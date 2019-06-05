細膩堅持誕生價值 淬煉轉型發揚品牌初心 專題

分享 facebook

分享 facebook

【本文由靖雯撰寫】

三年是什麼概念？是數十棟樓拔地而起的速度，也是足以讓一個品牌在異地開花結果的長度。距離上次OPEN團隊專訪 京璽國際 周讌如 設計總監 已是2016年，這些年來周總監回歸設計本位沉澱並自問「品牌的價值」在何方。如今京璽國際以台灣這片土地為根，伸展枝枒吸取來自國際的養份及視野，持續拓深本地高端設計領域，並面對國際開展異地市場，以深具人文觀點的創作情懷，成就出難以被外在環境磨滅的含光設計！

分享 facebook

（圖）周總監於2016年以作品《Into The World of Art Gallery》，斬獲義大利A ‘ Design Award中獲獎率僅1%的「鉑金獎」最高榮耀！ 分享 facebook

創作早慧嶄露國際 沉潛思考回歸設計

如果要用一個詞形容周總監，其中必定會有「不卑不亢」，語速悠緩而思慮快速的她和我們分享到，十多年前開始在國際獎項嶄露頭角，後續也收到許多活動邀請，飛往各地取經交流。然而在光鮮亮麗的掌聲與忙碌奔波的日子裡，總監停下來思考，體悟到「相較於舞台上的燈光，設計師更需要的是作品能不斷成長及被看見。」因此便決定放慢腳步培養更多創作人員，投資團隊進修，使品牌營運更加穩健扎實，做足開拓市場的一切準備。

不過在著手培養品牌體質以適應全新環境前，周總監作為京璽國際的領航人，首先要確認的便是自身定位——「現在的市場要什麼？」、「我的創作位置在哪裡？」、「三年後我想要成為什麼模樣？」連環地自我叩問，使她最終更加篤定回歸實務層面，著墨設計的細節與深度，讓每個時期發表的作品都帶有令人驚嘆的「周讌如風格」！

（圖）2015 年，周總監躍登美國《室內設計》中文版雜誌「2015-2016 中國室內設計年度封面人物」，顯示出內地市場對於其全方位設計思維的高度肯定。 分享 facebook

穩健基礎加速轉型 無懼挑戰迎擊變化

然而每個階段都有各自的任務與挑戰，京璽國際在登陸內地後，隨即感受到與台灣截然不同的設計生態——內地市場強調專業分工，除了清楚分立創作、施工與行銷單位以外，又各自向下延伸出許多分枝，因此設計流程勢必得更細部拆解，再逐一交付對口單位。另一方面，總監也分析道，內地的高端市場不僅重視設計的專業分工，對於國際家具趨勢、當代藝術美學、科技化居住條件及材質安全準則等亦更謹慎。

基於案件規模及業務分配模式皆與本地迥異，周總監深知暢行台灣業界的「專案式」服務，到了內地將會是此路不通；因此調整內部組織架構，將所有人員重新定位進行培育，以台灣的生活背景及人文內涵為養分，積極整合位在國際與內地的設計人員及各專業單位，讓設計手腳皆能隨心所欲，齊步面對轉型期間的陣痛與挑戰。

分享 facebook

分享 facebook

（圖）與大陸一線開發商合作作品《電建．金地華宸》，以大氣氤氳的藝術氣息引人入勝，創下甫開盤即幾近完銷的熱烈迴響！此外，本案更獲得2019義大利A’ Design Award獎項激賞，使京璽國際的藝術高度再度嶄露國際。 分享 facebook

沉著底氣耐心耕耘 品牌高度應運而生

「你怎麼樣誕生，就會擁有怎麼樣的血統。」總監不僅注重品牌內在精神的養育，亦看重作品在內地誕生的姿態，即便初入異地尚未建立穩定案源，也不急躁於搶接案件，耐心尋找與自身理念相投的合作對象，這份沉穩底氣，如今為他們迎來的皆是大陸一線開發及商空設計案例。而能堅持腳步，不死板地複製匠氣樣式，落實「差異化設計」的成果，至今使京璽國際作品以更大規模問世之餘，仍不改本色地保留「藝術．生活．綠意」的靈魂理念。

分享 facebook

（圖）作品《台北許宅》是京璽國際近期完工的高端私宅案例，以色澤醇厚的灰白石材，搭配義大利進口家具，其溫暖而不張揚的棕灰色系，塑造專屬空間的洗鍊感，讓屋主靜享優雅寧靜。 分享 facebook

以其擅長的高端住宅為例，源於長年累積的品牌形象獲得業主信賴，使他們能夠親手執行更加完整的空間計畫，展現出更甚於開發案例的美學境界；將一家人的身心需求，以及來自京璽國際專業的審美眼光融為一體，使每件高級私宅作品皆能依隨主人脾性，昇華為獨步他人的藝術面貌。周總監順口提起近期合作的客戶中，有一對長期關注京璽作品的母女，即便是初次見面洽談，也能從對方大力邀約合作的期待口吻中，聽見對於品牌發自內心的深切肯定，周總監欣慰說道，這便是對團隊極力調整步伐，以及盤點佈局的最好回應。

分享 facebook

（圖）周總監同大陸一線開發商合作作品《北京金茂府悅空間》，以去除框架的開放手法，納入會客、宴客、展示等機能佈局，再透過藝術擺設及精緻家飾，使空間涵養與人物心神彼此聚合。 分享 facebook

