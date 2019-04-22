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任光掀動凝白扉頁 留住韶光的心境美景

2019-04-22 14:24OPEN Design

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【本文由靖雯撰寫】

人們說，簡單即是美，這層體悟往往隨著年歲漸長愈加深刻。因而本次 idesign塘采設計 陳紹珩 設計總監再度發揮為客戶把關生活細節的嚴謹態度，針對年屆退休的屋主及其旅居在外的女兒規劃新居；掃除過度的色彩及線條語彙，盡情揮灑純淨的白色主調，並適度添入清爽木質和石材，使家居於大量採光拂刷下，顯露出生活的純粹本質，為留存舊居的日常軌跡輕輕劃下句點，成為屋主開啟樂活新生的純白扉頁，也作為女兒每回返鄉休養身心的歸零時點。

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（圖）玄關側邊裝設落地鏡櫃，既拉伸空間感亦兼具儲物大空間！
（圖）玄關側邊裝設落地鏡櫃，既拉伸空間感亦兼具儲物大空間！
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步入家門，清透採光打亮了整個公領域，使清新的場域質感滿目流淌；此外，也鮮明地映照著順手位的黑鏡櫃體，鏡面則採用落地設計，以便從頭到腳檢視儀容。隨著腳步推移，漸次反照出室內陳設的形影，益加伸展小巧區域的空間感。而對向的置物平台則與米白櫃身一體成型，於內嵌空間中使用間接照明暈散柔和氣息，輔以櫃腳挖空的小巧思，仔細剔除龐大體塊所帶來的沉重感受，於機能收納間回應場域的輕盈主題。

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（圖）設計師在客廳裝設齊頂置物櫃，提供屋主擺放各式珍藏，使回憶之物於暖調嵌燈映照...
（圖）設計師在客廳裝設齊頂置物櫃，提供屋主擺放各式珍藏，使回憶之物於暖調嵌燈映照下，散發專屬於這家人的獨特光芒。
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視線隨玄關的鏡黑立面向內延展，轉而由起居空間的主牆承接敘事——墨黑的電視牆區塊，結合尺寸規整的收納櫃，構成雙向展開的牆帶；既避免大面積使用單一色彩可能造成的呆板視感，同時借助「越遠的物件越黯淡」的距離認知，拉伸出寬敞的水平空間，讓閒散坐臥沙發的屋主，能享有最佳的觀賞視野。至於沙發背後的落地櫃，則採用清玻璃為使用者保留雙眼游走的餘裕，於氣氛溫馨的燈源投射下，暈散出一片暖手光照，放置其中的私人藏品便自然顯現出各自的獨特質地。

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（圖）餐廳採用與環境色系相同的茶鏡，正面窗戶為家屋迎納進充足日照。
（圖）餐廳採用與環境色系相同的茶鏡，正面窗戶為家屋迎納進充足日照。
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另一方面，玄關的米白櫃體則轉折為潔淨的用餐區域，連綿的舒適色度化為尺寸齊備且數量充裕的置物櫃，供作刀叉碗盤的新家；而其中一側更細心設置大幅茶鏡，迎納透窗而入的舒緩日光，進而使光線反射至公領域的各個角落，打亮日日起居坐臥的開朗心境；而每當夜幕升起，帶有淡彩紋理的石製桌板亦彷彿承接白晝的餘緒，為聚攏佳餚的餐碗拌入簡單日常的好滋味，讓一家人帶著愉快的心情用餐，飽嘗滿腹歡快。

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（圖）主臥室承襲純白主調，去除多餘的裝飾語彙，打造出輕盈柔和的睡眠空間。
（圖）主臥室承襲純白主調，去除多餘的裝飾語彙，打造出輕盈柔和的睡眠空間。
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穿過廊道，行至盡頭的主臥室，入門處以齊頂片板作實私領域的隱密需求，轉個彎，迎面兩扇大窗流入份量十足的自然採光，沖積出敞亮的臥眠空間，自層次分明的天幕至溫潤的木質地坪，比比皆是清朗。來到獨踞窗台一隅的休憩座位，柔軟的皮革單椅搭配紅銅色邊几，隱然劃分出了別樣場域機能，讓屋主無論是睡眠亦或悠閒閱覽讀物，身心都能夠完足舒展。

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留白是為了填空，但不見得每次都需要急於寫上答案。總是繫心屋主所需的 idesign塘采設計 陳紹珩 設計總監，於本案利用「白」所象徵的純凈意涵作為量體精神，輔以漫佈其中的天然採光，鋪展出這座潔白而充滿貼心細節的家宅，為即將退休的屋主和不時返家的女兒遮風避雨；並且將書寫空間故事的繪筆交還予場域的主角，讓家屋中尚未被填滿的空缺，通過屋主一家溫情交織的富足日常，逐日繪上屬於他們的韶光美景

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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