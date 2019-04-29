專訪：體貼人心的設計暖男 懷抱熱情譜寫空間狂想

【本文由靖雯撰寫】

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在進入訪談之前，先讓我們試想，你理想中的空間是什麼樣子？是如同移動城堡中能夠自由操控的怪怪屋？還是一座遺世獨立卻自給自足的高空堡壘？這些天馬行空的綺想，在 川十設計 彭星瑋 總監 的腦海中也都曾經浮現。這是源自他小時候，在工地看著父親拾取磚瓦疊造房子便奠下的根基。隨著創作經驗與實地磨礪愈加豐厚，如今他打造出「川十設計」這座穩固的「家」，期望透過設計的行為，從「造房子」到「造日子」，實現人們日常生活的美好願景。

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（圖）川十設計 設計作品《光影的盒子》（夜間） 分享 facebook

自小見習工地實況 悄然開啟澎湃設計魂！

或許對年幼的彭總監來說，玄關不是「家」的入口，沙泥粗胚才是。擁有一位擔任工班師傅的父親，從小便跟隨著爸爸的背影在工地走跳，未覆水泥的裸露鋼筋、空無一物的冷硬方塊，既是他的成長背景，也是一張巨大畫布；回想那些尚未雕琢的粗胚屋，總監浪漫地說道：「在那裡頭，我會忍不住開始幻想它未來會是什麼模樣。」

長大求學後，仍難忘懷對空間設計的熱情與想望，因此一有時間他便低頭沉浸在手繪圖稿的世界裡。後來越畫規模越大，從紙張擴展到牆面，這段時期在他的每個住處牆上，都儼然一幅幅巨型畫布，充滿各式各樣的平面與透視圖，從而展露出總監對於室內設計的熱烈追求。知道自己的立足點，才懂得該往哪裡去，將幼時見過的屋宅與青年時所繪的圖稿收入心底，抬起頭，用更高的視角展望前行。畢業退伍後，展開為期近兩年的工班生活，由父親手把手地教學，這不僅讓他深切體會造屋的辛苦與用心，更徹底燃起他的創作魂，準備踏入設計行列內構築空間夢！

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（圖）川十設計 設計作品《光影的盒子》（白日） 分享 facebook

倍份努力紮穩根基 啟動靈活設計思維

即便與「空間」保持最前線的密切接觸，彭總監卻深知設計不僅止於此。早些年前，他懷著一身創作能量，將自己重新歸零並投身至專業領域，如今心有所感地說道：「若不是懷有巨大的熱忱，或許我不會一路走到現在這裡。」在任職於設計事務所的那幾年中，總監切切實實地付出加倍的努力——強迫自己每日瀏覽國內外的最新資訊，並大量訂購專業雜誌閱覽，至今這些習慣也已然成為稀鬆日常。隨著實務的積累與視野日增，創作的思維愈加靈活暢通，他也在這時毅然決定，挑戰人生的另一層高樓，因此「川十設計」便就此誕生。

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（圖）川十設計 設計作品《Cheer tonight》 分享 facebook

克服萬難獨創品牌 成熟維幄肩負重任

「相較於言語表達，我更喜歡用圖面來幫自己陳述。」秉持誠信踏實完成每件案子的彭總監，將空間語彙化繁為簡，以「川十」簡單大方的五筆劃，強調去除繁複且主題明確的風格形象。但初期夢想與現實的落差，或許不是寥寥幾筆就能訴盡，年紀輕輕即滿腔熱血地創立品牌，草創時期員工僅有自己一人，且辦公室就設立在自家一隅，來自周遭的懷疑聲量當然不會少。不過地基扎得穩，成果自然就會展現，躬親懇切的溝通態度，使彭總監獲得第一位業主的極度信賴，讓他有機會大展身手樹立首發代表作，親友們紛紛轉疑為信，全力支持他的設計事業。

品牌成立至今兩年多，總監說最大的改變是「我知道我不再是一個人了。」性情相投的工作夥伴與專業工班相聚而來，但變化的不只是人數，身為團隊領頭人，他更意識到肩上營運管理的重責大任；此後面對圖稿的態度亦愈加謹慎，並為了更大的遠景，預先搬遷至新辦公室，透過具體的坪數擴增，宣示為人們創造理想空間的熱切企圖。

