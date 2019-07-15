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發電機起飛！尋找日本「Master Piece」建築 專題

2019-07-15 13:42OPEN Design

【本文由靖雯撰寫】

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（圖）旅途經過秋田縣著名的田澤湖，Yocico亦不忘停留腳步領受自然洗禮。
（圖）旅途經過秋田縣著名的田澤湖，Yocico亦不忘停留腳步領受自然洗禮。
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人稱「玩美時尚發電機」的程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監 ，於25年前開啟設計職志起始，即強調「美」與生活經驗的內在結合。她說道：「希望能透過設計帶著屋主去旅行。」凡經她手的空間皆能點石成金，於日常視野中煥發難能可見的美感光采。

而此總總纖細的感官交織經驗，則要歸根於萌發她創作生命的文化沃土——日本，除了學生時代在彼處求學的學理訓練，滿是國際級建築作品的街道風景也成為她的學院。作為值得不斷重回並親臨的震撼教育現場，Yocico在二十多年後的今天重遊舊地，以日本東北部縣市為軸線，為我們展開為期八日的當代建築縱走圖，娓娓道來「美」能夠如何表現，又多麼地令人愉快！

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（圖）青森縣立美術館，設計者青木淳，2006年落成於青森縣青森市。
（圖）青森縣立美術館，設計者青木淳，2006年落成於青森縣青森市。
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轉譯歷史的雪白美術館——青木淳

對於一位設計者來說，站在使用者角度進行的創作方能產生意義，因此潛進每條巷弄與文化脈絡的「旅行」，去思考設計如何「因地制宜」，便成為最佳的腦內訓練。

此次旅行，Yocico來到著名的「青森縣立美術館」，由精品品牌 LV 御用的日籍建築師青木淳所策劃，為與鄰近的文化地景「三內丸山遺跡」相融，建築本體從地下2樓向上延伸，共計4層樓的雪白量體大膽運用線條，塑造宛如遺跡開挖現場露出的白色構造體形象，銳意展示與遺跡扣連的形體演繹。當夜幕降臨，露出土地的建築外牆亮起樹木形狀的人工燈飾，由當代藝術家奈良美智所設計「青森犬」亦閉目守候，構成一幅返璞歸真的歷史道路，更使觀者將時間所造就的兩代美景一次盡收眼底。

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（圖）銀山溫泉藤屋，設計者隈研吾，2005年落成於山形縣。
（圖）銀山溫泉藤屋，設計者隈研吾，2005年落成於山形縣。
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結合傳統的簡約藤屋——隈研吾

「美」從來都不該是一張明信片，或是一種固定視角，反倒更該立基於私人的的差異化經驗，所構成的獨特體驗。

而在旅行第六日，Yocico來到位於山形縣的銀山溫泉街，站在遠近馳名的「藤屋」門下，這座建物在2005年由國際建築大師隈研吾親手改造，新生後的建築外型仍與街景相融，散發出同樣濃郁的大正風情；至於內部則選用帶有反差效果的「極簡風格」劃設，使人一進門即感受到氣氛轉折，搭配產自當地的國際家具品牌「天童木工」，塑造出別於他家的獨到風味。與此同時，隈研吾也大量運用簾虫籠、細竹等傳統元素，作為公共領域的輕隔間用料，不僅展現傳統工藝之美，更配合照明形

塑出瞬息萬變的光影切片，營造恍如置身竹篾欣賞點點天光的特殊環境體驗。

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（圖）宮城縣立圖書館，設計者原廣司，1998年落成於宮城縣仙台市。
（圖）宮城縣立圖書館，設計者原廣司，1998年落成於宮城縣仙台市。
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悠遊宇宙的太空艙圖書館——原廣司

隨著蟬聲漸響，第七日Yocico來到大師手筆密集交會的仙台市，首站來到知名建築師原廣司執筆的「宮城縣立圖書館」，這座位於林間的量體，外觀採用誇飾的圓弧立面搭載帷幕，側邊伸出宛如腳座的清水模柱體，一方面塑造太空艙降落林地的視覺印象，卻又帶有幾分對於遠古科技的幻想。

當人們進入圖書館，搭乘上大廳直達三樓的手扶梯，極富流線行進感的狹長空間便在眼前展開，即是量體上半段突出的曲型部分；透過流暢的照明設置及金屬地面裝飾等語彙強化後，藏書與閱覽的核心區塊散發出十足科技感，將「閱讀」、「航行」及「宇宙」的概念合一，清晰勾勒出閱讀便是在腦內未知的宇宙大冒險，如此趣味且使生活經驗更加深刻的臆想。

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（圖）仙台媒體中心，設計者伊東豊雄，2001年落成於宮城縣仙台市。
（圖）仙台媒體中心，設計者伊東豊雄，2001年落成於宮城縣仙台市。
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工法高超的城市水族箱——伊東豊雄

同日，Yocico馬不停蹄接續觀摩的是，推送重量級建築大師伊東豊雄，登上威尼斯建築雙年展金獅獎的代表作品「仙台媒體中心」。這座地下2層、地上7層的玻璃量體，驚奇地冒出水泥叢林，外觀看來雖是簡單的四方體，覆以大型的鉛直金屬格柵，卻正正展現出伊東招牌的簡單幾何創作手法；而且裡頭還大有玄機——以「搖曳的海藻」為概念，發展出十三根形似海草的螺旋鋼架，既支撐、串聯整座量體樓層，亦收納水電管線，退讓出的零阻隔大廳提供更多樣的場域想像，建構出水底世界般充滿生命力的活絡場景。

然而要呈現自然界的曲型變化，於工程層面實屬不易，透過仔細運算個別樓層的柱體半徑，建造出安全而又與外界融為一體的人性建物，使人們無論駐足何處，皆能即時接收到四面而來的動靜，拉近人與人之間心的距離。

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（圖）F-Town Building，設計者阿部仁史，2008年落成於宮城縣仙台...
（圖）F-Town Building，設計者阿部仁史，2008年落成於宮城縣仙台市。
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（圖）來到建築師六角鬼丈所設計的「感覺體驗館」，啟動設計五感的敏銳度！
（圖）來到建築師六角鬼丈所設計的「感覺體驗館」，啟動設計五感的敏銳度！
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「美」總是讓人感到愉悅，不過有些卻要等到我們親臨才能全面體驗。程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監 本次代為先行，歸來後將八日的深度觀察濃縮為四則案例，引領還來不及前往的讀者們一覽風采；且在這一步一行的節奏中，放緩思緒琢磨美感精神，因為實現「美」向來是Yocico的職責，持之以恆的磨練消化，只為最終能將所見所學化為手筆，完成下一件專屬於你的愉快作品！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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