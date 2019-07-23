周靖雅獲選第三屆IDAA副理事長 美學接棒爆發嶄新能量！

（圖）IDAA於本月21日召開第三屆理監事選舉，境庭設計周靖雅總監（右四）在眾人舉薦下，獲選為本屆副理事長，持續於台灣設計產業深耕服務。 分享 facebook

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【本文由靖雯撰寫】

台灣空間美學創作交流協會（簡稱IDAA）創立於2015年，由數十位室內設計師共同發起，以集結群體力量、發散多元知識為初衷，期望為台灣設計環境成長獻上一臂之力。在四年的積極努力下，本月21日來到第三屆理監事選舉的重要時刻，懷著「承先啟後，共好交融」的信念，共同遴選出未來一年，持續為產業服務的活力新血。

而今年境庭國際設計 周靖雅 設計總監亦受眾人舉薦加入行列，當選為第三屆IDAA副理事長，轉化實務及賽事中屢獲好評的創作能量，接下此對於業界極具意義的推廣責任！

（圖）周總監接下證書，正式晉身協會副理事長，難掩期待興奮之情。 分享 facebook

（圖）設計師聚宴現場互動熱絡不已，靖雅總監乘此佳興舉杯感謝會員盛情支持。 分享 facebook

在眾人眼中一派從容的靖雅總監，談起話來條理分明又不失溫柔，而這份奠基於豐厚經歷的優雅儀態，近年不僅以著名的「境式混搭」風靡國際獎項，如今年斬獲的美國Muse Design Awards金銀雙獎、義大利A’ Design Award銅獎等榮耀；其「分享」、「混搭」、「超越」的創作理念，更編織出無數令人驚艷的空間作品，大膽拼接異材質，創造出難能可見美感嘗試，在在凸顯她勇於創發的設計精神，亦鼓舞了眾家設計者突破陳規的新創力量！

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這四年來，IDAA透過實際行動期望提升國人生活品味、發揚空間美學，而今年開春以來，已舉辦地方創生講座、國際大賽參賽分享論壇，甚至集結60位優秀設計者，前往中國一級設計機構取經借鏡等活動，隨時密切關注國際設計大事。

相信此些事務在境庭國際設計 周靖雅 設計總監 加入後，必定有如箭在弦上，將引領產業大步向前，因此一方面為靖雅總監舉杯祝賀之餘，更歡迎耕耘空間設計領域的您攜手同行，乘著協會的熱力動能，共同開展未來台灣設計的美好可能！

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