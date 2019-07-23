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精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:42OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

如果說極簡是一陣風，那麼它確實吹進了這所由 二三設計 張佑綸、陳俊翰、温奕謙 設計師，以及 Eliz Furniture艾立思國際家飾 團隊攜手打造的現代風好宅。本案原先是一座位於人口稠密區的老舊公寓，雖擁有63坪的廣闊優勢，卻因舊有格局規劃不良，造成主要的公領域淪為堆放雜物的儲藏間，且櫃體設計亦無法有效地提供收納功能，使得家中擁擠迂迴的感受更形嚴重。

為此二三設計徹底重整場域分區，搭配由艾立思團隊派出的專業家配師，於簡約開敞的情境中，依循風格及色彩主題精選中性色軟件，營造舒服無壓的生活感受，近一步延伸為六間臥房的基礎，一氣呵成地為這七口之家搭造出全新的居住視野！

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每個家的公領域往往最能展現屋主氣質，於是設計團隊與業主討論後，決定以簡潔線條為主，藉由大面積的落地窗，將自然風光重新疏導進打通後的起居區域，凸顯出本來的大坪數優勢。

對應開放場域形成的空曠感，家配師首先考慮採用淺色調、大尺寸家具，以及思索到家庭成員眾多，堅韌耐用與方便清潔的機能亦須列入考量，因此大地色的皮革長沙發便成為不二選擇，與環境共構出舒服清爽的日常景色；輔以一側的跳色單椅，引用愛馬仕橘與低調灰合成新意，使氛圍十足沉靜卻不沉悶，圍繞著暗色且帶有圓弧的大理石桌，透過精確地材質比例及空間感拿捏，柔和地透視出情感互動的層層景深。

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剷去舊有的雜物堆放，與客廳平行的餐區中，為了挑選一套適合七口之家的餐桌椅，一家人更親自前往艾立思門市評比，在家配師的建議下，最終選用呼應黑白背景的雙色桌椅。其中石材餐桌不僅深達三米，寬敞舒適的八人座位恰好滿足聚餐需求，輕巧雪白的弧角桌板與十字基座，亦呈現出簡單而穩定的巧妙姿態，餐椅則採用弧型椅背搭配纖細四腳；延續自吊燈垂降的弧線意態，桌椅一同隨著燈具走向開展，在沉穩的墨黑基底之上，形塑更為流暢輕盈的生活畫面。

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（圖）在清雅的色彩基調中，暗藏了兩間散發活力的臥房——暖橘與靛藍主牆的男孩房，為...
（圖）在清雅的色彩基調中，暗藏了兩間散發活力的臥房——暖橘與靛藍主牆的男孩房，為沉靜量體注入飽滿能量！
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（圖）回應客戶需求，僅有女兒房挑選帶有床頭板的臥床款式，滿足個人睡臥時的安全感受...
（圖）回應客戶需求，僅有女兒房挑選帶有床頭板的臥床款式，滿足個人睡臥時的安全感受。
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考量家庭成員皆為成人，私領域的隱私獨立相當重要，個性化的空間語彙當然也不能少；於是在寧靜舒壓的共同主題之下，設計團隊與各別成員深入洽談並逐一定調，分別塗刷上暖橘、靛藍、濃灰與清水模漆色。

之後便由家配師接手處理床鋪與椅件部分，將結合視覺美感與個別偏好的最佳樣式搬入場景，並配合開闊尺度統一採用雙人床組：梳化區則擺上一只魚背單椅，展現出窗明几淨的私領域風景，使觀者入室如見人，感受到這家人的團結氣質。

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「擺放」決定了一個空間的命運，但凡些微的角度、比例更動，都會大大影響場域傳遞出的訊息。本次由Eliz Furniture艾立思國際家飾 團隊與二三設計 張佑綸、陳俊翰、温奕謙 設計師合作，以實用性為優先，在設計團隊制定的「現代簡約」及「大地色系」兩大主軸中，發揮對於藝術風格及色彩表情的高度掌握，令家居老舊觀感徹底改頭換面，進而挖掘出既適合整個家庭，又符合個別性格的機能軟件，使得場域再度發揮凝聚情感的核心作用，重啟這家人的簡單新生

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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