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港都旅宿演繹大灣情懷 人文剪裁燦爛波光

2019-06-10 11:38OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

隔岸觀之，高14層樓的性格旅宿《波光．旅景》 明亮矗立，與色彩斑斕的市景共融為一條粼粼光帶，絕美的夜景更猶如明信片，寄存於每位經過此地的旅人眼中。

專業建築背景出身的NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 再度熟稔地為飯店空間操刀，作為其「潮X旅宿」系列的續作，本次同樣運用環境分析視角，將都市地景、自然水景及歷史脈絡編織於量體；並為各個場域刻畫獨特的氛圍紋理，展現出獨樹一幟的品牌精神，讓旅人能夠在體驗「差異化生活」時兼顧機能需求，在此洗去心頭風塵，獲得真正的深層休憩。

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尚未入門，強烈的黑白對比即顯露量體性格，設計師選用黑色鐵件框構同色玻璃，與天地的灰白色系形成反差；並使視線隨天幕飾板等距排列所形成溝槽方向，直往接待櫃檯看去，讓每位乍到的旅人無需擔心迷失方向。

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進入大廳，簡潔天花板與大理石立面勾劃大方的場域線條，襯托出討喜而柔軟的藍綠家具；更因著巧妙安排的線面比例使視感愈加延長，一望即能感受到飯店空間舒適而開敞的好客面貌，引人卸下肩頭的沉重行囊，任意悠遊其中。

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除了櫃檯與開放式沙發區，設計師亦在此隔出隱蔽性較高的多功能區域，轉化過去愛河作為船隻往返及原木運輸的歷史河道，相應地以鐵件框構出鏤空骨架，搭配或鑲嵌或堆疊的天然石材及小型原木，形塑一道既具穿透感，同時乘載歷史記憶的安穩屏障。

而內部則收斂起光源，搭載暗色系立面與單人桌椅，提供出差在外的旅人獨處辦公的寧靜氛圍，在同一平面中滿足多種使用需求。

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旅遊在外，一家大小攜手出遊的畫面更不在少，設計師因而考量兒童所需的活動空間，一口氣劃設了百坪遊樂場，入口處以清爽木質為主題，搭建出數量齊備的置物櫃，及圓角設計的高低平台以策安全。

進入遊戲空間，落地窗投入明朗日光，在挑空天花板的開闊視域中，依序照亮區域中的電動賽車區、攀岩牆、洞洞牆等多項友善設施；而呈境團隊在保留原始量體結構的手法下，以最單純且不失童趣的設計語彙，使各色模擬場景活脫脫地映入孩童眼簾，成為旅遊途中，家長與孩子同聲歡笑的美好序曲。

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行至紅磚圍塑的溫馨餐食空間，區域主要使用暗色主題搭配軟件單品，裸空天幕降下的工業風吊燈，與臨窗磚牆及配餐區的六角磚，皆脫胎自台灣港都的懷舊元素，經設計師巧思重組，碰撞出屬於現代的另類懷舊想像。

而上方繽紛搶眼的乾燥花海則軟化了冷硬視覺，以隨著時序更迭而變化的當季花種，將四季的生命力散播於空間，使人們飽嘗各具性格而和諧共融的場景敘事，以最自在的節奏悠哉完食。

（圖）通往客房的長廊全區覆蓋精緻的藍彩地毯，與立面的巨幅壁布形成張力十足的色溫對...
（圖）通往客房的長廊全區覆蓋精緻的藍彩地毯，與立面的巨幅壁布形成張力十足的色溫對比，捕捉猶如烈火與冰河相觸的瞬間，為簡潔而沉穩的廊道風景添入滿滿的戲劇性。
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房間，是旅店最注重機能的場域，因為必須在有限空間中，安排盥洗、睡眠、坐臥、收納行李甚或品茗賞景等需求。走進狹長走向的雙人客房，簡潔上嵌的天花便涵蓋了上述五種機能區，由入門處的衛浴間接續中央寬闊的臥眠區域，延連至臨窗坐榻區塊。

其中衛浴空間採用灰紋磁磚及清玻搭構，其通透視感消弭區塊隔閡，使紋理近似的磁磚與地毯自然銜接一處，顯現出沉靜而富有材質趣味的美感對話；而床頭主牆鋪設濃藍壁布，不僅呼應立面的木質色澤，更與木作床頭几及絨布床板，共同勾連出一幅溫暖而柔和的休憩景象。

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考量各式住房模式，旅宿同樣提供四人客房，場域以睡眠功能為主，周邊分別安排垂吊式發呆椅、試衣鏡、辦公書桌、衣櫃及沙發區，兼備差旅及遊玩住客所需機能。

此外，視覺美感亦不可少，以藍白灰為基底的靜謐陳設，對照斑斕搶眼的彩繪壁布，使場所環繞於布質的暖手意象；每當暖溶溶的夕照浴灑室內，更為客房覆上一層柔軟的金，開啟旅人與城市間的感性相望。

（圖）袁總監注重旅宿空間提供的「非日常」使用體驗，此處一改居家浴室封閉的場域想像...
（圖）袁總監注重旅宿空間提供的「非日常」使用體驗，此處一改居家浴室封閉的場域想像，將浴缸置於開放空間，隨即產生跳脫慣習的新穎感受！
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NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 本次擷取在地元素，剪裁港灣特有的工業歷史，重組當今的城市場景及自然景觀，成就出與環境深刻連結的主題旅宿《波光．旅景》；並在兼顧各種旅人需求的前提下，由公領域至私領域皆妥善規劃，使旅館既刻印每位旅人到此一遊的歡快笑顏，更持續見證著此城的繁榮圖景。

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在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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