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專訪：魅力思考的生活實踐家——廖韋強

2019-06-19 08:23OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

魅力思考

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強哥，總在空間的起承轉合與光影轉折間，隨時抓住刻度，

將自身靈魂狂放。

他的作品挾帶豐厚美學深度，以高質量的即興輕鬆，構劃出

奢華姿態。

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空間演譯

走入他的魅力空間，如走入電影場景般，以狂放的美學張力，

流暢鋪陳出鮮明定位，循序於節奏裡。

「創作不在於數量，而在質量，要為想做而做。創做即生活，

生活即享受。」——廖韋強

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生活的實踐家

猛然回首，似乎看到了Johnny Depp ，在光影中乘風破浪，

將朝陽與浪花堆出光點。

廖韋強，內韻裡自信，一派魅力。

窺探他，似乎富三代才有的樣貌，在這恰如其分的鋪陳裡，

展現細膩多面的質感。

（圖）唐林建築室內設計 作品《寶格麗仕》
（圖）唐林建築室內設計 作品《寶格麗仕》
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國際指標大獎

深耕多年頂端客戶，早在多年前，台灣設計界對國際獎項初見

視野時，得獎難度尚屬高門檻。

他，即以黑馬之姿，奪得德國紅點與 IF 大獎，以及其他多座

國際獎項，開啟國際能見度。

（圖）唐林建築室內設計 作品《寶格麗仕》
（圖）唐林建築室內設計 作品《寶格麗仕》
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細膩經典

其作品遍佈兩岸大城，以洗鍊經典的純熟美式細膩刻劃著稱，

盡顯多様風範。

不媚俗的獨特性充滿時尚感動，令居者著迷驚艷。他是被富豪

所隱藏的設計師，是一位理性與感性兼具的生活實踐家。

（圖）唐林建築室內設計 作品《濱邊之屋》
（圖）唐林建築室內設計 作品《濱邊之屋》
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漂浮水上屋作品

建築就如大樹，樹種植於水上？

不，「不如讓他飄浮於水上。」

作品以湖濱散記作者Thoreau的獨立遺世自由宣言，徜徉揮灑著。

（圖）唐林建築室內設計 作品《濱邊之屋》
（圖）唐林建築室內設計 作品《濱邊之屋》
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運動員精神

以運動員精神般的熱情力度創作，在不斷的解構量體間，豐富

精準表達創意。

其自然奔放的概念，令人驚喜不已。

（圖）唐林建築室內設計 作品《理性感性》
（圖）唐林建築室內設計 作品《理性感性》
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沒有人的家 是該一樣的

「我們賣的是生活品味，不是必需品。

是帶著美好價值的奢侈品，而且是最奢侈的那一種。」

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「我可以敏銳感受每個人的獨特，量身定制其專屬空間。」

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設計師必須適時轉換心境 提供全方位美學服務。

一個深度層次的設計作品，空間功能是基本，更要有能力解決

心理層面的感受，這才是精髓，這是非常不容易的！

（圖）唐林建築室內設計 作品《自由之秋》
（圖）唐林建築室內設計 作品《自由之秋》
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「如是我，當下繁花盛開。」

建築與室內，是一整體由內而外構築，或由外向內的組合。

設計這領域，在呈現感知需求時，除機能性也講究娛樂性。

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唐林團隊結合了建築師，室內設計師，軟裝師，擁有強大的脈絡搜尋系統。我們重視團隊的共榮，而非個人的名，每個設計師的生活養分，都反映出他對空間的調配力與美學力。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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