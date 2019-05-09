飛鳥歸巢 回到沒有紛擾的溫柔白境

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【本文由Alison撰寫】

向來以「讓生活返璞歸真，帶生活回歸本質」的CONCEPT北歐建築設計團隊，此次在作品《雙湖匯_Confluence》中以深濃的色彩，大尺度的空間陳述，刻畫男女主人胼手胝足共創事業的情感語彙。其利用相同材料擘畫量體結構，並添加各式異材質，使室內調性立體紛呈，展現海納百川溫柔、仁慈與不斷推移遞進的多種樣貌，創造出匯流而聚的生活家居型態。

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（圖）暗流——如隱身於空間中的軸線秩序排列，利用天地壁的延伸手法連結公私領域，在界定空間同時卻又模糊界線，展現空間的純粹力度。 分享 facebook

深灰地磚自玄關延伸至空間過道處，設計師利用兩種大相徑庭的地板色調、材質落差，輕鬆區分出落塵區與室內場域，貼心的為年紀漸長的屋主除去高低落差所伴隨的危險，透過材質擘劃動線，為室內醞釀出一股諧和而溫暖的質樸感受。玄關櫃至主衛浴以深色木紋貼皮一氣呵成，巧妙消弭洗手間處於房屋中央的突兀感；扣上刻意仿古做舊的磨石子地面，空間得以沉浸在濃厚的懷舊氣息中。

從玄關處到小孩房前，ㄇ字天花板以不鏽鋼材處理，用冷硬的材質搭配木質溫暖、柔軟的印象，既不是單調的木作，亦不是生冷的金屬；異材質為彼此碰撞出一種新式印象，整體空間從水平的和諧到垂直的豐富材質運用，無不展現設計平衡的駕馭美學。

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沒有鮮明的色彩，簡單的黑灰白在空間沿著閒散生活悄悄地蔓延開來；一抹優雅的弧線，巧妙包覆低矮的橫樑，宛若靜謐無聲的浪潮，輕輕攏著家中成員，成為凝聚家庭情誼的最佳表徵。灰階啞光門片的低調，給予大理石電視牆最適切的表演舞台，特意挑選的矮背沙發為場域拓出寬廣的視野；在光線的動與靜中，逐漸譜出住宅內和諧、包容的輪廓與底蘊。

（圖）島嶼——湖泊上的島嶼「餐桌」，情感交匯流動的場域，是父親陪伴女兒、母親下廚料理的生活場景，也是屬於一家人靠岸的幸福時刻。 分享 facebook

（圖）匯流口——雙湖交匯的視覺層次從玄關進入，透由天花曲線雕塑的公領域及仿生意象的吊燈，淡化原有屋樑的壓迫感，形塑如鳥兒般自在飛翔的姿態。 分享 facebook

輕食吧台緊臨餐桌，讓嘴饞的成員在辦公讀書之際，有了絕佳的覓食場所，使此處成為家庭成員匯聚的核心場域。設計師選用小雕刻白與深松柏兩種色系的大理石創造豐富對比，同時遮去出水口，以高超的美學技法，不露聲色的化解傳統風水上的漏財忌諱。上方高低垂掛的飛鳥燈飾，呼應天花板的波瀾弧度，像是《聖經．創世紀》中啣回橄欖枝的白鴿不斷盤旋；每一個側身、撲翅，都象徵著家庭的幸福未來。

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相對於公領域的深濃色調，私領域在維持和緩雅緻的原則下輕放色彩力道，為睡眠空間注入恬淡舒適的氛圍；木地板以深Ｖ溝縫處理加強空間立體度，配上輕棕、淺灰色系，各為不同使用者帶來或穩重或清爽的氣質。兒童房另掛一組球形吊椅，增加場域重點，亦為房間抹上令人會心一笑的玩心。

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主臥衛浴以安地斯磁磚清簡的紋路，細細堆疊出大自然的清澈無華；在極簡的裝設思維下，設計師安裝高低大小不同的雙面鏡，並特意於盥洗檯面下留空，以利未來放置單椅；在互為映襯的妝點構思下，巧妙打理出一處專屬女主人的梳妝空間，更使白淨空間多了幾分豐富表情。

英國詩人濟慈的《希臘古甕頌》寫道：「『美即是真，真即是美。』這就是你在世上所知道和需要知道的一切。」闡述了現實與藝術相互牽連而無法裁劃的本質。擅長觀察生活面貌，進而以靈巧設計勾勒美妙住家形象的 CONCEPT北歐建築設計團隊，在作品《雙湖匯_Confluence》中透過飛鳥的俯瞰角度，尋找空間對話的可能性；重新裁切並放大尺度，不僅清晰地拉出天地壁層次，亦隱晦地綰住場域界線；利用光影傳遞情感溫度，淬煉出住家原始而無垠的模樣與氣度。

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