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現場直擊：軒宇設計 專訪花絮

2019-07-09 12:58OPEN Design

【本文由 佳瑋 現場直擊撰文】

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週五OPEN團隊特別前往信義區拜訪 軒宇設計 戴文軒 設計總監，進行一場簡單卻深入的人物專訪，聊聊自己是如何接觸到室內設計，面對速度極快變化多端的設計市場裡，怎麼樣一次次的調整。在每一次的經驗裡，得到不同的省思，成為設計的養分，昂首闊步繼續向前邁進。

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能將喜愛的事與工作結合是件多麼幸運的事，依循教育體制，在成績與升學下長大的戴總監，大學的過程中，開始探索內心的夢想到底是什麼，於是在緣份的安排下，他遇見了這輩子最鍾情的職業。從剛開始的街邊店設計、套房設計，很基層的設計開始著手，這些一般設計師很少談起的過往，他卻很侃侃而談的與我們分享。因為沒有這些經驗累積的基本功，就沒有今天細膩但效率的軒宇設計。

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邏輯感超強的戴總監，不只在與客戶溝通時，能展現優於常人的推敲能力，設計作品時更透過格局安排，重整空間內的秩序、美學與效用，把使用者的生活態度，淋漓盡致地放在空間時，它呈現出來的氣質會與眾不同。

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在與 軒宇設計 戴文軒 設計總監 訪談的過程中，可以看到他對室內設計的熱愛，眼裡閃著亮光、說話帶著嚮往，好奇不滅、熱情不減，身上閃耀著一股自在的落落大方，他做設計、做自己，很幸運但也很努力。

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