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（圖）川十設計 設計作品《早安，霓好！》 分享 facebook

拒絕複製創新求變 敏銳聚焦藝術視界

回歸創作初心，彭總監緩聲說道：「我不喜歡做跟別人一樣的東西。」然而簡單的一句話，究竟要如何實踐呢？總監分享他與客戶進行提案討論時，會先請對方提供喜歡與不喜歡的風格關鍵字，抓準想像邊界後從中產生空間的詮釋與想像，進而配合業主的品味及生活作息，使美感設計具現為彈性機能。而長期以來，川十團隊為了讓客戶擁有更切實的情境想像，3D立體繪圖是他們的必備工具，未來更期待能運用虛擬實境技術，一方面提升溝通效率，另一方面則是讓人們擁有身歷其境的空間體驗。

接著總監談到自己的創作觀點，希望以藝術的視角切入空間，喚醒現代人遺忘的美感想像。由於藝術是門抽象的技藝，既無邊界也沒有固定的排列組合，而設計亦如是，彭總監每回的繪圖修改，都是在尋求機能與藝術間更完美的嫁接方式，並一次次縮短由空間通往藝術的距離。

以川十辦公室為例，他擷取了圓形在東方脈絡中的象徵意涵，以弧線取代縱橫交錯的冷硬線條，使「圓融、圓滿」的寓意貫穿空間，時刻提醒做人處事的重要道理。而我們從商空作品《早安，霓好！》中，也見得彭總監致敬幾何形體派始祖蒙德里安的創作概念，以色塊打破框格侷限，其中端景牆更巧妙結合平立面與質材展現出全新趣味，讓藝術不停留於呆板掛畫，而是經過設計者消化而成的獨特表現！

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（圖）川十設計 設計作品《寧・境》 分享 facebook

細節落實設計狂想 體貼客戶悉心調整

沿著創作線索，總監轉而憶起令他印象深刻的案例。以位在重劃區的住宅作品為例，由於業主屬於預算充裕的高端客戶，長期與彭總監合作下來亦建立了深厚信任，因此給予許多的發揮空間，放手讓總監再度發揮他的設計狂想！為滿足客戶高度使用3C產品的生活習慣，川十團隊花了幾個月的時間，透析智能設計與科技機關，讓屋主在家透過手機便能操控所有的家電機關，並添入許多設計的美感與細節，光是一片只需簡單處理的門片，彭總監便運用繃布、鍍鈦鐵件等複合媒材去展現出空間質地。「因為業主重視，所以身為他的設計師，我也必須去熟悉。」輕輕帶過的結語，卻著實展現出彭總監堅定的設計心理，此刻也不需再多言語，因為作品最終會替他說出一切。

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（圖）川十設計 設計作品《慵藍午後》 分享 facebook

拆卸僵固設計束縛 解放新型空間想像

誠如總監開場時提到每日閱覽設計資訊的習慣，新奇的居住型態也不斷衝擊他的視野，總監閃爍著雙眼緊接著解釋道——設計師習慣來到案場，看見的都要是高聳的房屋，反而比較難回到萬丈高樓平地起，擁有無限發展可能的想像狀態。然而空間不該僅限於向上發展的可能性，總監期望以彈性、可組合的住屋概念出發，像是回到幼時玩積木的情景，讓房屋可以產生堆疊、旋轉、突出等效果，甚至能夠隨著季節移動，去開啟居住空間的多種樣貌，並使人們的生活擁有更多發現的樂趣。

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從工地的沙土中成長，川十設計 彭星瑋 總監 擁有第一線的經驗，這層生長背景亦深深影響了他日後的生命走向；宛如過去在牆面繪製圖稿，清晰透視自己的設計使命，如今將想像中的模樣化為川十設計，與志同道合的夥伴，一同秉持誠信踏實的初衷，以獨特的美學觀點為人們搭建現實生命與藝術想像的橋樑。因著他踏實穩健的腳步，現今品牌知名度也更上層樓，團隊經手的案例不僅跨足住商領域，相關的國際業務也開始與他們接洽，能夠想像一幅令人期待的高地美景，正在前方等著他！

對所處的世界永保熱情想像，這便是彭總監準備用一輩子的時光，向人們訴說的設計心語。

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OPEN Design 動能開啟傳媒