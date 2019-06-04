柔白曲度裡的自然情懷 清風搖曳的日光暖居

分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

如果你熱愛有性格的建築，那麼你一定領略過西班牙天才建築師安東尼．高第（Antoni Gaudi）曲型量體的風采，他終其一生以建築作品模擬天然曲型，試圖讓人造產物與自然世界更加合一。

這份創作意念對於 設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 來說更是深刻，她吸收過往遊歷歐洲見證大師手跡的震撼感動，並考量建築本身的曲型外觀，轉化出個人的藝術領悟——在作品《日暉弧影》中採用大量弧形線條，重新雕塑量體內觀，融入北歐風味的原始建材思維，運用色澤輕柔的天然質材為基底，塑造介於精緻人工和粗獷天然之間的場域想像，穿插搭配萃取自花草形意的軟件家飾，輕盈完成這座迎光搖曳的生命家居。

分享 facebook

分享 facebook

甫踏入家門，圓弧走勢的公領域隨即在眼前展開，家門巧妙地正對戶外露台，將日光釋放進敞朗居室，並隨著環形格局縈繞於量體當中。客廳以木質地坪乘載蜿蜒前行的曲型立面，電視牆亦隨之採以特殊弧形樣式，作為收納空間十足的儲物櫃，其上對稱鑲嵌的鍍鈦金屬條，於下方置物格亦獲到發揮，以實心鍍鈦板作為層架，構成整體兼備柔美與機能的多功能設計。

而位中央優雅綻放的藍紫色地毯，作為場域的弱分界進而宣告起居主題，搭載形體圓潤的布面軟件，以及鬆軟覆蓋的日光暖意，猶如邀請歸人拂去滿身的都市塵埃，回到家的柔軟核心。

分享 facebook

分享 facebook

（圖）如夏花綻放的進口Catellani & Smith吊燈，搭配Cattelan Italia的霧面雕刻白磁餐桌，使環境的簡約線條凝聚於此。 分享 facebook

相鄰的開放式輕吧區，以灰石中島及醇黑地坪確立分界，輔以帶有高低落差的上凹天幕，共塑烹調區域的獨立機能，卻未有分毫扞格不入的感受，引人不自覺停留於此，與料理輕食的家人談笑互動。

轉入依傍著樓梯立面的用餐區，清新的木質語彙在此延展為柔弧立面，內嵌壁龕與之融洽地一體成形，輕巧呼應鏤空天花板的圓角造型；牽動視線落在神似夏花綻放的進口Catellani & Smith吊燈，以及Cattelan Italia的霧面雕刻白磁餐桌，凝聚環境簡約淡雅的線條手筆，將高貴而不流於繁麗的日常敘事一一訴盡。

分享 facebook

分享 facebook

（圖）設計師利用換衣間外的閒置區塊，巧心規劃化妝區，讓每分空間獲得最佳的使用機能。 分享 facebook

進入主臥房，柔和的空間語調融入豐富的設計詞彙，與房門交界的木質電視牆拉直身形，筆直地指向大塊撒入的落地窗光，為入門印象保留最明朗的視野，同時發揮隔間功能，區隔出通往後方置物櫃的迴身路徑，重新打造場域層次，並保有各個區塊的隱蔽需求。

床頭主牆則以柔粉色繃布搭配鍍鈦金屬條，拼構出垂直線條，與電視牆形成左右對稱又涵藏變化的材質對話；此外，金屬鮮明的線紋亦引導雙眼向上仰望，設計師於潔白天幕使用圓角與直線共構天際線的輕快起伏，增添私領域容光空間之餘，更神來一筆地為滿屋的柔弧語彙融入幾分現代趣味。

分享 facebook

分享 facebook

小孩房相對主臥室的粉色基調，則選用濃灰主牆配合藍綠色窗簾構題，散發沉靜而安穩的睡眠調性，其餘立面及天花板則維持純淨白底，延伸至同色系櫃體，使整體視感仍然顯透輕盈。

面對狹長走向的房型，設計師駕輕就熟地劃設弧形階梯，於高處規劃閱覽區承接豐沛日光；較低的睡眠區域則保留寬敞的活動空間，搭載貼合地勢特製的開放式收納櫃，及其一徑延展而成的床頭櫃，巧手揉合儲藏需求與視覺美感。

（圖）樓梯得益於鐵件與清玻共塑的通透視感，將其下波狀發散的轉折巧思能夠連貫呈現。 分享 facebook

高第曾說過：「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」揮別混凝土冷硬的線條表現，設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 透過實地走訪汲取大師思想精華，轉化出獨特的室內建築視野，於本案運用質樸木材及純淨色彩為基底，以毫不浮誇且深藏趣味的手法，表現出幾何弧形與光影互動的多種樣貌，為家宅悄悄展開一場通往自然的溫柔敘事。

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