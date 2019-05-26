與光共舞的夢想家居 細膩交織智能生活

【本文由靖雯撰寫】

分享 facebook

法國文豪波特萊爾在《巴黎的憂鬱》中說，一間心靈之房有著會做夢、會夢遊的家具，空間呈現和諧明朗，圍繞安靜芬芳的氣氛。而從善於譜寫空間狂想的 川十設計 彭星瑋 總監 眼中望去，每一隅角皆滿載著令使用者莞爾的精心設計。

例如在住宅作品《寧．境》裡頭，為回應業主對於科技產品的偏好，設計師以「智能家居」為核心概念，乾淨地收整線路並齊備遠端操控功能；此外亦援引晶透日光拂照，顯映複合媒材組成的豐饒場景，以既輕盈而沉穩的空間語彙，重新詮釋豪宅樣貌，柔聲邀請生活在滿室明亮中輕快起舞。

分享 facebook

分享 facebook

玄關天花板取樣自古典線板意象，層次遞進至金屬邊條與圖飾線板，形成類似穹頂的天幕樣式；另以鍍鈦為軸線，於立面拉伸出框格，形塑質感金屬與潔白立面的沉穩對話，讓一日的毛躁於此靜靜緩和。

分享 facebook

（圖）收起公領域的電動調控簾，隨即投入的明朗窗光使雙眼為之一亮！ 分享 facebook

（圖）電視牆鋪張紋理清淺的石材，與金屬飾條共構色系純淨卻不流於呆板的牆體；而影音設備所提供的劇院及KTV模式，更供應一家大小在此同樂的想望。 分享 facebook

走進客廳，收起電動調控的蛇行簾，明朗窗光使雙眼為之一亮，以地毯為界當央居中的桌椅軟件，選用線條圓潤的絨布及鍍鈦材質共塑柔和視感，與後方對稱立燈曲線相應。

當視線拉開，大範圍的天地以現代風格為基礎，天幕採取簡潔的白作為襯底，裝設兩種功能燈具——嵌燈提供日常照明，投射燈強化生活情境，而全室窗簾、照明皆以手機操控，實現屋主對智慧家居的嚮往。

回到美感角度，天花板邊緣由木條構成的凹凸光影，形成上推的延伸感；相對的地坪則使用淺卡其色拼木鋪展，與天壁暖棕邊飾相呼應，完成上下四方相融一體的和諧主題，徹底展現設計者處理細節的入微心思。

（圖）低調閃爍的造型燈具，集合了具仿舊感的圓柱體及透明材質包覆的球體燈泡，完美融合工業裸空及古典華麗元素。 分享 facebook

分享 facebook

行至用餐區域，低調閃爍的造型燈具開啟場域的新奇想像，上端略具仿舊感的圓柱體連接下方透明材質包覆的球體燈泡，集合工業裸空及古典華麗元素而成；細膩地將光澤撒上白石桌板與皮革單椅，替冷色調軟件暖座升溫，微塑家人用餐時的溫暖時光。

屹立一側的開放式壁櫃，則汲取天頂木質混合餐桌石板兩種元素，框構出櫃體骨架，並採擷吊燈的光芒意象，發展為層架後方的間接燈源，共構餐飲時光中的美麗風景。

分享 facebook

（圖）設計師選用對比強烈的白石作為圓形壁飾，其天然質地與壁面多重材質交相輝映。 分享 facebook

受公領域的寧靜氛圍簇擁來到主臥室，「方」與「圓」的空間語彙變得更加鮮明——設計師轉化現代簡約線條，以金屬邊飾強化場域的縱橫感，並同時作為接合異材質的過渡媒介，將立面當作畫布挑戰多樣化的色澤搭配。

如電視牆以白色直立線板配合灰色塊狀繃布為周，暗橘色區塊為心，自然地引領視覺聚焦中央；一方面凸顯牆面主要機能，更於過程中構成一幅靜謐畫面，使人於氤氳滿室的沉靜氛圍中悄然入眠。

分享 facebook

分享 facebook

次臥房轉而將圓形意象化為機能置物架，設計師於床頭主牆規劃醒目的圓架及壁飾，將「圓」所具備的圓融完滿之氣暈散開來，突出的造型亦豐富了狹長場域的視覺動線。

自書桌延展而來的床頭櫃，運用俐落的組合式設計，平順地承攬視線向外延伸，同時提供充分的置物區域；而對側壁櫃則配合床鋪高度，於順手處設置內嵌置物台，滿足順暢拿取物品的日常需求，使私人領域於簡單而美的機能語彙中達致完備。

分享 facebook

人們通常只在自己的腦海中作著自己的夢，川十設計 彭星瑋 總監 則是在人們的空間中製作他們的夢，本案便是扣入每吋細節，揉合智能巧思、複合媒材及多樣線條，還原屋主理像中的智能生活；因其十足到位的細部處理，既藏匿起不必要的線路窒礙，更於日常視野中塑造充滿情感的微風景，使一家人的晨昏起居皆是美滿寧靜，並於不知不覺中乘著這座夢境家屋，一同於時間的洪流中緩緩行進。

分享 facebook

OPEN Design 動能開啟傳媒