現代之手游刃東方筋絡 來場鬆弛身心的按摩吧！

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【本文由靖雯撰寫】

一個人所展現出的精神是由內而外散發的，因此人們一方面透過閱讀思考積累心靈的厚度，另外則藉由運動舒壓養成優美的體態，而本次 竹村空間 魏立彥 總監 悉心調配的沉穩之作《I’M SPA》，便是幫助人們脫離緊繃日常的寧靜所在。設計師抽取弧型的柔美意蘊，圍塑出量體外觀的黑白波紋，一樓大廳則將此轉折為穩固的直線構圖，運用視感厚實的深邃色度作為基底，搭配米白與淺棕立面共塑出場域的輕重吐息，使賓客隨著暈散其中的舒緩氛圍調整氣息，再進一步走入獨立隔間的深層按摩室，於風格多元的幽靜房室中，重回身心靈原初的核心狀態。

（圖）一樓大廳天地相映的中式窗框開啟空間的古典敘事。 分享 facebook

進入大廳，天地相映的中式窗框開啟空間的古典敘事，而後由晶亮的石材地坪迎接來客，以其高貴而堅定的質地穩住人們匆忙的腳步；兩翼的落地層架融入品牌商標，彰顯企業形象同時亦作為視覺鮮明的花型壁飾，接續天地意象說著古典東方的敘事，並引人跟隨柔和的間接照明，細細閱覽擺設其下的周邊產品。

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（圖）設計師規劃一面極具幾何美感的花藝壁飾，為沉穩空間挹注生氣。 分享 facebook

轉個彎，灰系花磚如長毯鋪展開來，開啟多功能洽談區豐富的場域機能——木作屏風的兩側，是為賓客劃設的會談桌，設計師選用棕黑色鏤空矮几搭配灰布沙發，讓主客雙方皆能在最舒適的狀態下，傾聽彼此的需求與建議。有時隻身獨坐，亦能神遊於端景牆極具幾何美感的花藝壁飾，抑或任眼神穿透過鑲嵌於屏風的清玻，一路收攬至戶外的車流光影。

（圖）洽詢櫃檯後方牆帶融入間接照明，運用簡約線條帶出視覺趣味。 分享 facebook

臨側的洽詢櫃檯，以木紋磁磚與多功能區域劃分場域機能，地坪質材順著行進方向延伸至櫃檯立面，銜接至穩重大方的濃黑檯面；上方燈飾則採用同色系的條狀造型，與入口櫃檯所使用的純白燈具形貌呼應，共塑優雅的空間氛圍。而後方的起伏牆帶則融入間接照明，運用簡約線條帶出視覺趣味，除了為洽談過程點亮視野，更於古典沉靜的氣蘊中，增添現代美的層次。

（圖）二樓美髮層櫃檯融匯草綠及純白色彩，為場域增添清新活力。 分享 facebook

來到二樓美髮層櫃檯前，地坪運用石紋磁磚接續一樓大廳氛圍，鐵灰色系與木質櫃身融出一片寧靜底蘊，匯合進草綠牆面的自然氣息，為門廳的空間餘緒增添幾分清新活力。一旁的鏤空層架，更將明亮的白輕盈地帶進視野，以看似不規則劃設的層高，隨性擺上幾件商品，讓視覺轉移從「重」中輕巧移轉至「輕」，亦讓客人一眼看盡即將使用於自身的產品種類，獲得實實在在的安心感受。

（圖）半開放的整髮空間將黑色系的穩重延攬至此。 分享 facebook

一隅半開放的整髮空間，將黑色系的穩重延攬至此，磁磚地坪、皮革單椅而至鏡體玻璃的收邊條，各類材質皆圍繞著量體敘事精心選配；並俐落地採用木質屏風圍塑隱密氣氛，搭配臨街一側落地開窗，剔除多餘的封閉感受，將修整秀髮時所需的空間狀態收攏於此。

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（圖）獨立休息室既充滿靜謐氣氛，舒壓所需的機能設備也一應俱全。 分享 facebook

為了讓人們獲得更全面的身心修護，設計師在靜謐的主題下，分枝規劃了多風格的獨立休息室。步入其中，被漆作純黑的天幕將色彩流淌而下，使人宛如回歸心靈深處，脫去一身束縛靜躺於床；主牆的繃布拼板搭載開放式層架，點綴幾盞燭光，柔和地敘述出場域的內在狀態。後方的沐浴休憩區域，則改以溫潤木質構成主牆畫面，更加緩解放鬆前後的目光；而盥洗泡澡與抬腿舒壓的機能設備亦一應俱全，提供人們在此充分休息。

（圖）部分獨立休息室採用日式主題，以風格掛畫及造型地燈等元素塑造別樣風情。 分享 facebook

（圖）設計師運用侘寂之美，圍塑出純淨且祥和的場域敘事。 分享 facebook

竹村空間 魏立彥 總監 擅長化用現代語彙表現東方氣蘊，為切合業主期望帶給每位來賓的深度休息體驗，於本案的公領域，運用簡潔線條勾勒出沉穩寧靜的空間主題——適度調配色澤多樣的木石材質強化場域氛圍，再輔以活潑跳色的天然意象，以及富含線條意趣的立面設計，塑造出別於單調街景的多變視覺層次。在獨立隔間的私領域，則拓深為更加寧靜無聲的休憩所在，以闃黑的場域色調搭配幽微照明，引導人們徹底回到與自我對話的原初境地。設計師將對於人心的透徹理解化為可賞可翫的空間語彙，並將由內而外展現的「精神」，藉由外在設計，引領來到此處的賓客找回最舒坦的內在狀態。

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