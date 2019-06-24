細緻打磨潤澤翡翠 幻化金伶時空藝所

【本文由靖雯撰寫】

《禮記》記載道「玉不琢不成器」應用在學習上如此，工藝上亦是如此，而一顆翡翠歷經 Blanc Concept | 森博設計 林凱倫 設計總監 的現代手藝切割雕琢，將傳統中式意象轉化為清透精緻的時空藝品。

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本次設計師受業主之託，為甫落成的住宅大樓規劃實品屋，以量體玉石般透綠的弧形外觀為索引，導入室內成為滑順的線條語彙，搭配大面積設置的落地窗，使120坪的空間綿延出開闊無邊的居家視野。

此外，本次更邀請當紅藝術家張子晴為空間進行創作，將現代藝術的元素添注其中，並引以為空間核心，調配柔和純淨的色系作為環境襯底，最後再以鍍鈦物件點綴收邊，將外在玉石的壯麗滂薄，細緻打磨為稱手可人的隨身飾件，為將來入住的屋主戴上一條祝福寓意。

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推開門，日光穿透落地窗及輕盈屏風推波而來，份量感十足卻不顯突兀地劃分場域，使玄關與起居區機能開門立見；而屏風本身採用鍍鈦鑲嵌玻璃定製而成，一方面作為建築外觀意象的延續，呈現出宛如工藝品的晶瑩質地，另外也成功化解風水上的穿堂煞，並保全起居區域的生活隱私，為設計師首次嘗試的開放式入門規劃博得好評。

沿著清爽通透的屏風看去，雙眼隨著量體線條一路滑行至窗外，若隱若現的弧形立面一體成型地串連場域，引領出其後大塊面延展的凝白基調，空間中適度勾勒的鍍鈦金屬，搭襯溫潤暖手的胡桃木皮，使家居暈散一股別於建築體的溫馨感受。

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繞過屏風，玄關與客廳之間的弧型牆面，除了具備銜接場域的作用，亦呼應建築物「綠翡翠」的潤澤意象，承攬日照形成飽滿的光采變化。有別於以往豔麗的色系選配，設計師本次為降低環境彩度，因而選擇白色作為基底，並以之開展為弧形牆體及簡約電視牆，大理石的光潔質感與地坪選材相互輝映，形塑平靜而高雅的生活底蘊。而高彩度的鍍鈦層架與青色抱枕則發揮提色功效，使得由柔軟地毯分界出的休憩區塊，與環境整體和諧相容，同時使空間的機能性格更加立體。

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走進用餐區，象徵量體靈魂的大幅陣列畫躍入視野，設計師特邀當代藝術家張子晴共同創作，回應建物以豔麗的鮮綠為題，融入翡翠古典的層次想像，為富有當代感受的點陣排列，並扣合圓融寓意，發散出暗示圓滿緊密的同心圓狀。相映的客製化長桌，則選用翡冷翠石製成纖薄桌板，其上如水墨暈染的綠黑色紋理，更凸顯本次單點式點綴的色彩計畫。

相比之下，居於次位的鍍鈦物件，如門框兩側的玫瑰金立面、懸掛的造型吊燈，以及輕吧區旁的銀白櫃面，則各自反照出細膩無聲的光感，平衡搶眼的畫作用色，使零隔間的公領域規劃顯得更加流暢。

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回到主臥室，場域擦除公領域的光艷色澤，全區鋪上沉穩的拼木地坪，並藉由大塊黑玻將主要區塊劃為休憩與更衣場所。在休憩的這一側，落地窗迎來滿地的自然採光，閃耀中央的鍍鈦櫃體，顯示其細部劃分空間感之作用，此外更對應天花板的橫樑位置，確立前方閱覽及後方睡臥的使用機能。

臥床區延展通天的純淨白衣而下，連接搭襯暖橘抱枕的床心，色彩亦引人望向精心特製的紗簾，拼接具有重量感且仍帶溫暖的布質下擺。回到床畔，床板採用淡粉繃布回應被單與地毯等同色系單品，主牆兩側描繪古典意蘊的立面設計，鑲上一對敷灑奢華光粉的壁燈，將繁麗與簡約交融為一幅清透的舒眠氣象。

（圖）換衣間設置落地黑玻門片，打造通透的空間場景，亦使人在選配服裝時能夠隨時察得戶外的陰晴變化。 分享 facebook

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（圖）設計師把精品門市的高貴體驗搬入家中，鍍鈦掛衣架連接懸空圓鏡，呈現出機能與美感的連動展演。 分享 facebook

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走近面目和煦的次臥室，在簡潔有力的空間架構下，濃厚的靛藍與磚紅軟件編構出醒目的主要色彩，搭襯散發靜謐氣質的木紋主牆，淺淡的人字拼紋理彷彿輕輕刮飾出的手感花紋，承托起床頭的圖騰掛畫及抱枕，將此間睡房梭織為一幅帶有民族風味的經緯空間。而綴亮兩側的鍍鈦燈飾便成為潛藏耀人閃光的金線，延續公領域重點式打亮的設計手法，以及「圓融」的量體精神，扣上串連個別區域主題的重要線索。

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「翠玉不美，若非打磨。」Blanc Concept | 森博設計 林凱倫 設計總監 本次接受業主邀請，針對外觀獨特且概念強烈的新成樓宇設計實品屋。全棟表面採用橄欖綠石材建成，特殊的曲型樣式形塑翡翠般尊貴潤澤的視覺感受，內部量體因而延伸此核心意象，以滑順弧度、清麗基調及重點飾點綴手法，規劃出煥發精緻光芒的家屋，更藉由設計，在機能豐富的場域單元之間，埋藏唯有透視玉石方能得見的精靈神采，等待每位即將入住的生活探險者來日發掘。

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