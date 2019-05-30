植入主人氣性 融匯各式美學因子的優雅宅邸

分享 facebook

【本文由Alison撰寫】

中國知名文人梁實秋曾著作談「愛鳥」一事，文中言及鳥囀的嘹亮和飽滿，有時是圓潤而不孤單的獨奏，偶爾是一派和諧的交響樂齊聲和鳴，無論哪一種鳥在他眼裡皆有著不分軒輊的靈性和美。

而一向擅長異材質拼貼搭配的 境庭國際設計 周靖雅 設計總監，再次於作品中展現她與眾不同的混搭魅力，透過色彩及材質的合宜比例混用，賦予住宅全然的新生樣貌，宛若各種不同體型、羽翎及音色的鳥兒，共同為空間詠唱一首描寫住家內在的溫馨曲目。

（圖）V字對紋的大理石主牆為空間拉起磅礴氣勢。 分享 facebook

分享 facebook

踏入客廳，一幅採V字對紋拼接的大理石電視牆為空間印象拉起了磅礴氣勢，灰白肌理自牆面、電視櫃延續至地毯，最終銜接布質沙發的麻灰色調，整體視覺被霧灰色系包覆，籠罩著一股沉靜大氣氛圍。

設計師保留了左側的大面落地窗，覆上傳統紗簾及蛇型簾，兼顧了視覺的美觀大方與通風採光，同時也節省了窗簾盒所需的預留空間，使天花線板能遊刃有餘地創造空間中的視覺張力。

（圖）總監以清爽灰藍撞色鮮亮橘紅，透過色彩躍動刺激食慾！ 分享 facebook

分享 facebook

當清爽的藍灰色撞上活潑鮮亮的橘，會有什麼樣的意趣？靖雅總監利用大膽的撞色技巧為餐食空間施上魔法，透過顏色躍動刺激用餐者的食慾，為住家的心臟注入更多活力。考量客廳與餐廳平行，而臨時的影視需求可能造成用餐場域的混淆，設計師特別於收納櫃面開放電視空間，為餐食區再添多元機能性。

（圖）書房門片運用玻璃夾紗，將繪製花草的細緻白紗化為閱讀時的一隅風景。 分享 facebook

分享 facebook

沿著長廊入內，一扇夾白紗並繪上草木的玻璃門後，藏著由木紋與黑鏡交織而成的書香地帶。設計師於長型空間中清楚擘劃書桌與櫃體機能，使動線單純化，形構一幅乾淨的書房畫面。除了內斂清香的木皮紋理，書房底部臨窗處還增設一小型臥榻，不僅轉移木紋的純簡調性，亦增添休憩機能，使小空間中有了多樣化的使用彈性。

分享 facebook

分享 facebook

（圖）設計師依循男女主人的衣物種類及梳化需求，規劃兩處獨立的更衣場域。 分享 facebook

主臥仍以木質為主調，床頭繃布採藕灰色拼接香檳金，使純樸意境多了時尚氣息，一側蛇形銀灰布簾亦為整體氛圍更添精緻華貴。此間地坪與書房相同，採1/3拼接，為空間創造更豐富的表情。

設計師更依循男女主人的衣物種類、提包收納及梳化需求等，規劃出各自獨立不互擾的場域。由於更衣室較無風水禁忌，因此櫃體門面皆鑲嵌明鏡，擁有穿衣鏡功能之餘亦省下一處空間；而透過流轉光線，原先窄縮的視覺亦得以放大，使人行走其中能感到寬闊自如，而不受小坪數的限制。

（圖）次臥以果綠壁紙與淺紫色系勾勒出青春的清甜調性。 分享 facebook

分享 facebook

不同於主臥略帶時尚的氛圍，次臥以果綠壁紙與淺紫色系勾勒出臥室的清甜調性，而衣櫃腰帶處則以鏤刻紋樣的白色線板，貼出恰到好處的優雅韻致，整室流淌古典清雅的悠然想像。而考量睡眠品質，此處窗簾不似書房採用斑馬簾，而是選用遮光度高的羅馬簾，並安裝電動軌，使得調光機能更為便利。

有人說生活要從一而終，也有人說生活必須值得玩味，而在擅長拼貼材質、紋理與軟件變化的 境庭國際設計 周靖雅 設計總監 眼中，只要是屋主喜歡的元素，就不用艱困地做出取捨；透過她敏銳的美學心智，任何看起來毫無關聯的物件皆能化為空間中的一縷芳魂，在相互嵌合纏繞的連動影響下，成就古人宋玉所說：「增之一分則太長，減之一分則太短；著粉則太白，施朱則太赤」的臻美境界。

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