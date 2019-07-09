專訪：藝術燈飾先驅 開拓國際新路

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「我們以從事照明產業為榮。」對於挺身渡過台灣產業劇烈轉型的 OSTI Lighting 歐斯堤照明 陳芬芳 行政總監 而言，這26年來一步步走過的路，一點都不漫長。但偏偏住家空間中有這麼多物件，為什麼會以「燈」作為一生職志呢？總監語中挾著浪漫說道：「我想是因為使命感吧！」她介紹道自己因出社會的第一份工作接觸了「燈」，隨著對產業處境及美學的了解度提升，慢慢也就生出了份責任心。

除了提供專案式的燈光規劃服務，歐斯堤如今亦跨足天然香氛產品，期許能從視覺、嗅覺開始，逐步提供五感完備的氛圍體驗。此外，他們更積極舉辦講座分享活動，促進國內外設計者的面對面交流及互動，透過多方面的實際行動，以「燈」為火，照亮這個世代追索的美學之徑。

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（圖）歐斯堤照明代理品牌 比利時「DELTA LIGHT」 分享 facebook

乘勢而起獨立前行 堅持品味開創新路

每個故事都有屬於自己的起頭：26年前，歐斯堤品牌初成立之時，正好碰上八、九〇年代台灣產業的轉型期，燈具製造業亦連帶受到影響，從原來的外銷轉為大量進口，而燈具的設計及品質也逐漸參差不齊；但隨著生活水準提升，國人對於「燈」的觀念不再停留於天花板上那條日光燈管。為回應市場對於裝飾用燈的需求，「OSTI Lighting歐斯堤照明」亦就此成立。

傳統型態的燈具店總是把產品塞滿所有空間，即使消費者到了現場，也無法感受特定燈具所散發的氛圍，但歐斯堤自創立即打破行規，採用近似展覽品的陳列原則，切劃出主題動線將門市化為展間，讓燈具以獨特、自然的面貌與世人相見。然而外在規劃只是輔助，獨特的選物品味才是歐斯堤品牌的核心。背向國內早期所流行的古典風格，歐斯堤走訪歐洲多處，積極將更具前衛性的燈具品牌引進台灣，期待能開啟產業的另一種豐富度，而非停滯於仿冒或是進口品質參差的商品。

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（圖）歐斯堤照明代理品牌 義大利「Catellani & Smith」 分享 facebook

贏取國際設計品牌信任 品質優良售價透明

確立了長程目標後，接下來面臨的便是每一次邁步的挑戰。總監回想起最初尋找國外合作廠商時吃足了軟釘子，源自他們對華人的務實印象，認為營造生活氛圍的產品並不適合亞洲市場，但幸好在長時間溝通及說明台灣的設計價值後，陸續獲得越來越多國際燈具品牌的認同。「幾乎現在歐洲最精彩的燈飾品牌都在我們手上。」陳總監笑著朗聲說道。

這份自信其來有自，面對早年進口燈具品質莠劣，折扣戰大打出手的情況，歐斯堤並未流於劣質多銷的競逐者，而更堅信採用固定價格的銷售模式。「產品價格就該實實在在地呈現給客人！」總監這麼說，意味著歐斯堤保證每分價格都扎扎實實反映於品質、進而在安全基礎上，昇起藝術美感的火光。

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（圖）歐斯堤照明代理品牌 西班牙「VIBIA」 分享 facebook

調配燈光營造氛圍 點燃新世代觀點

並非將好東西推到消費者眼前就會被接受。對應普遍東方「夠亮才大器、體面」的觀點，台灣市場早期偏好高亮度照明設計，但同時卻縮減了以燈光調配空間層次的彈性。總監說道：「舉例來說，假使我們今天只是想喝杯咖啡休息，但燈那麼亮，我們根本無法放鬆！」因此歐斯提首先決定的是調降進口燈飾的價格，拉近產品與消費者的距離，同時與消費者溝通燈光在對應不同行為模式所帶來的影響力，並積極提供設計方案，從而開啟豐富的情境想像。如今我們看到歐斯堤連年推出新穎而精湛的藝術燈飾，便能確定新一代的燈光觀點，已逐漸在人們心中亮起。

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（圖）歐斯堤照明代理品牌 「QUASAR」 分享 facebook

