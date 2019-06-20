熱烈曙紅點亮居所 擁抱心之所向的明朗歸屬

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【本文由靖雯撰寫】

「設計是美感與藝術的大數據，其中最重要的只有兩個，『互相』。」肯星設計 曾濬紳 設計總監 如是說，回應本案屋主私心喜愛的色彩及風格，屏除過度的裝修語彙，於異材質共構的中性基底色中，揉合進「正紅色調」與「簡約線條」；並發揮「全案設計」的精神，從整體架構到軟件細節皆仔細打點，場域中少見銳利的折線直角，取而代之為曲型滑順的空間及物件線條，及其蘊藏的隱形收納空間，為喜愛旅行的屋主騰出足夠位置，提供周遊列國所搜集的回憶與紀念品放，繼而成為日常生活的養料，使輕盈家居日漸孕生出專屬於它的飽滿靈魂 。

（圖）設計師站在使用者視角觀察，將艷紅沙發置於入門視野中，讓屋主回到家中立即獲得色彩的撫慰。 分享 facebook

（圖）大塊面白牆延展來自天幕的純淨色彩，使空間感更為綿長，搭襯跳色的青藍櫃體，標記出通往私領域的中央暗門。 分享 facebook

每當結束一趟旅程，最期待的事想必就是推開家門吧?設計師站在使用者視角，在玄關所見的開門景色中，置入一只艷紅沙發，於低調環境內導入屋主喜愛的色彩，瞬間散發出十足的歸屬感。

隨著腳步移動，玄關壁櫃蜿蜒變化為客廳主牆，其自然形成的內嵌式牆面，配合挑空天花板共同開展公領域視野，輔以俐落嵌燈及投射光源，將重點式照明增添於主牆區塊。而起居區軟件則宛如空間縮影，設計師特地採用飽和度較低的灰藍搭配黑白紅三種主色家具，再懸上一具清爽的純白吊扇，明確地標誌出場所主題與休憩機能。

（圖）定製展櫃運用場域主色進行設計，並結合溫潤木質構成整面收納櫃，與餐桌椅元素相互呼應。 分享 facebook

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沿著開放式展櫃轉入用餐區域，考量屋主需求，定製櫃體搭載極大的收儲空間，其樣式亦與客製餐桌椅相應，帶動目光落向造型特殊的木質餐桌，同樣是削去物件稜角，邊角圓潤的桌板由鏤空雙腳支撐，設計師將巧思藏於桌腳內緣，複合使用白色媒材，使簡單的用餐場域也能彰顯出量體性格。

而黑白二色在區隔烹調與用餐區塊的拉門上，隨著線條縱橫有如剪裁色紙，既凸顯色彩趣味，亦保有阻隔油煙之實用功能，將煮食過程的煙腥忙亂留在門後，將恰到好處的暖食盛宴端上桌前。

（圖）半開放書室運用窗戶、格柵等元素，平衡隱私獨處及空間通透的需求，並擺上綠意植栽，將自然氣息引領入室。 分享 facebook

（圖）入口轉角處採用特殊的折線設計，有利於更大面積的光線反射進入暗處。 分享 facebook

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主臥室延續木質地坪與基底色彩，以深黑拼板搭構出守護臥床的L型架勢，同時切分場域層次，形塑出「入口」、「臥床」及「觀景台」依序推展的三進式安排，並透過兩面開窗，將晨昏窗景納入視野，隱隱形成第四進空間。

此外，使人心寧靜的場所用色，亦奠定了安穩的睡眠品質，如三側立面塗刷輕盈的白，搭配面向床鋪一側的暖灰漆面，而地毯、床具等軟件則回歸屋主喜好，使用沉靜優雅的紫紅色單品，讓疲倦身心所需的氛圍在此一應完備。

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黑白不是單調，一如簡約並非無趣。肯星設計 曾濬紳 設計總監 本次以凝練而節制的手法，融合屋主興趣喜好，將高度生活機能代入色彩美學，得出每個區塊皆精準捕捉的顏色對話，同時展現出各個獨立區域的緊密關聯性，實現設計師講究的「互相」概念，成為每回屋主旅遊歸來時，那始終屹立於路途終點，無限包容酸甜回憶的溫暖雙手。

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