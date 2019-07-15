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暮色婉約喚醒藝術風景 現代法式萌動靜綠想像

2019-07-15 13:42OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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後現代建築師Robert Venturi曾說“Less is a bore.”以此作為對建築史上著名觀點“Less is more.”之回應，強調重新賦予現代建築審美及娛樂性的重要；而 設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 在深刻地觀察實踐後，將之轉化為平衡多元風格的細膩家宅。

本次於作品《暮藝靜綠》中，除了一如既往地良好發揮圓弧的柔和特質，對於剛毅線條亦別有心得——場域敘事著重於簡潔的線條組合，以方正塊面及成束直線構成穩重視感；而後佐以軟件家飾的形體變化，建構出物件與環境的討喜互動，使低明度的纖柔空間既散發俏皮，又充滿強烈的視覺對比，讓家不再只是家，而隱隱傳達出生活裡層的潛在故事。

（圖）入門風景採用平衡構圖，其中以ㄇ字型立面作為邊框，使目光由燈飾線條起始，隱約...
（圖）入門風景採用平衡構圖，其中以ㄇ字型立面作為邊框，使目光由燈飾線條起始，隱約延伸至後方牆格，進而被穩住左側重心的斜體桌几所吸引，構成空間感十足的趣味景深。
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設計師掌握色彩所擁有的豐沛意涵，於透亮公領域使用深邃的黑與輕盈的白，搭配貴氣濃藍及飽含生命力的青草綠，為住家織入立體的空間特質。其中首開天地的是清爽白意，天幕以多層次的新古典線板呼應低奢石質地坪；沙發立面則使用極為輕淺的綠色基底搭襯白淨線條，形成鮮明而不刺眼的色系對比，其相同元素應用於電視牆，則轉化為另一種風貌，成為結合風格語彙與機能櫃體的相應設計。

至於定義場域功能的進口軟件，主要選用多種色階的藍構成，柔軟親膚的絨布質材搭配鍍鈦飾件，暗示著優雅的躺臥姿態，並以中央的趣味桌几為核心，共同圍塑出高貴的生活氣息。

（圖）餐區門片猶如精工作品，結合客製化鍍鈦把手、木質邊框、分割茶鏡與線板等多重元...
（圖）餐區門片猶如精工作品，結合客製化鍍鈦把手、木質邊框、分割茶鏡與線板等多重元素，構成值得細細品味的微觀風景。
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滑開餐區的通透門片，延續量體以簡約家具為主，現代法式為景的搭配，呈上同樣穩定的視覺構圖，使時空於不意中悄聲轉換。場域以天幕的進口吊燈引領敘事，晶體般的光點霑拂上木質桌椅，與緊鄰的純白石質中島，一同突顯其當央穩坐之氣勢。而兩側輕巧屹立的淺綠線板，其實暗藏著一整牆的收納空間，並依循烹煮調料需求，及煮食過程中所產生的煙燻火氣，適時轉變為便於清理的簡潔線條及檯面，實現餐廚空間中的優雅日常。

（圖）設計師應用相同的花草紋路於主牆及窗簾，將活用質材的巧思悄悄埋藏其中。
（圖）設計師應用相同的花草紋路於主牆及窗簾，將活用質材的巧思悄悄埋藏其中。
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主臥室以「Tone On Tone」之手法，在和煦的木作基座上，以米色系為中心，延展至相近色度，如藕粉、鵝黃、粉紅等，共構柔和無壓的私密風光。於此立意下，牆體大面積採用古典元素鋪展，並因著矩形予人的安穩感受，順而承托起主牆上緣較為繁複的裝飾語彙，以及宛如壁畫的花草主牆。

若說方塊是穩定睡眠品質的鋪墊，圓形便是進入夢境的指示，兩側閃爍的金屬檯燈隨著日影傾移，漸次反映不同照度，將別於環境的花俏可愛置入屋室，引人躺入特地加高的鬆軟床第，隨著大片撒入的溫暖風光，宛如置身異國場景，展開另一場飛馳想像的趣味視野。

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（圖）更衣室整體採用淺卡其色，櫃體飾以鮮明紋路搭配簡單耐用的層板，或矗立或懸空，...
（圖）更衣室整體採用淺卡其色，櫃體飾以鮮明紋路搭配簡單耐用的層板，或矗立或懸空，形塑出收納衣著鞋履的最適空間。
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來到暖棕色系的次臥房，散發出相較於主臥更為沉靜的氣韻，地坪選用紋理鮮明的木質拼接，並延伸為立面漆色，再搭佐底邊的純白踢腳，呼應簡潔天幕線條，隨即剪去天地的沉厚視感。由主牆延續至門片的線型裝飾亦是如此，通過統一手法塑造起伏綿延的感受，並適度配合鏡帶形成富含變化的視覺設計。

而閱覽區塊則更具體地回應使用者需求，整合足夠的儲物空間及舒適的坐姿高度，完善自在翻閱讀物的機能情境。鄰側的齊頂壁櫃亦提供收納保證，其中溫潤的木質門片模擬線板外型，輔以邊側條狀挖空，形塑便於收取物件的貼心細節。

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每一次創作都是對過去的省思，飽覽歷來設計大師手筆的設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷，將前人積累的美感經驗轉化爲自我領悟，從初期設計、施作過程及至軟裝配飾皆不假他人，以求最完整的美學呈現。

本次藉由住宅空間《暮藝靜綠》，施展出融匯多種設計取徑的個性風貌；運用柔美的色彩主題，及介乎古典與現代的線條詮釋觀點，使各具性格的單一空間，在場域中彼此串連為整體感強烈的溫煦家宅；使觀者明瞭空間「生命力」，從不侷限於仿生線條抑或明亮色系，嫻靜元素亦能訴説一則溫柔而充滿活力的生活敘事。

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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