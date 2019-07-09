親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

北京比基尼之亂：中國「膀爺」的文明整治？

鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

專訪：藝術燈飾先驅 開拓國際新路

2019-07-09 08:56OPEN Design

分享

「我們以從事照明產業為榮。」對於挺身渡過台灣產業劇烈轉型的 OSTI Lighting 歐斯堤照明 陳芬芳 行政總監 而言，這26年來一步步走過的路，一點都不漫長。但偏偏住家空間中有這麼多物件，為什麼會以「燈」作為一生職志呢？總監語中挾著浪漫說道：「我想是因為使命感吧！」她介紹道自己因出社會的第一份工作接觸了「燈」，隨著對產業處境及美學的了解度提升，慢慢也就生出了份責任心。

除了提供專案式的燈光規劃服務，歐斯堤如今亦跨足天然香氛產品，期許能從視覺、嗅覺開始，逐步提供五感完備的氛圍體驗。此外，他們更積極舉辦講座分享活動，促進國內外設計者的面對面交流及互動，透過多方面的實際行動，以「燈」為火，照亮這個世代追索的美學之徑。

分享

（圖）歐斯堤照明代理品牌 比利時「DELTA LIGHT」
（圖）歐斯堤照明代理品牌 比利時「DELTA LIGHT」
分享

乘勢而起獨立前行 堅持品味開創新路

每個故事都有屬於自己的起頭：26年前，歐斯堤品牌初成立之時，正好碰上八、九〇年代台灣產業的轉型期，燈具製造業亦連帶受到影響，從原來的外銷轉為大量進口，而燈具的設計及品質也逐漸參差不齊；但隨著生活水準提升，國人對於「燈」的觀念不再停留於天花板上那條日光燈管。為回應市場對於裝飾用燈的需求，「OSTI Lighting歐斯堤照明」亦就此成立。

傳統型態的燈具店總是把產品塞滿所有空間，即使消費者到了現場，也無法感受特定燈具所散發的氛圍，但歐斯堤自創立即打破行規，採用近似展覽品的陳列原則，切劃出主題動線將門市化為展間，讓燈具以獨特、自然的面貌與世人相見。然而外在規劃只是輔助，獨特的選物品味才是歐斯堤品牌的核心。背向國內早期所流行的古典風格，歐斯堤走訪歐洲多處，積極將更具前衛性的燈具品牌引進台灣，期待能開啟產業的另一種豐富度，而非停滯於仿冒或是進口品質參差的商品。

分享

（圖）歐斯堤照明代理品牌 義大利「Catellani & Smith」
（圖）歐斯堤照明代理品牌 義大利「Catellani & Smith」
分享

贏取國際設計品牌信任 品質優良售價透明

確立了長程目標後，接下來面臨的便是每一次邁步的挑戰。總監回想起最初尋找國外合作廠商時吃足了軟釘子，源自他們對華人的務實印象，認為營造生活氛圍的產品並不適合亞洲市場，但幸好在長時間溝通及說明台灣的設計價值後，陸續獲得越來越多國際燈具品牌的認同。「幾乎現在歐洲最精彩的燈飾品牌都在我們手上。」陳總監笑著朗聲說道。

這份自信其來有自，面對早年進口燈具品質莠劣，折扣戰大打出手的情況，歐斯堤並未流於劣質多銷的競逐者，而更堅信採用固定價格的銷售模式。「產品價格就該實實在在地呈現給客人！」總監這麼說，意味著歐斯堤保證每分價格都扎扎實實反映於品質、進而在安全基礎上，昇起藝術美感的火光。

分享

（圖）歐斯堤照明代理品牌 西班牙「VIBIA」
（圖）歐斯堤照明代理品牌 西班牙「VIBIA」
分享

調配燈光營造氛圍 點燃新世代觀點

並非將好東西推到消費者眼前就會被接受。對應普遍東方「夠亮才大器、體面」的觀點，台灣市場早期偏好高亮度照明設計，但同時卻縮減了以燈光調配空間層次的彈性。總監說道：「舉例來說，假使我們今天只是想喝杯咖啡休息，但燈那麼亮，我們根本無法放鬆！」因此歐斯提首先決定的是調降進口燈飾的價格，拉近產品與消費者的距離，同時與消費者溝通燈光在對應不同行為模式所帶來的影響力，並積極提供設計方案，從而開啟豐富的情境想像。如今我們看到歐斯堤連年推出新穎而精湛的藝術燈飾，便能確定新一代的燈光觀點，已逐漸在人們心中亮起。

