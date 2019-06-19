人間漫旅 在有情的人世間留下美好印記

【本文由靖雯撰寫】

「在宇宙的時間軸裡，人的存在既短暫又微小，

即便如此，我仍願意做一個真誠的人，

不放棄對生活的熱愛和執著，

在有限的時空裡，

過無限廣大的日子。」——三毛

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每一個設計案件的起頭，背後都有一段動人的人生故事。為了讓每個案子都更貼近居住者，D.H.I.A黃靜文設計 黃靜文 設計總監 透過設計的呈現，傳達居住主人獨有的氣質及人生閱歷。此案中客廳背牆上的雕塑畫，即點出「人間漫旅」的主題，正如同三毛所說：「心，若沒有棲息的地方，到哪裡都是流浪。」即便我們只是宇宙旅程中短暫的過客，仍想在這有情的人世間留下許多美好印記，即便經歷再多磨難，仍想把生活過好。

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公領域以適度的「微弧形」線條佈局，借中央醒目的曲形電視牆為界，起居空間由紋理豐富的複合木材組成人字拼地坪，搭載色系沉靜的弧形軟件，提供輕巧壁面及天花板的安穩基礎。

（圖）公共空間壁飾採用宛如綢緞的葉形金工品，反射出光滑似水的細緻紋理，對比雕塑畫作具手感的質地。 分享 facebook

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設計者將抽取自現代風格的線條疊合後，形塑出極具層次感的古典樣式，搭配精確的照明計劃，通過間接燈源為日常蒙上一層輕薄光紗，同時凸顯出視覺重心與場域質地；如強力呼應量體主題的主牆掛畫，捕捉了乘著夕照踏上歸途的鳥瞰景象，以及主牆兩側石材立面，映照如凝脂而帶灰紋的質感，盡皆為空間增添生活脈動，悄然地展露出美學藝術的高度。

（圖）天花板漸收的弧形線條，柔化了整個用餐空間，量身訂製的吊燈則有如獨特藝品，烘托出精緻的空間氛圍。 分享 facebook

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（圖）主要照明關閉時，餐區便掀起面紗灑落白銀流光。吧檯區的條燈具有力量感的呈現，令人無法忽視；而吧檯邊的地燈，透過特製鐵件藝品虛實間呈現出燈光的多樣風貌，讓餐區的空間多了一份神秘感。 分享 facebook

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私領域同樣以純白作為色彩基底，配合木質地坪與同色系的棕金線板，使空間滿溢輕盈而安穩的舒眠氛圍。此外，設計師更進一步配合量體的樑柱走向，採用不封頂的天花板設計推展抬頭所見的視野；並於臨窗側重新規劃獨立柱體，作為曲線屏風的穩固支撐，使有如天鵝般優雅展翼的屏風，活靈活現地飛進觀者視野，為私領域劃出內與外的空間層次，延伸出浪漫美好的居家想像。

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