為設計而生的捕夢者 以混搭風格演繹生活場景 專訪：境庭國際設計 Ginny周靖雅

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【本文由Alison撰寫】

俄國文豪托爾斯泰曾言：「一切使人團結的事物都是美麗、善良的。」在 境庭國際設計 Ginny周靖雅 設計總監 柔韌多變的設計思維中，便充滿著這樣令人感動的力量。訪問她這天，她穿著一身藍綠色外套，正從二樓會議間下樓，只見她臉上泛著笑道：「這裡擁擠，我們換個大一點的地方談。」語音剛落，她便迅速的推門出去，輕盈步伐中充滿著身為總監應有的高效執行力。談話初始，很難不被她清朗而帶點獨立氣質的語調所吸引；然而在一個多小時的訪談後，我們才了解在這樣幹練的身影背後，不僅藏著對細節、品質的執著與堅持，更有著一份為他人著想的溫柔。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《天藝》 分享 facebook

自幼熱愛繪畫 跨足設計展現天份

自小喜歡畫畫的Ginny，從班級壁報製作到校內外繪畫比賽，都能見到她的身影。升學時她延續了這樣的熱情，選擇了能夠盡情繪畫的建築系，一則是為了過足執畫筆的癮，另一則是希望將興趣抽離純美學，為社會帶來實際效益的人生規劃。然而建築的量體範圍縱有千變萬化，卻依舊逃不出現行法規的限制，這也令她開始思考探索空間中的其他可能。行動力向來高漲的Ginny，在畢業之後馬上報考了室內設計系，鬆開束縛的空間，讓她天馬行空的想像逐步成為圖紙上的清晰烙印。有了建築背景及繪畫底蘊作為支撐，周總監掌握空間重點的能力自然比旁人略勝一籌，這也使她擁有更多勇氣走入當時尚未盛行的室內設計領域。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《日昇月恆》 分享 facebook

勇敢自立門戶 只為替業主達成夢想

出社會後，經過幾年的職場歷練，Ginny對於設計背後的理想越來越明確；話及至此，她轉身拿出一疊厚厚的紙本，自信地說道：「每一個步驟，從製圖到報價，就算是個大外行也一定看得懂。我想要給客戶的不只是藝術，更是無從挑剔的信賴感。」幾經思慮，她決心創設「境庭國際設計」，以將這些年所學與經歷，更完整的呈現及展演。就算曾因業主挑三揀四，光平面圖就來回修改近30次，她仍舊抱持著為業主完成夢想的初心，絕不輕言放棄。對周總監而言，設計不只是一門藝術科學，還是一種溝通的藝術，亦是她為屋主悉心搭建的圓夢橋樑。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《日昇月恆》 分享 facebook

從自身經驗出發 「境式混搭」成為招牌

隨著公司逐漸穩定，周總監最著名的「境式混搭」也在此時出現了端倪。自小搬過20幾次家的Ginny露出女孩般的笑容，說道：「公司穩定下來後，我才想到自己是不是也該找個安身立命的地方。」找到適合的落腳處後，她便著手規劃自己的住處。結果這一規劃，才發現「想要的太多，可以割捨的太少。」為了滿足所有想像，她決心研究比例、材質、色調與風格呈現的氛圍，最終在自己的小宅中搭建出別具特色的「境式混搭」風格，自此之後，她更以這套混搭手法為業主融匯所有的夢想元素；於空間置入境庭代表符號的同時，也圓滿達成了屋主對生活的所有想望。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《大道首璽》 分享 facebook

放下設計框架 生活自有他的風格

Ginny還與我們分享道，規劃空間的過程，風格或美學的呈現不見得是第一要緊的事，如何為業主設身處地的考量，將他們想要的生活無痕地嵌入設計，才是最最要緊的事。畢竟設計費動輒百萬起跳，事關身家積蓄，怎能讓設計師鐵口直斷地指點屋主以後要怎麼過生活？她拿起筆在空中劃了劃，繼續說道：「如果客戶有很多朋友常來家裡聚會，那麼我們就會需要一張大餐桌；如果爸爸喜歡喝茶，媽媽喜歡西式吧台，那就兩個都做吧！在設計過程中，我學會放下風格界線，對方滿意才是最重要的～」她手握著原子筆在半空中點了一下，輕輕地笑著，眼裡滿滿地都是對美學的熱情與對業主的愛護。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《畫世紀王公館》 分享 facebook