分享

（圖）歐斯堤照明代理品牌 「QUASAR」
（圖）歐斯堤照明代理品牌 「QUASAR」
分享

全方位分析客戶需求 專業合作細膩無間

當問起與不同客戶合作的模式，總監說明，二十幾年下來累積了不少型態的客戶，除了台灣當地亦有來自日本、中國，甚至新加坡、馬來西亞與菲律賓的自宅裝潢和專業設計者詢問。面對不同文化脈絡及服務需求，品牌皆回歸個案式思考，針對不同專案提出全方位的的燈光配置。

以自宅裝修為例，許多時候客戶不一定有明確構想，因此會先參考空間平面圖、傾聽屋主所需的氛圍想像，再進行進一步的提案討論及後續安裝。如此專業的技術及眼光，與空間設計者合作起來也相當順利，經常會接受委託處理案場的全套燈光設計，從室內照明到戶外景觀燈光，案例多有所在，顯現出歐斯堤團隊以空間美學、實務技術等多方面切入，就燈具開展空間層次的實踐能力。

分享

（圖）歐斯堤照明代理品牌 義大利「FLOS Architectural」
（圖）歐斯堤照明代理品牌 義大利「FLOS Architectural」
分享

全套客製居家情境 重塑商場燈光樣貌

「當我們在思考燈光時，會一起想像如何與周遭的建築體、地景和日照結合。」當談起是否有印象深刻的案例時，總監興致勃勃地分享有位長期合作的客戶，將退休後的住宅規劃交付予歐斯堤團隊，其中包含建築物所有室內外的燈光設計。

接收到如此重任，團隊著手為這座落於都市，但擁有廣大庭園腹地的住宅，規劃既具隱蔽性又能表現建築特色的燈光配置。在與屋主溝通多種機能情境與風格美感後，接著落實技術層面，例如在戶外部分，如何能減少對周遭及建物本體造成的眩光問題；而在室內空間，則是親自設計圖稿，請義大利廠商客製一盞造型主燈，打造出令屋主喜愛不已的的居住環境。

那麼商業空間又有何不同呢？芬芳總監回想過往經手的多件商空案例，指出它們的共通點就是整體太過於「平面」，因一致過亮的光線缺乏變化，導致商家個別特色無法突顯。以近期協助的購物商場為例，團隊便重塑燈光的指向性和明暗度，調配整體空間與各個店面的對應關係，以及人物遊走其中的動線感受，成功孕育出兼具景深層次及故事性的商場新貌。

分享

（圖）歐斯堤照明代理品牌 西班牙「Estiluz」
（圖）歐斯堤照明代理品牌 西班牙「Estiluz」
分享

獨步產業推廣原創 多角經營跨界發展

隨著專業能力提升，歐斯堤團隊想做的事也越來越多。隨著後期展間正式走向藝廊形式，陳列的手法益加洗鍊精緻，延展而出的推廣行動也更為廣泛多樣。本著面向台灣設計者分享燈光趨勢，讓有趣活潑的燈光「玩」法增加空間趣味性，團隊不定期邀請國外燈具設計者來台，並透過講座型態的分享，交流活絡國內燈光的設計思維；抑或遴選優秀的國內作品，協助投稿至國際燈具型錄，肯定本國創作者的創新能量，期許能讓燈具產業重拾原創風潮，朝向活潑驚奇的燈光藝術方向前行。

於外，歐斯堤團隊在業界走出推廣原創的新路，於內，則開拓了全新的經營領域——香氛產品。視覺是塑造第一印象的關鍵，嗅覺則是強化空間感受的要素，因著總監自身的興趣，以及對氛圍營造的長年瞭解，五、六年前便開始引進國際品牌的天然香氛，如蠟燭、沐浴用品等，滿足現代人對生活更加細膩的要求，並發展出多樣化的場域想像。

分享

OSTI Lighting 歐斯堤照明 陳芬芳 行政總監 在訪談結尾時篤定地說：「歐斯堤至今代理的產品仍然走在業界前頭，就是因為這樣才有趣，也更有挑戰性。」總結了這26年的品牌之路，總監亦悄悄預告，未來將持續跨足不同領域，為消費者挖掘更多兼具實用與美學的機能品牌，著實令人難掩期待。

