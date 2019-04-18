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創造差異性的生活體驗 帶你N訪驚奇多變的潮X旅宿設計 專題

2019-04-18 14:24OPEN Design

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（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《華麗視野》
（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《華麗視野》
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自專業建築訓練出身的 NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 ，從基地與環境分析的角度出發，在每個案子中添入當地的風土特色——有時是將路邊風景挪移室內，打亂並重組出新穎甚至有些超現實，但仍舊最原汁原味的在地風情，如《工業風旅行趣》此一溫暖之作；有時又是相當直接地挑戰視覺與空間感，塑造出一場衝突華美的空間饗宴，如作品《幻境夢遊》及《不真實的存在》，使旅人推開一扇門，就恍如墜入時鐘扭曲的虛擬實境，沉浸於鋪天蓋地而來的驚奇體驗。

如同著名的文學理論「陌生化（Defamiliarization）」，點出以藝術手法重新定位觀者視角，讓人們藉此再度「發現」世界，進而重拾對生活的感受，而旅行如此，旅店亦是如此。袁總監說，旅宿空間最有趣的地方正是「差異性的生活體驗」，所以在裡頭可以運用更誇張的設計手法，去設定出非日常的空間感受。讓旅人透過嘗試一間又一間的旅宿，去尋求趣味、高貴、隨性等豐富的生活氛圍，放大感官體會「不存在於生活中的生活」，進而感受到呈境作品出奇不意的敘事魅力！

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（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《城市商旅駁二館-工業風旅行趣》
（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《城市商旅駁二館-工業風旅行趣》
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剪裁在地元素 重組拼貼全新場景

然而要如何才能築根於在地人文，同時又打造出別於日常的差異場景呢？以作品《工業風旅行趣》為例，飯店位於島國之南的高雄港畔，身處文化產業蓬勃的駁二特區內；若追索當地人文脈絡，採用工業懷舊風格呼應過往船產海運的歷程是最直觀的想法，但放眼望去，周遭早已滿是舊工業風格的店家，總監接著轉念想到：「有沒有可能加入更創新的東西呢？」

因此在定構出大方向後，思緒高速運轉的袁總監，便將創新施展於細節當中——例如不遵從材料的使用慣例，在臥房內高度運用金屬鋁板、浪板與紅磚等粗獷材質，將常見的路邊風景剪裁重組，喚醒旅客記憶中的熟悉感，同時也形成奇趣的視覺組合。又例如打開只有四到六坪的洗手間，將廁所重新隔間，讓淋浴間、廁室、洗手台各自獨立，而淋浴間之外的區域就做成開放式，塑造出與多數住家臥床、浴室分離的反差設計。

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（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《城市商旅北門館-埕市慢旅》
（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《城市商旅北門館-埕市慢旅》
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大膽享受創新 簡單質材捏塑差異

同樣的設計思維，應用在座落於大稻埕的《埕市慢旅》一作中，則融匯過往當地商旅錯沓、思想薈萃的歷史榮光，以及成長為新興藝文領地的現貌，將旅宿風格定調為台灣早期的懷舊復古；因此建築開窗走向細長的造型，材料則選用質樸中帶點斑駁感的面材，和充滿新舊交融的在地風土裡應外合。而在一片和諧中，他們選在大廳設計一面光澤閃耀的不鏽鋼管牆，讓旅人一上門就能感受到強烈的空間衝突，旅宿的獨特個性也隨即獲得彰顯。

袁總監說道：「我們用的材料都是隨處可見，但混拼之後衝撞出的全新狀態，要能令觀者迸發別於日常的想像，這也是我們希望在每次創作中能呈現出來的。」除了在美感上追求創新，總監認為開創更優秀的平面機能也同等重要，因為創意型旅店不同於星級豪華酒店，酒店所呈現出的樣貌，可說是國民美感與需求的最大集合體；而旅店則是另一種類型，由於它的客群更加明確，因此空間便可更聚焦於展現特定風格；在這之間，脫離日常想像與既定束縛的創作縫隙就出現了。

