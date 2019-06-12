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玩美發電機客製日式美學 挹注畢生典藏的祝福之屋

2019-06-12 15:08OPEN Design

（圖）設計師精選竹片捲簾叩合量體主題，並特製注連繩流蘇，於機能功用中打造美觀視野...
（圖）設計師精選竹片捲簾叩合量體主題，並特製注連繩流蘇，於機能功用中打造美觀視野。
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【本文由靖雯撰寫】

有人說：「一輩子一定要典藏一戶由Yocico設計的房子。」這次客製化美學達人程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監，接受相識近十年的屋主之邀，欣然接受日式風格的挑戰。Yocico發揮過往留學日本的美感經驗，極為講究地選用原色木材搭配純白基底，再調配進特色鮮明的注連繩、障子門、茶道桌等風土元素，以及獨門的家徽及軟件設計，使家屋於簡約筆法勾勒下，傳神地表達出日式精神那份不動如山的心性，將贈與朋友的深切祝福，一應寄寓於量體當中。

（圖）玄關櫃與烹調區門片擷取日本的季節場景，創造宛如推開窗門所見的大塊風景，顯現...
（圖）玄關櫃與烹調區門片擷取日本的季節場景，創造宛如推開窗門所見的大塊風景，顯現出Yocico不管面對多不經意的日常物件，皆致力萃取美感的職人態度。
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（圖）設計師轉化通往廚房的過道區塊，擺上大膽的亮橘單椅搭襯實木方桌，一桌二椅的形...
（圖）設計師轉化通往廚房的過道區塊，擺上大膽的亮橘單椅搭襯實木方桌，一桌二椅的形制將閒而不散的生活步調表現得宜。
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濃烈的日式風情從玄關開始蔓延，公領域鋪墊的木質地坪，溫順地烘托起障子門，其形塑的穿透視感凡即出入，皆能帶來一目瞭然的家居視野，而屏風本身更蘊藏「子孫繁榮」的祝賀意味，為家族的每位成員添上祝福。此外，藏身於天幕雙弧交界的投影燈，則將水字的古形作為家徽投映於地面，以與眾不同的手法，彰顯屋主一家人的尊貴氣質，及傳承這份心性的使命。而看向兼具收納空間與榻榻米的鞋櫃，與轉角擁有花海框景的隱藏式儲物櫃，兩者具體呈現出Yocico Style中的「機能美」理念——複合美感與多種實用功能，將每個生活場景都化為面朝美景的觀景窗。

（圖）餐區的另一亮點是角落的空氣清淨機，設計師特別選用鮮明的東方紅跳脫空間色系，...
（圖）餐區的另一亮點是角落的空氣清淨機，設計師特別選用鮮明的東方紅跳脫空間色系，其瘦長樣式著實恰到好處地點綴空間。
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轉過屏風，整座量體的細膩層次益加無盡袒露，天花板採用木格柵設計，暗中與玄關隔屏展現同樣意趣，令人無法忽視其下連結的客製造型主燈——以文化意涵悠遠的「注連繩」為主要材料，精細的長度變化仿如繁麗流蘇，展現出設計師平衡華麗與簡約的熟稔手藝，將充滿祈福意味的燈光，撒上一家人團聚的長桌。有了絕美燈飾作為重點照明，承攬明亮的茶道桌亦盡現性格，實木桌板保留自然收邊及原始樹紋，體現日式美學中的「本色美」，提供眾家人齊聚漫談，飲一壺茶品一味悠閒。而在種種細膩設計中，電視主牆亦不能示弱，Yocico特地選用日式的特殊材質面料，運用純手工塗刮，勾勒出「綻放」的視覺效果，使單一空間中，牆面與其他客製物件保有和諧而各居要位的對話關係。

（圖）專屬的「水」字家徽及品牌名稱「Yocico®」一同化為壁燈，與木條壁飾形成...
（圖）專屬的「水」字家徽及品牌名稱「Yocico®」一同化為壁燈，與木條壁飾形成對稱的視覺構圖。
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（圖）設計師在各間採用不重複的榻榻米滾邊，從細節處開始積累，打造出每個獨立空間中...
（圖）設計師在各間採用不重複的榻榻米滾邊，從細節處開始積累，打造出每個獨立空間中的專屬感受。
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沿著廊道前行至私領域，以走廊為中軸對稱規劃出左右和室，之間則留作連接臥房與和室的交匯點，輔以回字型動線方便穿梭於各個區塊。踏入加高和室，設計師掌握日式語彙，使用散發稻草香味的榻榻米鋪設地面以外，一併運用簡潔線條滿足機能需求，色澤輕柔的木櫃框構出傳統日式空間的靈魂所在——壁龕，搭配大面積的留白壁面，作為展示、佩掛家族重要物件的位置，完整詮釋日式氛圍，引領使用者的心神抵達清明境界。

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程翊設計 詹芳玫Yocico® 藝術總監 本次將日本潛移默化的美學涵養極盡發揮，一別先前詮釋古典主義的風格之作，於新作中融入客戶想望及過往回顧，交出了與自身生命相關的美學之作，進而將回憶手工客製為住家物件，讓屋主不用出門，即能在這充滿力量與祝福的歸所，真真實實地感受到遠遊他方的美景。

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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