全方位分析客戶需求 專業合作細膩無間

當問起與不同客戶合作的模式，總監說明，二十幾年下來累積了不少型態的客戶，除了台灣當地亦有來自日本、中國，甚至新加坡、馬來西亞與菲律賓的自宅裝潢和專業設計者詢問。面對不同文化脈絡及服務需求，品牌皆回歸個案式思考，針對不同專案提出全方位的的燈光配置。

以自宅裝修為例，許多時候客戶不一定有明確構想，因此會先參考空間平面圖、傾聽屋主所需的氛圍想像，再進行進一步的提案討論及後續安裝。如此專業的技術及眼光，與空間設計者合作起來也相當順利，經常會接受委託處理案場的全套燈光設計，從室內照明到戶外景觀燈光，案例多有所在，顯現出歐斯堤團隊以空間美學、實務技術等多方面切入，就燈具開展空間層次的實踐能力。

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（圖）歐斯堤照明代理品牌 義大利「FLOS Architectural」 分享 facebook

全套客製居家情境 重塑商場燈光樣貌

「當我們在思考燈光時，會一起想像如何與周遭的建築體、地景和日照結合。」當談起是否有印象深刻的案例時，總監興致勃勃地分享有位長期合作的客戶，將退休後的住宅規劃交付予歐斯堤團隊，其中包含建築物所有室內外的燈光設計。

接收到如此重任，團隊著手為這座落於都市，但擁有廣大庭園腹地的住宅，規劃既具隱蔽性又能表現建築特色的燈光配置。在與屋主溝通多種機能情境與風格美感後，接著落實技術層面，例如在戶外部分，如何能減少對周遭及建物本體造成的眩光問題；而在室內空間，則是親自設計圖稿，請義大利廠商客製一盞造型主燈，打造出令屋主喜愛不已的的居住環境。

那麼商業空間又有何不同呢？芬芳總監回想過往經手的多件商空案例，指出它們的共通點就是整體太過於「平面」，因一致過亮的光線缺乏變化，導致商家個別特色無法突顯。以近期協助的購物商場為例，團隊便重塑燈光的指向性和明暗度，調配整體空間與各個店面的對應關係，以及人物遊走其中的動線感受，成功孕育出兼具景深層次及故事性的商場新貌。

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（圖）歐斯堤照明代理品牌 西班牙「Estiluz」 分享 facebook

獨步產業推廣原創 多角經營跨界發展

隨著專業能力提升，歐斯堤團隊想做的事也越來越多。隨著後期展間正式走向藝廊形式，陳列的手法益加洗鍊精緻，延展而出的推廣行動也更為廣泛多樣。本著面向台灣設計者分享燈光趨勢，讓有趣活潑的燈光「玩」法增加空間趣味性，團隊不定期邀請國外燈具設計者來台，並透過講座型態的分享，交流活絡國內燈光的設計思維；抑或遴選優秀的國內作品，協助投稿至國際燈具型錄，肯定本國創作者的創新能量，期許能讓燈具產業重拾原創風潮，朝向活潑驚奇的燈光藝術方向前行。

於外，歐斯堤團隊在業界走出推廣原創的新路，於內，則開拓了全新的經營領域——香氛產品。視覺是塑造第一印象的關鍵，嗅覺則是強化空間感受的要素，因著總監自身的興趣，以及對氛圍營造的長年瞭解，五、六年前便開始引進國際品牌的天然香氛，如蠟燭、沐浴用品等，滿足現代人對生活更加細膩的要求，並發展出多樣化的場域想像。

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OSTI Lighting 歐斯堤照明 陳芬芳 行政總監 在訪談結尾時篤定地說：「歐斯堤至今代理的產品仍然走在業界前頭，就是因為這樣才有趣，也更有挑戰性。」總結了這26年的品牌之路，總監亦悄悄預告，未來將持續跨足不同領域，為消費者挖掘更多兼具實用與美學的機能品牌，著實令人難掩期待。

而每一步未來，都是立基於過往，回顧品牌自草創時期，便勇於實踐別於市場趨勢的美學風格，緊握「藝術」、「原創」兩大關鍵核心，極力回應不同世代的消費者需求，終而將一己之力擴散開來，為產業演進投射一束光芒，也為世界各地大大小小的家中，亮起一盞永不落下的太陽。

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