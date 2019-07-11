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日光好室 裝滿對家剛好的期待

2019-07-11 15:07OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

一個空間可以既簡單又充滿個性嗎？這間帶有童趣的房子可以解開你的疑惑。創作自 由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 與多位創意夥伴之手，這座以簡約手法為核心的住宅回應屋主期待，擦除過度華麗耀眼的裝飾，改由南臺灣的明媚風光為主導，照亮大塊面的白淨基底，搭佐富含變化的木質紋理，開啟通透格局的清新視野。

而設計當然不止於此，團隊在48坪中等規模內，以飽和的中性色彩為背景，點綴跳躍感十足的高明度色系，並精選簡單線條構成的機能物件，輕巧勾勒出潛伏於日常的童心感受，完成屋主一家四口恰好稱手的生活尺度

（圖）玄關一整面的雙色壁櫃，由上半部的淺棕木質，與下方削底的純白抽屜組成塊面，提...
（圖）玄關一整面的雙色壁櫃，由上半部的淺棕木質，與下方削底的純白抽屜組成塊面，提供出入家門時存放隨身小物的便捷功能。
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踏過地坪材質轉換，深淺光澤鮮明的拼木地板成為公領域的共同語彙，首先登場的是氣息輕爽的餐區，以白淨石材為主體，兼具中島功能的分界隔屏，將此區劃為收儲及用餐兩個區塊。

左側鑲嵌壁櫃同樣由天然木材與純白抽屜構成，成為呼應玄關壁櫃樣式的對照趣味；右手邊餐區則融匯環境輕巧感受，從餐桌、餐椅到燈飾一應展現幾何意趣——輕薄的石質桌板由四支宛若剪紙的片狀桌腳撐起，灰餐椅的雙腳亦是如此，形塑堅固卻不顯沉重的整體視感，並由椅背弧度軟化空間銳角，搭配有如三角錐的中性色吊燈，排列出簡明可愛的色階變化，共同描繪出一方愉快的用餐天地。

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循光走近起居空間，與餐區通透相連的無隔間規劃，招呼落地窗光排闥入室，映亮由玄關起始疏密設置的主牆飾板，仔細觀察令其低調現身的光影變化，有如輕敘無形的聲波震盪著情感聲量，不意中激起團聚此處的內心共鳴。

而橫亙低處的黑影，則是鑲嵌於牆的置物平台，提供擺放展品及收納機能；水平望去，與之齊高的濃灰沙發將起居敘事舒展開來，同色的地毯紋理與圓筒椅凳對應，襯托一側明亮的蜂黃色單椅，平舉起七巧板般的造型扶手，俏皮中悄然平衡場域溫度，形成融洽而舒適的生活意象。

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至於起居區後方的書房，是由「純白」與「透亮」構成的獨立空間，白意延伸為齊頂壁櫃及開放式層架，有效利用空間的狹長走勢卻未增半分窄仄，搭配三面裝設的清玻璃，大大提升區塊內外的連動感，使個人閱讀沉思的場域不再閉鎖。

而延續外界的色彩語彙，選用墨黑作為書桌檯面，一方面將空間重心調配在此處的核心區塊，滿足日常閱讀作業的需求，同時達到耐髒汙且易清潔的實際效果；而承托著視覺重量的白色抽屜與之一體成型，並巧妙對照閱讀椅配色，點上一盞開朗的暖黃桌燈，塑造令人會心一笑的討喜氛圍。

有時生活要的並不複雜，一只方方正正的白色盒子便能裝滿。由里設計 傅瓊慧 設計總監、李肯 主持設計師 與多位創意夥伴 本次再度聯手，將空間化為乾淨圖紙，發揮明快的色彩構想，填入潛藏活力的視覺景觀；去除空間的蕪雜，將物件回歸最不加贅飾的線條與幾何，形塑出簡單而充滿趣味的場域端點，連結並交集一家人的作息動線，讓彼此沿線交會時遞送微笑，合力佈置出專屬這家人的簡單日常

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OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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