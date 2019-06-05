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專訪：設計才「濬」曾濬紳 沉著耕耘嶄露鋒芒

2019-06-05 14:30OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

「我從小就很喜歡拆東西，因為拆解的過程很有趣，長大後卻發現沒有跟拆解相關的科系。」在訪談開始，肯星設計 曾濬紳 設計總監便笑著分析道。而一切拆解的行為都是為了重組更好的樣貌，這份轉化後的初衷在曾總監心裡化為具體行動——他將設計拆分為「建築」、「空間」、「軟裝」與「家具」四類零件，在系統性的學習規劃下，從建築科系入門掌握組裝生活場景的量體外觀，逐步鑽研室內空間及家具設計領域，搭配吸收來自歐美及東方的創作刺激，養成今日能夠一手規劃空間表裡的美學實力。

因此當總監說出：「我要做的從來都是全套設計。」聽來益加鏗鏘，更為了演繹出獨特的風格表現，背後默默付出許多不為人知的扎實努力，將對於細節的堅持熔鑄為每個小零件，成就一間間不譁眾取寵，卻散發純淨力量的人性空間，明確指引人們通往美好生活的行進方向。

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（圖）肯星設計 作品《黑白融合》（公領域）
（圖）肯星設計 作品《黑白融合》（公領域）
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建築背景紮穩根基 跨域融會全方位學習

「拆解」似是毀滅，卻從來不與「創造」對反，正確來說，拆解就是創造的過程。幼時曾總監因拆分模型玩具所產生的樂趣，隨著成長過程開啟了他的創作之眼。他心想：室內設計便是將屋子進行拆解，再去組裝搭配顏色、材質，而建築亦是如此。因此在求學階段選擇科系時，總監便二話不說進入建築系，以「量塊」為單位穩固建立起學理基礎；並以此為卡榫點，接續至室內設計研究所及北京清華大學軟裝設計所進修，深入探究且整合各類附著於量體中的美學觀點。

豐厚的歷程除了帶給曾總監更臻純熟的設計手法，也使其創作思維愈加融會靈活，透過挖掘歐美等設計重鎮的藝術潮流，他領悟到：「設計就是設計，不需要區分建築或室內，而身為一位設計師，更要懂得從建築到陳設的整個程序。」總監從自身橫跨多種專業領域的學習步伐中，逐步拆卸學科加諸於設計的藩籬，說明了他專注特定項目的同時，更期許自我保持全景式的創作視野，讓自身成為能夠為使用者從頭到尾悉心策劃的全能設計者。

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（圖）肯星設計 作品《黑白融合》（主臥房）
（圖）肯星設計 作品《黑白融合》（主臥房）
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實務磨礪細心超群 創立品牌全盤服務

然而有些事卻是要歷經實地磨練，才能真正學會，畢業過後，曾總監前後進入兩家知名設計事務所工作，兩個品牌擁有各自的創作方法及經營模式，而其中最大的共通點則是「細心」。總監説，所謂的細心是要超越業主想像，在對方尚未發覺前就要率先設想到的體貼，直到入住使用後，自然會感受的空間細節，而這項特質亦就此貫串總監的每件作品。

待累積足夠的實戰經歷後，當時29歲的曾總監，此時已將學生時期無法取得的實務工具補齊，便接著上緊通往夢想的發條——選用「止月日生」四個字符為核心概念，創造品牌「肯星設計」，以月落日昇的計日週期，代表零到二十四小時的無限循環，進而熔煉出從建築外觀、空間設計到軟裝陳設，全盤服務的企業精神。

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（圖）肯星設計 作品《藍天 Blue sky》（起居區域及廊道設計）
（圖）肯星設計 作品《藍天 Blue sky》（起居區域及廊道設計）
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「互相」之道設計無阻 創新搭配碰撞火花

說到設計，一般人腦中想到的是精密計算的點線圖樣，但投身專業領域多年的曾總監卻說：「設計是美感與藝術的大數據，最重要的只有兩個字，『互相』。」而綜觀肯星歷來作品，隨即能具體感受——首先是色彩上的互相，總監發現凡是現實中的任何色彩，皆或多或少地運用到黑灰白色度，因此肯星作品中靈活運用這三種基底色，再點綴上金銀色系及使用者喜好，兩相配合下不僅凸顯物件質感，更襯托出空間的視覺重點。

再者是風格上的互相，總監強調「古典」、「無印」等形容詞，都是為了幫助溝通而產生的用詞，而肯星品牌要做的，是把人們口中「跨界」的美學素材重新結合，創作出全新的場域敘事——也就是以黑灰白為主要基底，加乘使用者想像後加以調整的設計手法，在在顯現品牌重視「搭配」的重要性，並從中組合碰撞出新火花的藝術理念。

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（圖）肯星設計 作品《藍天 Blue sky》（餐廚區域）
（圖）肯星設計 作品《藍天 Blue sky》（餐廚區域）
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跨國經營考驗管理 誠懇付出困難迎刃

創立個人品牌後，本科出身並擁有豐厚經驗的曾總監，帶領團隊規模逐步擴展規模，但緊接而來的管理哲學無疑成為他的新課題；如今除了位於台中的肯星本部，總監亦另外在中國杭州設立據點，兩地差異鮮明的工作習性和環境，使他再度體認到「互相」的意涵，並從創作理念延伸應用為人際互動之道。

