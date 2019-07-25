現代鎏光湧現東方水畔 傳承三代的生命之詩

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【本文由靖雯撰寫】

「家是人生的起點，也是所有幸福、榮耀的皈依。」格綸設計 虞國綸 設計總監 如是結語。他透過對屋主生命經驗的深度體察，進而推展為著眼每位家庭成員的性格，親手客製這座傳承三代的香火家宅。

在無毒的環保建材及精細的硬體工藝節構中，空間時時湧動著現代與新東方交會的新清氣息；且因佔得毛胚階段即著手規劃的優勢，便為公領域拓設大開面的落地窗，將自然風光毫不猶豫地引為屋景，作為澆灌三代人抖擻精神的最佳良方。因此每當觀者遊走其中，便能深刻感受創作者刻入每分細節的祝福寄語，宛如刻畫於生活的心骨，最終轉化為居住者內在湧現的生命力量。

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作品《鎏金水岸》的整體光線營造如同探幽，但這尋訪路徑未留半分窄仄，開放式玄關與餐區中島同享一地，無隔間設計暢快迎入疏朗日光，為此處幽黑的基質增添光采。而上下採用鏡黑材質為天、潑墨紋石質為地，頭頂湧現的光潮，則取意屋主衣錦還鄉的經歷，並融入魚形及水波樣式，暗藏家產豐潤、如魚得水的祝福寓意。

其間夾敘於天地中的人情故事，體現在工藝等級的精緻屏風，主要選用天然石後製出仿古紋理，搭配鍍鈦收邊，其所形塑的湧泉形象，隱喻攜手呵護三代生命使家運昌隆，而吉祥寓意更化解了陽宅穿堂的風水禁忌，展現從容如水的性格本源。

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穿越區塊地坪的拼接邊界，宛如轉瞬進入域外之境，公領域天地轉而採用更為輕淺的雪白與清褐色，連同軟件一體選用灰褐色系，營造差異化的環境感受之餘，亦引導人心自動盪世界中逸除，敞開心胸迎接壯闊窗景的懷抱。

設計師轉化無垠天空的形神，室內規劃具有高低層次的天花板樣式，簡潔線條展現屋舍的硬朗大度；而轉折處的弧角處理，則嶄露空間性格中的柔軟情意，搭佐環行周邊的間接燈源及鏡體邊飾，更有如雲隙透光，牽引眼目與自然相通。此外為依循區域規劃並隱匿屋樑下差，設計師明晰地劃出兩大要處——起居區塊和用餐區域，且將暖溶溶的日影意象融入區域肌理，形構與風光同在的生活步調。

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（圖）餐區後方的書房採獨立設計，門片不僅隔絕紛擾，亦兼顧延展視覺敘事的效果，打造將公領域景深消融於水波中的效果。 分享 facebook

移步餐區，以古銅鍍鈦為主的色彩主題浮現眼簾，機能與美感兼備的書房滑門，與兩側紅棕立面自然地形成連續塊面，門片、鏤空掛架及至牆體邊飾由鍍鈦構件，傳達出輕巧且帶有時光印記的聯想。

另外圓弧語彙在此更是一絕，藝術燈飾以特殊的透光石材製成，擬態團扇的圓片以銅金鑲邊，含藏著水墨畫般的天然紋理，使觀者翫賞之際迎來撲拍滿面的清逸閒情。相較下，圓潤的白石餐桌則顯得簡約不羈，著重容納眾多成員及擺放佳餚的機能，將場域最重要的目的——「一家團圓」展露無遺。

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接著進入主臥房，不規則拼貼的木皮主牆，是設計師特意微創柔軟視覺的衝突手法，然而和諧的色澤選配仍使其不流於突兀。至於量體一貫的弧線精神運用於此，則成為襯托繃布、烤漆與燈飾的巧妙牆景，有意無意間形塑出別緻的轉折效果。

而在空間上，以私領域要件——床鋪為心，兩翼朝向寬闊窗景及通透設計的更衣間，綿延為一股開放態勢，疏開堵塞胸臆的沉悶。更衣間的木質語彙也共同訴說這則安定心神的敘事，並於穩重之中透過天幕的纖細光帶，靈巧地撒落光粉，為每日必備的著裝時刻敷上尊貴光彩。

（圖）弧角運用於臥房，則成為襯托繃布、烤漆與燈飾的巧妙牆景，有意無意間形塑出別緻的轉折效果。 分享 facebook

（圖）對於絕對私人的洗浴空間，設計師選擇大力鋪張白淨面材，僅露出清淺雲紋，構成既無喧囂亦無塵的清淨之地。 分享 facebook

有神需先有形，格綸設計 虞國綸 設計總監 本次以現代手法梳理新東方意蘊，諸如靈活操作圓弧語彙，使之既表現出流體動態、圓融大氣、簡約討喜等豐富意涵，亦活靈活現地揣摩屋主三代人的各別神采；將遊子榮耀返鄉、家族的臍帶連結、當代工藝精華等多重元素，悉心研磨為別於以往的宅邸詩意，運用新穎的口吻講述傳統悠遠的家族故事，成為這家人未來將接續傳唱的世代記憶。

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