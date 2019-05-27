這次讓心慢一點——回歸家的清朗本色

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【本文由靖雯撰寫】

如同書藝中講究的運氣行筆，使觀者心隨形動，本次仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監將藝術所追求的抽象精神化入屋宇，成為這兩間概念一致的簡練家居。

設計師揉合對於靈性空間與生活美學的觀察，以石材的天然紋理鋪展出細膩的空間質地，並擷取明朗的戶外景緻入戶，讓大坪數的優勢能夠極致發揮；而靜止量體中流暢的風動感，自然串連起各個獨立空間隱然交織一家人的日常軌跡，使得習以為常的起居規律，舉步成為身遊於此而神遊於彼的醉人體驗。

（圖）以灰系石材搭配落地開窗，奠定沉穩而明亮的家居主題。 分享 facebook

走進以灰紋大理石為基底的客廳，開敞的落地窗迎入飽滿日光，使室內質樸的灰白色階逐一浮現細部紋理——與地坪一氣呵成的電視主牆，採用相同調性的石材扣搭出側向的延伸感，並對映出晶黑的電梯門面與兩側過道；使起居空間成為場域發散的中心，既可搭電梯垂直通往各樓層臥房，亦可前往臨側的戶外泳池及餐廚區域休憩，讓快速的工作節奏在回到家之後能夠隨即放慢腳步，自在悠遊於廣闊屋舍中。

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（圖）用餐區擁有兩側開窗的優勢，讓一家人能夠在用餐時共賞明媚風光。 分享 facebook

來到坐擁水波景緻的用餐區域，兩面暢快敞開的落地窗，使日間即便不點燈亦四溢明亮，而場域也因日夜晴雨顯現出不同風味；當視線沿著餐桌與吧台的方向平行望去，溫潤的淺棕木地板延展至立面，成為烤箱與櫥櫃一體成型的機能設計，將烹調所需與整體視感完美合璧。另外，軟件上則選用簡約的蜜色單椅，搭配同樣帶有黑鐵件腳的白石長桌，使兩者不僅暗中呼應，亦與環境相融一處，為溫暖心脾的用餐氛圍完美收筆。

（圖）茶室以深色木質與墨色軟件鋪敘寧靜氛圍，讓平時煩亂的心，在踏入的那刻隨即沉澱下來。 分享 facebook

「茶味就是禪味」，而仝育的兩位設計師也為屋主打造了一間小而巧的茶室。沉靜的褐色木質與墨色質材作為空間主題，貫穿地坪與懸空櫃體，為方寸場域穩住重心，卻不減其中的輕盈通透；而壁櫃亦能大舉收儲什物，將煩瑣日常收束於簡潔線條之後。著眼場域的中心是一雙竹編吊燈，榻榻米與木質拼接成的弱邊界形塑出的內外區塊，益加凸顯此處飲茶品茗的主要功能，進而帶出外於塵囂的靜心感受。

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洗鍊的空間筆勁行至主臥房，向上劃出簡約的木質天花板，向下化作淺粉色的石面地坪，毫不花俏的大面積質材配合兩面落地開窗，讓視覺自由地內外穿梭；而木石材質作為空間要角，亦包裹住良好睡眠必需的安穩底蘊，使人隨時能在恣意撒入的濃密窗光中傾身就枕，來場閑情的午後小憩。回看臥房主牆，細緻的壁面繃布與地坪色澤相應，將混合粉橘的淡然色彩挹注場域，並作為燈具及掛畫的襯底，幾何趣味如靜物畫般呈顯至盡；每當居住者放鬆地坐臥其中，亦恍然成為畫中人，使詩性空間益添人文氣息。

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（圖）另外兩間臥房將灰紫色系延展為一室淡雅清淨，使雙眼於別具巧心的開窗設計下悠遊其中。 分享 facebook

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（圖）設計師扭轉狹長空間難以規劃的印象，運用清玻璃及鏤空層架，滿足乾濕區域分離與置物需求之餘，更為視線保留了流暢通道。 分享 facebook

狹長型的衛浴空間承襲公領域的自然語彙，轉化原先的區域限制，於面光側設置一排齊整窗扇使空間洞開，為家居別開豁景；另採取平行於場域走向的長條型拼接地磚，帶動視覺延展，搭配毫無隔閡感的清玻承攬雙向視線，並界定盥洗與換衣區塊；牆身搭載的鐵件層架用以放置盥洗小物之餘，輕薄體裁亦維持了此處疏而不鬆的無壓感受，更確實讓遊於量體的風動感有了轉圜之處。

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善於圍塑空間詩意的 仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，提釀深厚的設計經驗，使禪意不需拘泥於對中式空間的想像符號，因此這次擇取簡約而細膩的天然木石為底，鋪灑上取之不盡的暖陽光影，構成毫無贅言的空間質地，將仝育美學中「靜、雅、散」的精神盡興揮灑，成就這兩座不言而美的明朗所在，使屋主一家能在其中和日子一同長飲細酌靜心之味。

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