總監說「任何事情只要站在對方的角度設想，對方一定會感受到。」既然有了被同理的感受，那麼信任也就不是難事，而這便是推動事情順遂推行的開頭。言談間也發現總監習慣稱呼員工為「同事」，對待業主如「朋友」，並看待每位第一線的工地師傅為「前輩」，謙虛地從每一個人身上學習自身所無，同時不忘發揮專業與之溝通，使作品呈現出更好的樣貌，以圓融而堅定的眼神克服管理眉角，將肯星的美學價值具象落實並發揚流傳。

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（圖）肯星設計 作品《火光Flare》（公領域）
（圖）肯星設計 作品《火光Flare》（公領域）
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堅實信賴一次到位 作品喜獲國際肯定

人們在接觸陌生事物時總是會懷有戒心，因此曾總監在每回初見客戶時，都會和對方坦誠分享，「我認為除了基本的監工和人事費用無可避免，真心要為對方創造一件事情的想法一定要傳達出去。」不只將作品定位為個人創作，更要融入為業主著想的心理，以此煉就堅實的信任基礎，達成一次到位的體貼設計，甚至主動建議調整方案，讓理想空間在雙方真誠溝通中逐一描繪而出。

擁有屋主百分之百的信任，從初期發想到收尾陳設皆緊密扣合，作品展現出極高的完成度，各大國際獎項的肯定亦接踵而來；曾總監回憶當初拿下第一座獎項時，屋主比親自去領獎的他還要雀躍，總監緩緩分析道，客戶一方面充滿自家登上國際版面的榮耀感，更重要的是，由於肯星品牌的合作模式，高度納入業主審美意見的初心，亦使對方有如共同創作般同享獎項榮光。

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（圖）肯星設計 作品《火光Flare》（主臥房）
（圖）肯星設計 作品《火光Flare》（主臥房）
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堅持提供最佳服務 設計細節不吝分享

訪談中，曾總監提到肯星設計的一大特點是著重細節，我們便請總監分享實際案例，他以作品《晴空桃源》的餐廚區為例。一開始與業主討論時，對方便指定使用馬賽克石材作為桌板，呼應空間中飽和的色彩張力，然而那種特殊石材在台灣卻極為罕見，經過長達四個月搜羅北中南廠商，業主擔心總監因此過度奔波，改而選用花色近似的材質替代；到了施作時刻，持續尋覓的總監終於發現更適合的材質，因此當機拍板採用第三版建材，以白大理石搭配黑色桌腳及木質邊桌，形塑出異材質色塊疊合拼接的效果，益加貼近屋主原先想像的長桌樣式。

這般「要做就要最好」的態度，同樣展現在其他作品中，凡是點開肯星設計的臉書粉絲專頁，就能經常閱讀到線上開設的「小學堂」，總監從不吝嗇將施作過程刊登上網，源於對作品抱持的高度信心，他說「我要求自己每個細節都要在『最好』的前面，所以不必害怕別人批評指教。」的確，我們從《晴空桃源》的小小案例中，亦能窺見曾總監堅持建材品質，且絕不偷懶求快的謹慎態度。

（圖）曾總監與義大利建築師熱烈討論台灣室內設計的產業現況，並於談話後愉快地留下合...
（圖）曾總監與義大利建築師熱烈討論台灣室內設計的產業現況，並於談話後愉快地留下合影。
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（圖）總監接受經濟日報專訪，台風穩健地介紹住宅作品《藍天 Blue sky》。
（圖）總監接受經濟日報專訪，台風穩健地介紹住宅作品《藍天 Blue sky》。
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創作以外人心以內 「互相」造就設計感動

一路走來，曾總監強調將「人」的元素納入設計環節，並重視「互相」處事的原則，當訪談到了尾聲，他終於揭曉養成這份堅持的原因——源於生長背景充滿著愛與關懷，因此總監時時懷著「人人平等」的心念，並將想法化作行動，自求學期間便經常自主參與養老、育幼及身障協會等團體，接觸到處境各異卻經常被社會忽略的人們，而互動過程所獲得的真心回饋，讓總監至今難以忘懷。如此與創作無關的經歷，讓總監學習到設計課堂上沒說的事——無論年歲增長，人們總能找到一件事，使他能放下成見且不求回饋地去享受。對總監來說，公益就是這回事，而這件低調行動也現正進行中。

（圖）從創業初期至今，曾總監每回都翻遍型錄，為客戶精心挑選夢想中的裝修材質。
（圖）從創業初期至今，曾總監每回都翻遍型錄，為客戶精心挑選夢想中的裝修材質。
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每個禁得起時間考驗的事物，經過歲月鞣製，其細膩作工總會散發出無可取代的光芒。肯星設計 曾濬紳 設計總監 宛如當代設計的藝匠，將個人對於廣泛美學範疇的認真鑽研揉進每件作品，透過一次次的巧心拆卸與重組，由巨觀量體至微觀家飾，再從具體陳設到抽象氣氛反覆考量，構築出最適合屋主的生活場景。

而未來對他來說，持續精進設計手藝的企圖當然不會中斷，本著空間創作的實戰基礎，建築師執照亦在規劃當中，至於最終想要達成什麼樣的願景呢？曾總監認真地說道「我要讓台灣人，甚至國際上都知道『曾濬紳』怎麼寫！」令人莞爾的答案其實有相當具體的想像——當有天台灣的軟裝設計風起時，總監希望自己就是站在最前緣的領導人物，並於國際迴響「全案設計師曾濬紳」的名號。如此願景也正在他的手中細細打磨，現在就讓我們一同期待那風起揚旗之日吧！

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