追求極致完美 絕不錯漏任一細節

由於總能讓客戶帶著各式風格打包入住，並同時兼具美觀與機能需求，境庭設計自此便以「境式混搭」打開了知名度，上門前來的客戶更是絡繹不絕。然而這卻沒有降低Ginny對案場的完美要求。提起和工班的相處，她忍不住笑彎了腰，說：「他們都很怕我去現場啊～」追問下去，周總監才招認自己是1度不能差，1公分不能短的超龜毛類型，稍有誤差就得「拆掉重來」，她稍微斂起笑容，語帶慎重地說著：「合作久了自然會知道我就是這種容不下一粒沙的個性，這是原則問題。」總事追求完美的最高品質，不僅提升工班的做事效率，也是客戶對境庭設計有口皆碑的關鍵之一。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《新天際》 分享 facebook

規劃優質空間 重新凝聚幸福時光

以「重視客戶」、「誠信相待」、「最高品質」為原則，在每一次的設計中，從業主的期待出發；自商空、住宅、景觀規劃到建築外觀，皆毫無保留地揮灑對空間的無限想像；透由合宜的比例拿捏、混搭的設計筆鋒與緊扣人心的入微觀察，和不容貽誤的謹慎態度，Ginny不僅為公司創造了良好的口碑，更收穫了無數段彌足珍貴的友情。不少客戶與她分享自己變得有多喜歡待在家裡，或是小孩變得很少出去閒晃，還常常帶朋友回來；這些行為上的改變，證明了良好的設計的確有將生活牽引至美好的能力，也讓她更加堅信自己投身設計是正確的選擇。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《飛飛想麥公館》 分享 facebook

仔細品味生活 靈感自觀察中成型

而這樣大量的創作與靈感，其實端賴Ginny平日對文化及生活的細膩觀察。得空時她喜歡追劇看電影，看見喜歡的搭景、佈置便按下截圖鍵，腦海內的圖書館藏著無限的風格與情境，遇上舉棋不定的業主時，周總監便會自記憶中抽取合適的場景推薦給他們，再從中逐條修潤成屋主需要、喜歡的樣式。除了外在的畫面與結構，思想更是撐起設計重量的骨幹；她著迷於日本職人花一輩子打磨技術的執著與細膩，喜愛蜷川實花濃郁色彩中的虛幻氣息與脆弱符號，欣賞杜拜燈火輝煌下的純樸本質；每走訪一個國家，她總能觀察出那些生活中的紋理，並細細收藏於心底，讓異國芬芳成為創作的基質。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《疆山》 分享 facebook

保持設計能量 持續為設計圈綻放花火

隨著近年作品獲得多座國際大獎肯定，希望Ginny到海外開分公司的呼聲也多了起來；她靦腆地感激大家的厚愛，並表示自己對事業其實沒有太大野心，最希望的仍是給予客戶更多優異的品質與服務，不管是商空、住宅、會所、建築或是庭園造景她都會繼續保持創作的熱情，同時精進自己及公司同仁，為台灣甚至亞洲設計圈帶來更多正向的能量。

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(圖) 境庭國際設計 設計作品《五股麗寶新圓山》 分享 facebook

儘管一路走來有挫折，也曾遇到瓶頸，但 境庭國際設計 Ginny周靖雅 設計總監 卻未曾迷惘，無論做什麼，知道自己做的是對的、好的，就咬緊牙關堅持下去；這是她身上不同一般人的「堅持」。當問到她為何能在設計這條道路上，義無反顧的走了二十多年；Ginny眼神熾熱地說道：「每個人生來便有不同使命，而我的設計便是為了替業主圓夢而生。」一席話說來誠摯而溫暖，像個真實存在的捕夢人，只要將對生活的渴望與需求告訴Ginny，她便能透過一枝筆，將你的夢想鉅細靡遺地實現於生活中。

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