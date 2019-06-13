住進會呼吸的家 共織一幅療癒圖景

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【本文由靖雯撰寫】

自然從來都不用離家這麼遠，格綸設計 虞國綸 設計總監 長年以來凡是出席國內外演講場合，以及設計手中每一間屋宇，皆極力強調破除自然與日常間的對立關係。本次虞總監再度傾力將此概念植入家屋，以消除封閉隔間的「通透景深」，開放流暢的「情感動線」，及導引日照建立多重休憩區塊的「自然交融」等三項設計手法為主，運用低限加工的無毒建材，配合多項家居智能科技，涵養出一座人與自然親密共存的新生命宅邸。

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設計師從毛胚階段即著手規劃，以打造流淌清新氣息的房屋體質為目標，因此於入門的第一空間——玄關，團隊栽種了一整牆宛如秘境的鮮綠植栽，天幕則與之對應全面鋪設灰鏡，一方面採集室內綠意及溫和燈照，另外亦承接透窗而來的戶外日照，顯著改善原先較為幽暗的印象。而此區地坪選用樸質的木紋石拼接，將潤澤的空間紋理鋪排進每吋交丁隅角，使既有的通行過道反倒引人流連，擺上一只單椅、一張腳凳，整座森林的氣味便從肌膚沁入心脾。

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（圖）酒精式壁爐免去實際燃燒柴薪造成的嗆鼻煙塵，安全地為家居營造暖手的生活溫度。 分享 facebook

穿過森林而後來到起居區域，場景瞬即切換為石材質感的空間樣式，刻意降低環境中的色彩刺激，天空僅採用對稱分布的帶狀灰鏡，及聚光燈構成的重點式照明，點亮家居的視覺層次。相較下，地坪則轉換為消光處理的深色木質，搭配天與壁的低飽和環保塗料，磨去日光反射所造成的銳利鋒芒，並喻示量體中核心的休憩聚落群集於此。而設計團隊為了更精確劃設休息定位，更花費一整天觀察日影移動，因而創造出多點分佈的坐臥區塊，或成為臨窗的長椅，或緊依酒精式壁爐的溫暖，提供充裕場地予一家人，隨意挑個週末午後來場身心的光合作用。

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從客廳通往餐廚區的廊道鋪設木石地坪，異材質拼接形塑出「隱形走廊」，其明確的線性方向成為主要動線，與長沙發、電視牆、餐桌及中島等平行物件，依序交錯出次要路徑，達成區分並串連多重機能的實際功用，再一體展現出設計者構思量體呈現的宏觀視角。回歸空間，餐廚區選材主次易位，選擇以溫潤的木建材為天地壁基礎，劃設石製吧台映襯鄰側的灰紋漆壁櫃，顯現出區塊處理餐食的獨立機能，與主要匯聚親友互動的定製木桌各司其職，同時也共享著同一片情感的景深。

（圖）木石材質的對映趣味同樣表現於私領域，如轉角立面的黑石紋脈與地板節眼即構成豐富的空間肌理。 分享 facebook

（圖）在主臥室的落地窗邊，設計師精選一只五瓣的花型座椅，搭配自然收邊的白石桌几，將量體的自然主題及休憩功能緊密結合。 分享 facebook

（圖）浴室選用潔白而飽含變化的石紋磁磚襯底，托起優雅的蛋形浴缸，及其他高色彩對比的濃黑物件，使場域視野亦不亞於戶外景致。 分享 facebook

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掌握量體三面採光的優勢條件，格綸設計 虞國綸 設計總監 擷取豐沛日光發展室內植栽及明亮視野。首先塑造出賦予量體生命力的植生牆，並以永續、簡約及溫暖等關鍵字出發，堅持使用環保建材，確保生活從空間語彙至身心狀態皆保有健康的體質。接著以「室內建築」的手法為核心，透過木石質材轉換，建立明確的機能分區，同時完成穩固的場域連結，使情感於連續通暢的視界中自在流動，最終成功織結出自然元素與當代空間共生的療癒圖景！

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