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（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《日暉酒店台北站前-幻境夢遊》
（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《日暉酒店台北站前-幻境夢遊》
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挑戰視覺慣例 衝撞一場奇幻旅境

而在綺麗之作《幻境夢遊》中，我們更可以看到總監褪去包袱的細膩膽試。此案位於台北市的旅宿一級戰區，所以首要的考量便是如何攫取旅人目光，因此總監以《愛麗絲夢遊仙境》中時空交錯的奇幻旅程為主軸，融入自身旅行經驗，將撞見大群詭麗表演者的出奇經驗，拉塑為誇飾的線條、色彩以及比例不尋常的配飾陳設；益加醒目地呈現出衝突與荒謬的空間搬演，使即便對於旅宿主題不甚了解的客人，在推開旅店大門，穿越分隔「現實」與「夢境」之牆的霎那，也能隨即墜入設計師的故事幻境中。

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（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《Hotel PaPa Whale...
（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《Hotel PaPa Whale 地下室-不真實的存在》，旅店位於無採光的地下室，故設計師在大廳運用極度反光的金屬切割面，讓實景與虛相在視覺中疊合交融，產生超現實感受。
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注重舒適本質 紮穩品牌營運基礎

「呈境每一次的『創新混搭』，都是為了『創造體驗的差異性』。」總監捉緊話尾補充道，當你試著做出不同，你就會體驗不同，接著就能做出差異，藉此樹立出飯店的品牌獨特性，讓業主和顧客皆能在相同場景中獲得無可取代的體驗。不過回歸空間本質，「使用機能」仍是創意發揮的先備條件，就長期鑽研旅宿設計且本身也熱愛旅行的袁總監來看，一座旅店最注重機能的場域還是「房間」——因為要在有限空間中精密安排盥洗、睡眠、坐臥、收納行李甚或品茶看景等需求，這取決於設計師的功力與經驗，因為同樣的空間更是牽動一家旅店最終營運成績的關鍵場所，因此呈境設計通常會花費較多時間規劃每一間客房，從基本層面打穩創新設計的基礎，下一步才輪到令人驚艷深刻的大廳設計。

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（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《姐妹沙灘別墅-沙灘輕旅》
（圖）NEXT DESIGN呈境設計 設計作品《姐妹沙灘別墅-沙灘輕旅》
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穿梭於 NEXT DESIGN 呈境設計 袁世賢 設計總監 的奇想國度，猶如進行一趟列國巡禮，滿牆波浪板、多角度切割的鏡面櫃檯等，牽引腦海中似曾相識的場景原型，或許這塊板材曾在路旁的工地中出現，那面鏡子則和讀過個奇幻小說相仿；比比皆是袁總監熟稔運轉陌生化的藝術視角，讓人們重新體驗並認識生活，進而使日常的每一刻都益加獨特。而除了飯店以外，總監也接手許多民宿案例，而此類的目標群眾又比旅店更為明確，因此能愈加極致發揮場域主題，例如《沙灘輕旅》一作中，總監將浴缸放在客房的正中央，不僅令旅客驚訝不已，更滿足了平時住家幾乎無法達成的擺設想像。

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即便擁有專業視角，設計者有時也要摘下眼鏡，換一種焦點看世界。袁總監最後半認真半逗趣地提到，他們向來是空間故事的作者，亦是頭號讀者——經常在完工後以首批旅客的身份試住，換個角度欣賞並檢視大小細節，作為下回設計的參考資料。就如同品牌中「Next」的期許，總監希望帶著團隊前往未知，看得更遠、讀得更深，透過設計在每個空間中締造驚奇體驗，並且讓人們知道，原來生活可以如此有趣！

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OPEN Design 動能開啟傳媒

OPEN Design

在眾多媒體的年代，OPEN Design 將更專注於合作，活動，整合，以及傳遞國際趨勢跟新知給使用者，透過深入與閱讀，透過購買與收藏，我們希望 OPEN Design 的使用者，更關心臺灣的在地文化，也更願意打開心胸，閱讀整個地球村最好的設計，最棒的人，最感動的故事。
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