差異化設計深入細節 確立定位大舉跨步

早從10年前開始，京璽便十分注重空間整合思維，更不畏兩岸市場衝擊持續調整，深入鑽研食、衣、住、行等生活美學，以提供全面的品味服務為基礎，致力表現出金字塔頂端的藝術形式。而這樣的細膩堅持，亦帶來許多關注與支持，「當聽到客戶回饋說，入住後的空間跟想像中的一模一樣，我想這就是我們獲得的最大價值。」對所有實務細節的盡心，都指向那份肉眼看不著的深厚情感。過程中總監不只一次說道，他們做的是「情懷」，而不是「生意」。對她來說，盈利收入是專業本該獲得的回饋，但唯有情懷，才是他們甘願不斷接受挑戰，並花費大量心力調整克服的根本原因。而所謂的「情懷」，則是願意去觀察、理解人們如何在特定空間中安放情感，並針對這份心緒創造出獨特的發酵情境，在確認定位後做出差異化設計。

（圖）周總監與肯夢學院暨漣漪人文化基金會創辦人朱平先生跨界對談，探究如何在商業模式下承擔起對於「人」、「環境」及「社會」企業的責任。 分享 facebook

（圖）當代建築大師伊東豊雄來台演講之際，周總監與大師餐敍並面對面交流。 分享 facebook

異地市場競爭激烈 實力派團隊合作無間

作為京璽國際的催生者，品牌價值建立於周總監的堅定心念，除了不斷與業內前輩交流請益之外，同時需完成組織內部的無間合作；面對生態迥異且競爭激烈的亞洲設計產界，能力堅實的團隊夥伴必不可少，因此要成為足以擔負國際任務的角色，必須在面試期間進行兩次筆試，工作三個月後亦須通過考核方能留任。此外，總監更依循不同市場設置嚴謹流程，詳細掌握業主需求及各類實作章程，精確地調配時間，且不膠著於無限期的改圖服務，其專業態度也贏得每位業主的尊重，託付給團隊極度信賴及自主空間，使品牌作品能夠在團隊盡心發揮下，以最適合的面貌誕生。

（圖）周總監前往香港參訪著名事務所「梁志天設計集團」，並與創辦人梁志天先生留下燦爛合影。 分享 facebook

（圖）周總監與「AB Concept奧必概念」共同創辦人伍仲匡、顏學添先生盛情相談，三位難得同框的設計巨匠於會面後合影留念。 分享 facebook

生活靈感俯拾皆是 以人為本設計歸根

不過要處理那麼龐大的設計細節，勢必需要豐沛的資料庫，總監直言「我是個停不下來的人」，而她累積靈光片羽的習慣亦是如此；在周總監眼中，生活處處是靈感，發現任何值得紀錄的資訊便會隨即筆記，並想像如何應用於空間，又如何將使用者的情感包含在內。此外，每年兩到三次，長達三到四週的深度旅行，則是周總監的另一條靈感秘徑，她選擇用步行的方式深入每片土地，不盲目地衝高旅遊國家的數目，只求透徹觀察文化的深度，而這點從她最近一次的旅遊經驗便可窺見。

分享 facebook

（圖）中國央視財經台節目特邀周總監，實地分享如何將「藝術．生活．綠意」的設計理念，以奢華面貌展現於人文家居。 分享 facebook

剛結束葡萄牙旅程的周總監，記憶猶新地描述起於古城的氣味，行過老城街道彷彿走上歷史交叉口，思及過往航海時代的大國興衰史，進而推衍至現今自身所處的位置，她説：「作為一個現代設計者，如何以專業回饋台灣這片土地，以及共生其上的人們，形成良善的循環，是我現在想做的事。」將赤誠之心與設計實務融合為一，使京璽國際的作品擁有的不僅是美，更潛藏一份以人為本的深沉信念。

（圖）2016年周總監以其精準整合及細膩筆法聞名大陸設計產界，因而受邀擔任「大師選助手」設計新銳選拔賽的夢想導師。 分享 facebook

藝術風格現正發酵 積極整合實踐價值

如同開放感官沉浸於旅途中的每一片風景，總監認為無論做任何事都要享受當下，就算是身負任務也不能忘記這份初心；而當前周總監積極計畫在內地佈局，把團隊價值及優勢移植落地，期望品牌風格能持續在當地發酵，推展出具有規模的藝術表現。為了讓作品擁有完整生長的土壤，亦將水平整合台灣和大陸各設計單位，並垂直鏈結合作業主及施工廠商，確保每件「Made in 京璽國際」的創作具有高度完整性，讓設計不停留於美麗的軀殼，而是將其內在價值，也就是對「人」的觀察實踐出來。

分享 facebook

這幾年來唯一不同的是，轉型前期雖然已迅速調整組織架構，以配合全新市場型態，但心態上仍抱持著「專案式」思考，並未思及將單一案件擴散出行銷效益；後來懂得透過認同的客戶長期合作且口碑推薦，逐漸廣傳為具有品質保證的設計品牌，獲得大量業主的信賴與尊重。如此雙向互動下，也讓「藝術．生活．綠意」理念能夠益加完整地傾注於作品，使無可複製的京璽價值及設計情懷，持續實踐為期待中的模樣！

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