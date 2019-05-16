靜美家屋藏景於室 大度演繹生活之美

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【本文由靖雯撰寫】

日本設計家吉崗德仁曾說過：「設計的未來，將會是形體逐漸消逝的時代，未來是設計感覺、感性的時代。」如此洞燭先機的話語套用在 京璽國際 周讌如 設計總監 身上再適合不過，她以「藝術」、「生活」、「綠意」三個主軸出發，共構出無數內蘊含光的空間作品。

而本次沿著相同路徑所設計的靜美家屋，為來自新加坡的業主在62坪的大尺度空間內，運用色澤醇厚的大塊面石材，框塑起安定凝靜的簡練線條，搭配暖手的棕灰色軟件，將一股專屬住家的寧靜氛圍化作氣流，於暢然通透的動線規劃中靜靜流淌，使日常再無需多言，即能演繹出它真正的美好面貌。

（圖）公領域採用灰石地坪搭配清透玻璃立面，使視線延綿推展之餘，也讓家人能夠隨時彼此關照。 分享 facebook

推開家門，客、餐廳風景隨即盈入眼中，公領域共乘一片灰石地坪，搭配以線性隱約構圖的清透玻璃立面，作為彰而不顯的隔間，使視線能夠延綿推展，消弭區域之間的隔閡封閉，讓身處於各場域的家人能夠隨時關照彼此。

而玄關作為整體空間與外在世界的過場，設計師採用現代風格規劃出簡約天幕及懸空式壁櫃，凝練地收整上下線條使視覺輕盈起來；更於櫃體一處設置壁龕，提供屋主擺放藝品，進而與牆面掛畫及青翠植栽近身呼應，牽引藝術及綠意安撫勞累身心的力量，讓屋主踏入家屋的霎那，便能釋放累積一日的忙碌煩憂。

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（圖）垂吊燈具以不對稱設計挪移場域重心，倚重沙發軟件區塊凸顯出客廳溫暖休憩的核心功能。 分享 facebook

來到客廳，色溫舒適的石紋淡彩在腳下鋪展開來，乘著寬幅齊屋的落地窗，大塊撒入的日光更能呈托出空間質地；刻意偏於一側的垂吊球體燈具，以不對稱設計輕巧挪移場域重心，並著力於義大利原裝進口的軟件傢俬呼應幾何地毯，進而凸顯出場域溫暖休憩的核心功能，凝聚家人在此久坐長談。

電視牆同樣使用懸空及鏤空設計，削減不必要的厚重視感，其上尺寸多樣的開放式層架，再度滿足屋主展示藝品和收藏回憶的心靈需求；每當一家人團聚於此，既能一同觀賞影音節目，亦能回味全家共度的恬美時光，將生活該有的樣貌透過設計落實於空間內。

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當睡意來臨，回到充溢暖灰語彙的主臥房，設計師使用對稱的軟硬件形制，營造穩定的視覺感受；兩側方形床頭几配合義大利進口球體吊燈，亦補敘了當代觀點中的方圓意趣，並映亮主牆細緻的波紋起伏，內斂地將空間紋理展露無遺。穿窗而入的自然採光作為推波，點亮了觸感潤澤的拼木地坪，與簡潔機能的天花板設計，定睛於平滑鑲嵌的燈具及線型出風口，著實將俐落美感與日常需求融為一體，使每日眠夢皆獲得最大的舒適靜美。

（圖）浴室皆選用潔白磁磚及進口雕刻白大理石，襯托兩面瑩瑩亮起的鏡體，既增添視覺層次，也完美融入當代東方的「方圓」意象。 分享 facebook

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主浴室則反之以潔白色系為基底，全室皆選用肌理潔白的大理石磁磚及義大利進口雕刻白大理石，兩面鏡體於一片雪白中瑩瑩亮起，與主臥房的床頭巧思隱隱對應，此處亦融入「方圓」的當代東方想像，簡約的線條表現在間接燈源照明下，形成富有層次的一隅屋景。

回看整體側向延伸的空間走向，清玻恰到好處地區隔使用機能，並免去雙向採光遭到隔檔的煩惱，以三面環繞的窗景呼擁中央泡澡池，營造高級旅宿般的雅緻體驗。

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「生活品質與富麗堂皇的材質無關。」這是京璽國際 周讌如 設計總監篤信的設計真理，本次熟練地通過富含藝術人文的創作思維，精心挑選散發玉石質感的溫潤石材作為住家的堅實底蘊，輔以清玻、開放、懸空等清透材質及設計手法，消除印象中住家場域的閉鎖侷限，輕輕勾勒出柔軟沉靜的生活之美，承載一家人的心靈歸屬。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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