黑鏡隔間與鏤空置物架，承攬光線浸透並反照於用餐區域，亦對比地坪的水平線條，和諧地表現場所的內在關係，使人透過咀嚼慢嚥的過程，重獲一份祥和寧靜的無爭之心。

分享

分享

以ㄇ字型的灰色鏡帶為弱分界，甫踏上起居區塊隨即感受到豐沛日光，揭示了廣闊山河是為量體核心，使觀者立於屋內便能擁抱山形水影，再搭配寬敞的戶外露臺，緊扣生活與環境的互動關係。除卻向外推展，設計師亦援引自然元素入內，於簡約的量體線條中，運用溫煦木質與潔淨石材，鋪墊出毫不喧囂的空間底蘊；並藉由藝術地毯界定出明確區塊，其中軟件的主要色調應和立面色系，佐以亮橘與暖棕色彩增添場域溫度，為溫馨柔和的家居感受升溫，亦彰顯宅邸穩定心房的獨特魅力。

分享

分享

移步回到用餐區旁的輕吧臺區，此處承接餐區的純白元素，轉化為簡潔中島與鏤空層架共構的輕盈視感，鐵件與石質相互晶瑩映照，使場域瞬間輕快起來；搭載造型趣味的魚尾高腳椅，其暖手的橘紅色系，一如客廳採用的色彩計畫，在細微的比例調配下，更加回應了在此吃食談天的即興需求，作為便於近察家人動態，及遠觀都市燈火的最佳景點。

分享

臥室同樣利用量體的制高優勢，依循屋舍體裁開擘出兩面落地窗，導引進絕大的光影奔流，沖刷出木質地坪與機能天幕的簡約質感，同時拉伸長型空間的寬敞視野，使私領域亦飽含明亮層次。臥床則呼應地板採用紅棕色系呈現，床板選用皮革包覆，與周邊單品一同強化場域的核心存在，並在壁布、單椅等溫潤物件的圍繞下，完備夢寐之間渴求的安靜時光。

分享

山海是人生最好的導師，所以離開自然而居的人們，總是不斷嘗試從都市回返。NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 立基於深厚的建築訓練，每每皆將地景環境與人文風土納入設計視野；本次便就基地的制高位置及環山面海的地理條件，發展出「以自然為畫」的設計概念，不僅直觀地將原始自然景色容納入室，更轉化綠意符號為創作元素，成為露出木石基底之上的驚奇巧思，讓一家人既能向外吸收自然氣宇，亦向內求得靜謐心景，倨高細觀生活的全景變化。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

現代鎏光湧現東方水畔 傳承三代的生命之詩

2019-07-25 14:19

周靖雅獲選第三屆IDAA副理事長 美學接棒爆發嶄新能量！

2019-07-23 13:30

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:42

發電機起飛！尋找日本「Master Piece」建築 專題

2019-07-15 13:42

暮色婉約喚醒藝術風景 現代法式萌動靜綠想像

2019-07-15 13:42

日光好室 裝滿對家剛好的期待

2019-07-11 15:07

現場直擊：軒宇設計 專訪花絮

2019-07-09 12:58

專訪：藝術燈飾先驅 開拓國際新路

2019-07-09 08:56

細緻打磨潤澤翡翠 幻化金伶時空藝所

2019-06-24 08:46

熱烈曙紅點亮居所 擁抱心之所向的明朗歸屬

2019-06-20 13:17

人間漫旅 在有情的人世間留下美好印記

2019-06-19 13:57

專訪：魅力思考的生活實踐家——廖韋強

2019-06-19 08:23

舊屋翻新絕美重生 典麗語彙訴說杜拜之心

2019-06-17 14:13

住進會呼吸的家 共織一幅療癒圖景

2019-06-13 12:02

玩美發電機客製日式美學 挹注畢生典藏的祝福之屋

2019-06-12 15:08

港都旅宿演繹大灣情懷 人文剪裁燦爛波光

2019-06-10 11:38

專訪：設計才「濬」曾濬紳 沉著耕耘嶄露鋒芒

2019-06-05 14:30

細膩堅持誕生價值 淬煉轉型發揚品牌初心 專題

2019-06-05 14:13

柔白曲度裡的自然情懷 清風搖曳的日光暖居

2019-06-04 12:24

專題／細膩構想讓空間成真 3D模擬圖高度還原

2019-06-03 15:06

植入主人氣性 融匯各式美學因子的優雅宅邸

2019-05-30 08:50

這次讓心慢一點——回歸家的清朗本色

2019-05-27 15:11

與光共舞的夢想家居 細膩交織智能生活

2019-05-26 14:40

靜美家屋藏景於室 大度演繹生活之美

2019-05-16 13:00

為設計而生的捕夢者 以混搭風格演繹生活場景 專訪：境庭國際設計 Ginny周靖雅

2019-05-15 12:09

飛鳥歸巢 回到沒有紛擾的溫柔白境

2019-05-09 11:58

專訪：體貼人心的設計暖男 懷抱熱情譜寫空間狂想

2019-04-29 08:54

現代之手游刃東方筋絡 來場鬆弛身心的按摩吧！

2019-04-25 13:29

人文之心匯聚現代氣宇 推開家門直抵美學核心

2019-04-25 08:35

任光掀動凝白扉頁 留住韶光的心境美景

2019-04-22 14:24

創造差異性的生活體驗 帶你N訪驚奇多變的潮X旅宿設計 專題

2019-04-18 14:24

Don’t Limit Yourself！ 攀登品牌定位之路 專題

2019-04-17 14:56

與光相伴 靜沏一壺和風好日子

2019-04-16 12:13

走近「空間說書人」李東燦——探看你意想不到的建築設計！

2019-04-15 16:08

設計你的獨特體驗 住宅與商空實戰分享 專題

2019-04-12 16:46

設計界的神雕俠侶——「道法自然」的再領悟

2019-04-11 14:14

Interior Designer In Taiwan 室內設計師陳紹珩年度風光回顧 專題

2019-04-10 13:23

人文基底歐式提味 走進酒光清澈的義法小餐館

2019-04-10 13:23

專訪：玩美時尚の發電機！令人瘋迷的YOCICO設計

2019-04-08 13:55
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top