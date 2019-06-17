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舊屋翻新絕美重生 典麗語彙訴說杜拜之心

2019-06-17 14:13OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

從迷你的8坪到寬闊的80坪，經手過各式住商空間的 群暉室內設計 團隊，本次由 張瑞克 創意總監 執筆，處理這座位於密集住宅區的48坪中型住宅，以簡練線條精心重塑裝飾藝術的精緻風格，搭配鍍鈦、茶鏡，及其他天然的貝類材料，展現出耳目一新的視覺效果，形塑出貴氣宅邸的豐富表情；並在近似的環境色系中，巧妙地變化場域色彩，為住家精心打理出醒目飽滿，卻未顯半分凌亂的優雅裝扮，使生活在處變不驚的步伐中煥發絕美風采，並加入藝術史中的裝飾主義時期元素，使得空間具有文化深度，而非膚淺的華麗！

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走入公領域，中央主樑採用鏡帶化解壓迫視感，其上化用裝飾主義時期的捲紋，以及在下支撐的樹狀鏡飾，讓鏡面運用不僅止於塊面切割，進而形塑出多層次的細膩視野。

此外，亦透過近乎等比的空間比例劃分廳室，使兩處對稱裝設的線板天幕，以簡潔線條重塑古典穹頂的態勢；並延展至有著天然菱紋的石材主牆，整齊劃分的四扇暗門，成為收取藏物及進入臥室的秘密通道；而門片線條則成為飾紋依據，鑲嵌精工切割的線面茶鏡，呈現出帝諾大理石除卻雍容華貴以外的嶄新面貌，輝映燈具投下的柔和光灑，彰顯出家居主牆的貴重份量。

天上以樑為界，坐臥則以軟件劃地——設計師精選手藝細緻的拉扣椅件，搭配雕花桌几及軟絨地毯，形成和諧且濃烈的異材質組合，標誌出機能場域的邊界及核心地帶

（圖）入口佛桌一改既有印象，採用鏡面及石材構成櫃體，搭配黏貼鏡貝薄片的背景牆，形...
（圖）入口佛桌一改既有印象，採用鏡面及石材構成櫃體，搭配黏貼鏡貝薄片的背景牆，形塑亮麗貴氣的視覺感受。而其樣式亦與中島相呼應，並明確定義出個別場域的動線。
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（圖）當室內燈光亮起，客餐廳熔融為一片鎏金閃爍的場景，仔細觀察餐區後方的門片，設...
（圖）當室內燈光亮起，客餐廳熔融為一片鎏金閃爍的場景，仔細觀察餐區後方的門片，設計師將臥室房門隱身其中，連貫為一牆完整的造型裝飾。
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來到餐廳的臨窗區塊，經膠合條紋玻璃的茶鏡帶，泯去過量閃光，與溫潤木質並立對比，形成向外推展的空間層次，框構出宛如室內露台的分區效果。於自然照明中，公領域所使用的石材地坪有了另一番演繹，改以內斂面貌襯托奢華立面及桌椅——首先看向馬賽克拼貼黃蝶貝的金邊門片，除卻基本的收儲與隔間作用之外，更中和華麗及簡練視感，成為難以轉睛的美感背景；而餐椅則呼應起居沙發，選擇以皮革拉扣造型表現，其穩重的木質邊框及椅腳亦與餐桌配襯，使每回用餐都彷彿回到貴族時代，舉手投足滿是莊重涵養。

（圖）決然對比的黑色地磚與白淨石牆，將處理柴米油鹽的日常舉止，化為非比尋常的生活...
（圖）決然對比的黑色地磚與白淨石牆，將處理柴米油鹽的日常舉止，化為非比尋常的生活畫作。
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（圖）多功能間設置規則排列的鏡帶，搭配升冪走向的牆壁線條，有效地減少視覺斷面，扭...
（圖）多功能間設置規則排列的鏡帶，搭配升冪走向的牆壁線條，有效地減少視覺斷面，扭轉方形水泥的封閉感受。
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（圖）因應業主喜愛大自然的心性，設計師刷上藝術塗裝象徵藍天，並納入隱藏式掀床，供...
（圖）因應業主喜愛大自然的心性，設計師刷上藝術塗裝象徵藍天，並納入隱藏式掀床，供使用者隨時以最自在的姿勢，享受永不落下的晴日。
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（圖）配合浴室所使用的玻璃隔間，鏡背鑲嵌波紋鮮明的藍石材質，應和床品色澤。
（圖）配合浴室所使用的玻璃隔間，鏡背鑲嵌波紋鮮明的藍石材質，應和床品色澤。
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主臥室明確隔間區分出睡臥、洗浴及更衣三大機能，其中浴室以清玻門片增加採光，換衣間則採用拉門設計，確保隨心換裝的隱私空間。安排完整體機能後，設計師著手深入細節，延續木紋磚地坪的色彩，於滑門電視牆運用珍珠母貝薄片拼貼，床頭主牆則以波浪立體造型施以藝術塗裝，特殊漆面在曲面反射下，使得每個觀賞角度皆能看到不同的珍珠光彩；臨側的定製書桌及櫃體，採用木質搭建並嵌合大面茶鏡，夾敘位於中央的場域要角——床鋪，為淡雅環境刷上一筆青藍，當每晚床頭燈亮起，便又完成一處剔透的夢幻場景。

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兩間次臥房運用相應手法配合迥異的家飾細節，勾勒出各自的空間性格。兩處臥床上方皆以挑空設計，搭配整體的雅緻配色，營造輕盈無壓的睡前視野。而不同之處在於一者選用藝術塗裝基底，搭載線板語彙的雕花家飾使場域趨向典雅；此外亦回應使用者習慣，規劃直立式鋼琴及通透置物櫃滿足所需。

另一間次臥房則收斂繁複樣式，以簡明線條建構幹練視感，並在此概念下，於衣櫥門片貼設不規則的矩形灰鏡，扣連場所主題，同時拉伸側向空間感，大力展開敞朗的私人視野。

（圖）馥鬱的草葉壁磚配上梳妝鏡的花草邊飾，接連為簡約場域導入奢華而飽含生命力的美...
（圖）馥鬱的草葉壁磚配上梳妝鏡的花草邊飾，接連為簡約場域導入奢華而飽含生命力的美學意象。
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群暉室內設計 汪暉哲、許家榮 總監 及 張瑞克 創意總監 本次在有限的場所中，精煉多種看似衝突的風格元素，使經典符號不流於空虛複製，進而化生為具有想像力的空間敘事。

另外，色彩語彙亦是一大亮點，以公領域的優雅鵝黃基調起始，延伸至烹調區域的黑白對比，進而來到青藍、藕粉及灰色的私領域，於沉靜主題下細微表現個別使用者的深層性格；在在展現設計師對於風格及色彩的深切認識，使生活的日常片刻，在這座豐饒場景中各得其所地優雅前行。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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