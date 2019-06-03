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專題／細膩構想讓空間成真 3D模擬圖高度還原

2019-06-03 15:06OPEN Design

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（圖）任何細節皆是陳總監追求完美的體現，既便是轉角處的細微接縫亦是精彩的舞台！
（圖）任何細節皆是陳總監追求完美的體現，既便是轉角處的細微接縫亦是精彩的舞台！
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（圖）為了讓細膩規劃的圖面能夠精確落實，在每個施作步驟之前，陳總監都會再親自檢核...
（圖）為了讓細膩規劃的圖面能夠精確落實，在每個施作步驟之前，陳總監都會再親自檢核各項尺寸並堅持施工細節。
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【本文由靖雯撰寫】

追求完美，不僅是idesign 塘采設計 陳紹珩 設計總監 的生活態度，更深入她推敲下的每一分設計細節；用心的陳總監為提供給業主更貼近的想像情境，除了耐心聆聽需求並逐步溝通以外，凡經手案件皆採 3D 繪製平立面及透視圖，發揮快速且精準的繪圖能力——從大範圍的整體格局、空間序列、傢配尺寸、燈光定位點，至細節處的線條比例、材質質感及色彩調性，將形塑空間氛圍的各個角色一次展演到位。

如此深厚的設計功底，再配合上現場施作時對於每個步驟的堅持把關，一次次地落實她簡約沉靜的設計主張，讓屋主入住新居的感受遠遠超越夢想成真。不過這種洞見空間的設計能力，到底是包含了何種特別的感知能力？就讓我們跟著陳總監獨家透露的設計圖一探究竟吧！

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（圖）塘采設計 作品《霽月集》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《霽月集》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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（圖）塘采設計 作品《霽月集》電視牆3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《霽月集》電視牆3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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（圖）塘采設計 作品《霽月集》臥室3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《霽月集》臥室3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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實地考察感受細節 細膩設計高度還原

在住家作品《霽月集》中，總監考量業主期望除去色彩紛擾，設計之初便採用低明度色系為主調，以純白天地搭配淺木色電視牆，形塑清雅的生活氛圍，進而將天幕雕塑出高低落差，精確劃分客餐廳場域。仔細觀察連結兩區的電視牆，不難發現其上的隱藏櫃、兩扇暗門、茶鏡與天花板皆採取相同比例設計，並賦予門縫及分割縫更多的造型意義，將整面電視牆的各種元素精巧地安排，達到細膩的畫面效果。

立基於縝密的設計圖，陳總監於場域中增添了更多豐富細節，如電視櫃採用內嵌形式，一方面塑造大塊面牆體的視覺層次，另外則搭配使用間接燈源，運用柔和照明襯托出鋼刷木皮的色澤。轉個方向，映入框景的是客廳的灰藍色軟件，以及醒目的金屬矮几和燈具，為公領域挹注活潑氣息，餐區桌椅所採用的圓形構件，亦暗喻客廳曲型線條的釣魚燈，使恬淡簡約的空間語彙更顯立體。

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（圖）塘采設計 作品《韶光沁》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《韶光沁》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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（圖）塘采設計 作品《韶光沁》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《韶光沁》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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（圖）塘采設計 作品《韶光沁》用餐區3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《韶光沁》用餐區3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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定調主題延伸需求 形塑氛圍落實設計

相較於《霽月集》的恬適淡雅，塘采作品《韶光沁》擁有另一種清爽面貌。本案屋主年屆退休，需要清幽的生活環境，因此陳總監以「白」所散發的純淨意涵作為量體精神，並規劃大面積淺色木石材質，傳達出簡單而美的日常場景，而實作結果也幾近完美地貼合設計。以公領域兩側最醒目的櫃體為例，收納格尺寸及鏤空位置皆準確反應圖面，而為了調和場域色溫，鋪襯溫暖的起居感受，總監輕巧地將櫃體由淺棕改為帶粉色的木質建材；至於場域中同樣顯眼的玄關及餐區鏡櫃體，亦達成了反映日照及延伸空間感的預期效用，與場域內的種種細節，共同交織出這座潔白而寧靜的居所。

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（圖）塘采設計 作品《沉穩之間》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《沉穩之間》公領域3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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（圖）塘采設計 作品《沉穩之間》用餐區3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
（圖）塘采設計 作品《沉穩之間》用餐區3D模擬圖（上）及實景圖（下）。
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沉穩氣藴一灑揮毫　機能理念完美呈現

最後總監舉出橫掃各大獎項的常勝作品《沉穩之間》，模擬圖中大幅使用沉穩木質搭構立面及地坪，與刻意留白的櫃體形成強烈的視覺風格，隱居背景的天花板則採用局部挑空手法，除了作為場域的虛實分界以外，亦成為容納反照日光的絕佳設計；其下的電視牆及玻璃隔間，分別利用部分鏤空及清透材質，建構綿延視野；而預設與客廳相鄰的用餐區中，別具巧思的壁櫃具備多種尺寸及排列方式，滿足業主展示酒品及陳列家飾的需求。當我們把設計圖與實景照兩相對照，除卻後來部份的色調調整，其餘部分則高度還原設計圖，使優雅穩重的內斂氣質完整地發散。

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（圖）塘采設計 作品《沉穩之間》實景中重要的視覺主牆，透過清玻隔間，將書房內的壁...
（圖）塘采設計 作品《沉穩之間》實景中重要的視覺主牆，透過清玻隔間，將書房內的壁櫃樣式一體呈顯為穩重的入門意象。
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立基於紮實基礎與腦海中豐富的建材樣式，idesign 塘采設計 陳紹珩 設計總監 有效地為客戶整合具體的空間感知及抽象的生活氛圍，在概念和現實之間搭起橋樑；並在設計過後透過置身實地考量，將百分之九十的空間交給計畫，剩下的百分之十則留給超凡的想像力；在各種環境條件下，就地調配出豐富而精彩的生活細節，終而成為超越業主想像的細膩場景。現在就讓我們進入塘采的設計美學世界，一同完成理想情境家居吧！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。

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