而每一步未來，都是立基於過往，回顧品牌自草創時期，便勇於實踐別於市場趨勢的美學風格，緊握「藝術」、「原創」兩大關鍵核心，極力回應不同世代的消費者需求，終而將一己之力擴散開來，為產業演進投射一束光芒，也為世界各地大大小小的家中，亮起一盞永不落下的太陽。

分享

OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

細緻打磨潤澤翡翠 幻化金伶時空藝所

2019-06-24 08:46

熱烈曙紅點亮居所 擁抱心之所向的明朗歸屬

2019-06-20 13:17

人間漫旅 在有情的人世間留下美好印記

2019-06-19 13:57

專訪：魅力思考的生活實踐家——廖韋強

2019-06-19 08:23

舊屋翻新絕美重生 典麗語彙訴說杜拜之心

2019-06-17 14:13

住進會呼吸的家 共織一幅療癒圖景

2019-06-13 12:02

玩美發電機客製日式美學 挹注畢生典藏的祝福之屋

2019-06-12 15:08

港都旅宿演繹大灣情懷 人文剪裁燦爛波光

2019-06-10 11:38

專訪：設計才「濬」曾濬紳 沉著耕耘嶄露鋒芒

2019-06-05 14:30

細膩堅持誕生價值 淬煉轉型發揚品牌初心 專題

2019-06-05 14:13

柔白曲度裡的自然情懷 清風搖曳的日光暖居

2019-06-04 12:24

專題／細膩構想讓空間成真 3D模擬圖高度還原

2019-06-03 15:06

植入主人氣性 融匯各式美學因子的優雅宅邸

2019-05-30 08:50

這次讓心慢一點——回歸家的清朗本色

2019-05-27 15:11

與光共舞的夢想家居 細膩交織智能生活

2019-05-26 14:40

靜美家屋藏景於室 大度演繹生活之美

2019-05-16 13:00

為設計而生的捕夢者 以混搭風格演繹生活場景 專訪：境庭國際設計 Ginny周靖雅

2019-05-15 12:09

飛鳥歸巢 回到沒有紛擾的溫柔白境

2019-05-09 11:58

專訪：體貼人心的設計暖男 懷抱熱情譜寫空間狂想

2019-04-29 08:54

現代之手游刃東方筋絡 來場鬆弛身心的按摩吧！

2019-04-25 13:29

人文之心匯聚現代氣宇 推開家門直抵美學核心

2019-04-25 08:35

任光掀動凝白扉頁 留住韶光的心境美景

2019-04-22 14:24

創造差異性的生活體驗 帶你N訪驚奇多變的潮X旅宿設計 專題

2019-04-18 14:24

Don’t Limit Yourself！ 攀登品牌定位之路 專題

2019-04-17 14:56

與光相伴 靜沏一壺和風好日子

2019-04-16 12:13

走近「空間說書人」李東燦——探看你意想不到的建築設計！

2019-04-15 16:08

設計你的獨特體驗 住宅與商空實戰分享 專題

2019-04-12 16:46

設計界的神雕俠侶——「道法自然」的再領悟

2019-04-11 14:14

Interior Designer In Taiwan 室內設計師陳紹珩年度風光回顧 專題

2019-04-10 13:23

人文基底歐式提味 走進酒光清澈的義法小餐館

2019-04-10 13:23

專訪：玩美時尚の發電機！令人瘋迷的YOCICO設計

2019-04-08 13:55

打開生活感官 讓簡單的設計不簡單！

2019-04-03 14:58

走！去看設計師的魔術表演 Before&After 專題報導

2019-04-03 14:55

讓空間沒有界線！鏡體與玻璃的應用專題

2019-04-01 11:12

室內氛圍的幕後推手 客製你的專屬空間！

2019-03-29 16:03

創造屬於家的「第三自然」 綠意空間設計專題

2019-03-28 10:57

給你滿滿的白色輕古典饗宴！

2019-03-26 15:07

綠意設計 讓商辦大樓Chill起來！

2019-03-21 13:35

空間無邊風格無界 乘光漫遊的珍藏之家

2019-03-20 13:59
看更多

熱門文章

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top