專訪：魅力思考的生活實踐家——廖韋強

分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

魅力思考

分享 facebook

強哥，總在空間的起承轉合與光影轉折間，隨時抓住刻度，

將自身靈魂狂放。

他的作品挾帶豐厚美學深度，以高質量的即興輕鬆，構劃出

奢華姿態。

分享 facebook

空間演譯

走入他的魅力空間，如走入電影場景般，以狂放的美學張力，

流暢鋪陳出鮮明定位，循序於節奏裡。

「創作不在於數量，而在質量，要為想做而做。創做即生活，

生活即享受。」——廖韋強

分享 facebook

生活的實踐家

猛然回首，似乎看到了Johnny Depp ，在光影中乘風破浪，

將朝陽與浪花堆出光點。

廖韋強，內韻裡自信，一派魅力。

窺探他，似乎富三代才有的樣貌，在這恰如其分的鋪陳裡，

展現細膩多面的質感。

（圖）唐林建築室內設計 作品《寶格麗仕》 分享 facebook

國際指標大獎

深耕多年頂端客戶，早在多年前，台灣設計界對國際獎項初見

視野時，得獎難度尚屬高門檻。

他，即以黑馬之姿，奪得德國紅點與 IF 大獎，以及其他多座

國際獎項，開啟國際能見度。

（圖）唐林建築室內設計 作品《寶格麗仕》 分享 facebook

細膩經典

其作品遍佈兩岸大城，以洗鍊經典的純熟美式細膩刻劃著稱，

盡顯多様風範。

不媚俗的獨特性充滿時尚感動，令居者著迷驚艷。他是被富豪

所隱藏的設計師，是一位理性與感性兼具的生活實踐家。

（圖）唐林建築室內設計 作品《濱邊之屋》 分享 facebook

漂浮水上屋作品

建築就如大樹，樹種植於水上？

不，「不如讓他飄浮於水上。」

作品以湖濱散記作者Thoreau的獨立遺世自由宣言，徜徉揮灑著。

（圖）唐林建築室內設計 作品《濱邊之屋》 分享 facebook

運動員精神

以運動員精神般的熱情力度創作，在不斷的解構量體間，豐富

精準表達創意。

其自然奔放的概念，令人驚喜不已。

（圖）唐林建築室內設計 作品《理性感性》 分享 facebook

沒有人的家 是該一樣的

「我們賣的是生活品味，不是必需品。

是帶著美好價值的奢侈品，而且是最奢侈的那一種。」

分享 facebook

「我可以敏銳感受每個人的獨特，量身定制其專屬空間。」

分享 facebook

設計師必須適時轉換心境 提供全方位美學服務。

一個深度層次的設計作品，空間功能是基本，更要有能力解決

心理層面的感受，這才是精髓，這是非常不容易的！

（圖）唐林建築室內設計 作品《自由之秋》 分享 facebook

「如是我，當下繁花盛開。」

建築與室內，是一整體由內而外構築，或由外向內的組合。

設計這領域，在呈現感知需求時，除機能性也講究娛樂性。

分享 facebook

唐林團隊結合了建築師，室內設計師，軟裝師，擁有強大的脈絡搜尋系統。我們重視團隊的共榮，而非個人的名，每個設計師的生活養分，都反映出他對空間的調配力與美學力。

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