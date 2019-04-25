人文之心匯聚現代氣宇 推開家門直抵美學核心

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【本文由靖雯撰寫】

有句話說「角落是生活，格局是氣度。」向來擅於敘述人文生活之美的 京璽國際 周讌如 設計總監，本次悉心寫就《長安金茂府》這座內斂深藏的雅意寓所。以溫潤木質搭佐細膩的石紋磁磚作為基底，回字型的動線設計凝聚文理氣度；再於細節處輔以金屬配件及清亮燈帶，讓奢華氣質在不喧賓奪主的情況下，承托起氳繞屋宇的悠然氣韻，進而成為充溢居住者胸臆的飽滿精神。

（圖）不對稱切割的玄關壁櫃，以鑲嵌鏡面展現虛實相映的視覺效果。 分享 facebook

甫踏入家門，淡雅紋路的木質櫃體，不對稱線性切割中，以虛實設計手法將仿古鏡內崁於其中，流淌出溫潤視感亦兼具收納陳設之用；除了美感表現外，端景櫃亦作為公領域的中軸，構成左右對稱的格局規劃，使玄關區域的功能不僅只於出入的過道，更是聯絡客、餐廳家人情感互動的重要地帶，讓此區成為維繫家庭關係的有機場所。

（圖）設計師於客廳區域規劃大面落地窗，讓戶外日光襯托出人文家居的溫度。 分享 facebook

客廳地坪悄然產生變化，以墨染般的石紋地磚暗示機能轉換，而大面擘開的落地窗，亦破除空間的內外界線，將窗外景色化為動態變化的巨幅畫作，讓時間這名無形繪手，滿懷柔情描摹家人相聚的時光。

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回看自然光線盡情佈灑的居室，生活場景隨之鮮明——簡約天花板周邊鑲嵌的金屬邊飾，俐落勾勒出整體層次，向下延展為溫暖木質及高雅的壁布立面。設計師特意打破牆面的區域慣例，將木質轉折延伸與繃布銜接，圍塑起居與閱讀區域的一體性。位於沙發後方的開放式閱覽區，運用同色系壁櫃滿足存放書籍擺飾的需求，為區域帶入低調點綴之餘，亦和量體的大氣精神不謀而合。

（圖）餐廚區域延續濃淡適宜的高雅色調，並以造型燈飾及壁畫暈散出一絲奢華氣韻。 分享 facebook

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右側的餐廚區域，濃淡適宜的高雅色調延續於此，讓每一次的用餐時光，皆沉浸在視覺兼具味覺的藝術饗宴裡。而美感總是立基於機能之上，拉開一側的金屬玻璃拉門，功能俱全的烹調空間出現眼前；延續餐區的悠緩質調，此處同樣使用瓷磚基底，搭載藕色壁櫃提供充分的儲物空間；當家人在廚房料理餐飯的時刻，可以彈性地開闔拉門，滿足避免油煙逸散而出的日常機能，亦顧及兩廂互通言語的心理需求。

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沿著餐區旁的廊道轉入多功能房，場域轉以木紋作為敘事主調，在明亮的天幕設計下，淺色的桌椅及坐榻，最後由散發安穩底氣的木紋地坪承攬收束。透過大面開窗流淌入室的日光，塑造淡雅空間的敞朗感受。臨窗設置的定製坐榻與書桌相連，採用同樣色度的木質面材搭構出清新視感，讓家人既能獨坐桌前閱覽書報，亦可閒散地臥於窗榻，靜享私人時光，將藝術化的生活面貌就此實現。

（圖）位在廊道底部的客浴，使用圓境搭配間接照明，成為兼具機能與美感的端景設計。 分享 facebook

延著長廊再行探尋，宛如端景的客浴洗手檯驚現，帶有東方圓融氣韻的明鏡，搭配柔和的間接照明，在通往臥房的轉角巧藏迷人風景。由地坪延伸而上的石紋磚與木件一體成型地框構邊界，令洗手台設計像是一幅畫作，與浴、廁功能兼備的客浴內部形成對話；而灰紋磁磚的潔淨感更是貼合洗浴情境，予人清潔而明亮的視覺感受，為日常一隅注進美好細節。

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（圖）設計是為主臥室規劃了擁有「Double Sink」的衛浴空間，讓屋主在日常即能享有飯店級體驗。 分享 facebook

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推開客廳的木質暗門進入主臥室，簡單劃分高低層次的天花板向下層遞至簡練的線性分割壁紙，最終連結至場域中心的床鋪及柞木地板，一室的紋路在採光映照下，形成溫和緩舒適的睡眠氛圍。而設計師為了近一步提供高品質的日常體驗，便在此細心設置了開放式衣帽間及「Double Sink」的衛浴空間，為居住者實現飯店般的居住情境。

（圖）長親房以暖灰作為主牆色系，沉穩的色彩帶來安定感受，其線性語彙亦拉伸了天地的開闊感。 分享 facebook

生活的樣貌應是藝術的體現。京璽國際 周讌如 設計總監 致力於將「藝術、生活、綠意」合一的空間表現，實踐在每一個設計案例中；本次透過中間色度的木質基底渲染場域的安穩意蘊，搭配搶眼的端景設計，讓一家人自推開家門的那刻起，便能感受到濃厚的靜謐氣息；並借助色澤輕柔的異材質所產生的對話，共塑出或奢華或寧靜的量體氣度，使家屋不再只是休憩所在，更是找回藝術生活的入口。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術．生活．綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；通過藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的表達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共享生活。

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